Они готовы превратить Европу в арену ядерного безумия

Нравы покорителей Дикого Запада не меняются

4 декабря совещание министров иностранных дел НАТО обвинило Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европе от 1987 года. В дополнение администрация США «дала Москве» 60 дней для «возвращения в договор»: иначе США также не будут его соблюдать и начнут размещать ракеты этого класса на европейской территории.

Призрак новой военной напряжённости спустя тридцать лет снова повис над европейцами. Подлётное время ракет, о которых идёт речь, составляет несколько минут и не оставляет возможности нейтрализовать случайный пуск или провокацию третьей стороны.

Однако какие российские ракеты нарушили договор? В НАТО так и не смогли ясно сформулировать, к какому классу относятся «выявленные» ими российские ракеты, где и сколько их размещено. Из Брюсселя прозвучало нечто невнятное: «Союзники пришли к заключению, что Россия разработала и разместила ракетную систему 9M729, которая нарушает договор по РСМД и порождает существенный риск для евро-атлантической безопасности».

Однако система 9M729 отличается обозначением от баллистической ракеты «Искандер», имеющей радиус стрельбы 500 км и не нарушающей упомянутый договор, лишь последней цифрой (9М728). То есть это её модификация. Тем не менее ещё администрация Обамы в 2014 году стала утверждать, что это уже «не тот "Искандер"», что эта ракета обладает повышенной дальностью стрельбы «при полной заправке её баков». Только проверить эту особенность данной системы американцы отказались, так как заблокировали работу контрольной комиссии по соблюдению ДРСМД. И сделали это сразу после того, как вышли из договора по ПРО с Россией. Почему? Потому что Россия очень хотела взглянуть на то, что американцы готовят в Румынии и Польше.

Ответ американской стороны был – нельзя! Ну тогда и взглянуть на «Искандер» нельзя.

В конце концов, на Западе пришли к выводу, что угрозу ДРСМД несут новые российские крылатые ракеты, которые можно ставить на платформу «Искандера». А в целом это похоже на «Калибр-М», предназначенный для корабельного базирования. Однако русские коварно испытали эти ракеты на полигоне Капустин Яр и направили в сухопутные войска, 119-й отдельной ракетной бригаде 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в посёлке Еланский Свердловской области. Каждый дивизион, утверждают американцы, насчитывает четыре самоходные пусковые установки, несущие по шесть ракет. Всего 24 ракеты.

Число, заметим, подозрительное. Как раз в Румынии насчитывается столько же пусковых установок американской ПРО. Получается, что русские произвели по одному сухопутному «Калибру» на каждую американскую пусковую установку. Даже без запаса. И американцы знают, почему Россия это сделала. Оперативно-тактическая ракета «Искандер» не достаёт до румынского местечка Девеселу, где находятся якобы системы ПРО, а на самом деле – установки вертикального пуска Mk 41 для американских крылатых ракет «Томагавк». Сегодня об этом знают все.

И что же выходит? США, невзирая на ДРСМД 1987 года, создают условия для размещения (или уже разместили) в Румынии 24 стратегических крылатых ракет с дальностью действия 2500 км и ещё столько же намерены разместить в Польше. То есть почти полсотни единиц оружия первого удара. По американской логике – маленькая военная хитрость. И тут им начинает мерещиться, что русские не оставили эту хитрость без ответа, даже «Калибры» на сушу посадили. Страшновато, потому что они видели, как работают «Калибры» в Сирии. Не чета «Томагавкам», половина которых не долетела до цели при атаке на сирийскую авиабазу Эш-Шайрат в апреле 2017 года.

А ведь поначалу у американцев всё шло прекрасно. В 2002 году Джордж Буш-младший вышел из советско-американского договора по ПРО, заявил, что необходимость в таком договоре отпала. То есть развязал себе руки как бы для строительства баз ПРО в Центральной и Восточной Европе. Очень по-американски: сначала все русские РСМД СС-20 уничтожить, а потом разместить в Европе американские РСМД «Томагавк». У русских РСМД больше нет, а у нас есть!

Ну что тут сделаешь? Не меняются нравы покорителей Дикого Запада. Весь мир для них – дикие индейцы. А если комбинация не прошла и русские отреагировали? Без паники, джентльмены! Включаем истерику, кричим «нас обманули». Наше стратегическое преимущество всё равно нужно обеспечить.

Хотя, конечно, постановка этой провальной пьески не отличается изобретательностью. Придумка с «наземными «Калибрами» и «удлинёнными Искандерами» не от большого ума. Зачем России нарушать ДРСМД путем «приземления» дальнобойных «Калибров», когда они и без того достанут с кораблей базы ПРО и в румынском Девеселу, и в польском Редзиково? Более того, российский «москитный» флот, приобретающий с этими ракетами стратегическое значение, может использовать любые, даже пресноводные акватории, что делает его практически неуязвимым. По желающим вести нечистоплотные игры Россия может ударить хоть с Чёрного моря, хоть с Каспия, хоть с Азова, хоть с Онеги или Ладоги и даже с Цимлянского водохранилища.

В общем, задумка Буша-младшего обернулась для США неприятными хлопотами. Попытка достичь военного преимущества над Россией провалилась. А ведь В. Путин предупреждал эту компанию ещё на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году: господа, не пытайтесь создать стратегическое преимущество над Россией. Мы ответим асимметрично, но вам будет больно.

Европейцам, конечно, больно, однако американцы своих попыток не оставят.

Об этом говорит и ультиматум Дональда Трампа: «Даю вам 60 суток, а не выполните моего требования, начну размещать ракеты в Европе».

Европа уже впала в транс. Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель разослал во все крупнейшие немецкие СМИ обращение, в котором говорится: «Если не удастся остановить раскручивание новой спирали гонки вооружений, мы в центральной Европе и в Германии превратимся в арену ядерного безумия».