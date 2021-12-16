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Они голосовали за QR-коды: заседание Госдумы в лицах
16 декабря 2021, 20:35 • 107 • Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR‑кодах в общественных местах. По итогам баталий за законопроект проголосовали 329 депутатов, против – 87, ещё один воздержался. С парламентской трибуны против проекта выступили несколько депутатов: Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), а также член партии "Новые люди" и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.
На рассмотрении скандального законопроекта страсти бушевали нешуточные. Чтобы урезонить министров и народных избранников, председателю русского парламента пришлось напоминать им о зарплатах и записать всех, кто плохо себя вёл, для дальнейшего рассмотрения. В итоге порог первого чтения всё же был преодолён, но осадочек, как говорится, остался.
Концерты федеральных министров
Перед началом обсуждения участники заседания чуть не сорвали мероприятие. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на это разразился энергичной речью, попросил не портить мебель и даже пригрозил отменой рассмотрения проекта:
Видеозапись "разборок" народных избранников словно намеренно выложили с минимальным качеством, дабы избиратель в глаза депутатам заглянуть не мог. Скриншот кадра видео. Источник: телеканал Царьград
Кроме того, Вячеслав Володин призвал депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева подать коллегам пример политической культуры, на что получил предложение парламентариев не мешать. Тогда Володин поручил комиссии Госдумы по регламенту зафиксировать тех, кто плохо себя ведёт, для дальнейших рассмотрений:
"QR-коды ни при чём"
После того как страсти немного улеглись, в дело вступила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она заявила, что речь в законе – вообще не о QR-кодах, а о "едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории РФ и содержащем данные о вакцинации, перенесённом заболевании или медицинском отводе от вакцинации".
Голикова попыталась успокоить уважаемое собрание, заявив, что обсуждаемый законопроект – лишь нормативный документ для уже действующей практики. Якобы он просто предоставит регионам официальные полномочия по тем ограничениям, которые они уже и так ввели. Вице-премьер также заверила, что с правами и свободами жителей России закон никак не связан и вводится исключительно для их безопасности:
Кроме того, Голикова сообщила, что законопроект этот временный и срок его действия – до 1 июня 2022 года. И посетовала, что выдавать коды после первой дозы вакцины небезопасно:
Зато, напомнила вице-премьер, QR-коды смогут получить граждане, неофициально переболевшие коронавирусом и привитые иностранными вакцинами. После сдачи теста на антитела, конечно.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что законопроект лишь предоставит регионам официальные полномочия по тем ограничениям, которые они уже и так ввели. Фото: пресс-служба Госдумы
Противоречивые заявления
Отвечая на вопросы депутатов, отметилась Татьяна Алексеевна и противоречивыми высказываниями. Так, Голикова заявила, что высокая статистика смертности от ковида в России (одна из самых высоких в мире) связана с её полной прозрачностью и достоверностью. Якобы остальное мировое сообщество предоставляет ложные данные:
Гражданам, получившим первую дозу вакцины, в ожидании второй дозы вице-премьер рекомендовала прибегать к ПЦР-тестированиям. Очевидно – за свой счёт. Напомним, "срок годности" результатов теперь сокращен до 48 часов.
Молодой представитель от ЛДПР Василий Власов призвал Татьяну Алексеевну обратить внимание на вокзалы, где цены на тестирование слишком дорогие. Он упомянул петербургский Московский вокзал, где за тесты люди платят по три тысячи и ждут его потом по три дня. Голикова заверила, что вопрос детально прорабатывается, ведётся проверка.
– посоветовала Голикова.
Также вице-премьер напомнила о единой методологии рекомендаций по проведению вакцинации населения в России. При этом отметив, что все люди индивидуальны и единого стандарта быть не может. По её мнению, всё зависит от пациента и его лечащего врача. Видимо, Татьяна Алексеевна не учитывает, что большинство людей прибегают к активной вакцинации только ради QR-кодов и никаких проверок перед прививкой в поликлиниках не проходят.
На вопрос от "Единой России" о сложностях получения сертификата на "Госуслугах" для граждан, проживающих за пределами России, например, в ДНР и ЛНР, Голикова посоветовала им для получения QR-кода приехать в Россию и сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Почему именно на полгода, если прививка уже есть и срок её сертификата рассчитан на год – вице-премьер рассказать забыла. Как и о том, кто будет за эти поездки платить.
Странная мера?
Обсуждение инициативы вызвало бурную дискуссию в нижней палате. С жёсткой критикой обрушился на законопроект представитель КПРФ, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он заявил, что "якобы спасительные QR-коды" никак не связаны с борьбой с самим ковидом:
Представитель фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева напомнила распространённое мнение о том, что законопроект нарушает права русских на свободу выбора. Она отметила, что коронавирус сильно разделил людей, даже семьи:
Также Авксентьева напомнила, что на региональном уровне введение закона может привести к дополнительным проблемам:
Напомним, что ранее 11 региональных парламентов уклонились от обсуждения федерального законопроекта о введении системы QR-кодов. Почти все остальные голосовали со скандалами, попытками взять администрации штурмом, отставками и митингами.
Сопредседатель "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, в свою очередь, поделился слабой надеждой, что законопроект не дойдёт до второго чтения. Он напомнил о том, что сегрегация никогда не приводила ни к чему хорошему, да и сама система требований по ревакцинации вызывает много вопросов:
Перформанс Жириновского
Традиционно ярко выступил на рассмотрении лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который накануне похвастался, что сделал седьмую (!) прививку от коронавируса. Депутат, комментируя законопроект, часто отклонялся от темы, но давал понять, что поддерживает инициативу. Он раскритиковал своих коллег и заявил, что если бы у него было 300 депутатов, то всех нынешних участников заседания "не было бы":
– возмущался Владимир Вольфович.
Он отметил, что QR-коды помогать никому и не должны, так как это просто справки, которые подтверждают вакцинацию. Также он призвал отказаться от рукопожатий и других объятий, пагубно влияющих, по его мнению, на эпидемиологическую ситуацию в стране, и привёл себя в пример:
Что с того?
Скандальное начало первого рассмотрения закона о QR-кодах лишь подтверждает масштабы раскола всего русского общества из-за этого проекта.
Социологические опросы, представленные на заседании, только подтверждают, что лагерь противников закона продолжает расти. Невооружённым глазом видны недоработки проекта, которые отметил даже его сторонник Володин.
Предполагается, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта будет действовать до 1 июня 2022 года. За это время миллиарды рублей будут потрачены на закупку оборудования по считыванию кодов, наём контролёров и другие решения – вместо того чтобы направить средства на стабилизацию пострадавшей в пандемию экономики или модернизацию здравоохранения.
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