Они голосовали за QR-коды: заседание Госдумы в лицах • 107 • Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR‑кодах в общественных местах. По итогам баталий за законопроект проголосовали 329 депутатов, против – 87, ещё один воздержался. С парламентской трибуны против проекта выступили несколько депутатов: Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), а также член партии "Новые люди" и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. На рассмотрении скандального законопроекта страсти бушевали нешуточные. Чтобы урезонить министров и народных избранников, председателю русского парламента пришлось напоминать им о зарплатах и записать всех, кто плохо себя вёл, для дальнейшего рассмотрения. В итоге порог первого чтения всё же был преодолён, но осадочек, как говорится, остался. Концерты федеральных министров Перед началом обсуждения участники заседания чуть не сорвали мероприятие. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на это разразился энергичной речью, попросил не портить мебель и даже пригрозил отменой рассмотрения проекта: Заканчивайте! Забирайте плакаты, на улице используйте их! А здесь вы получаете по полмиллиона рублей ежемесячно. Начинают концерты устраивать… Федеральные министры! Народ, что ли, финансирует плакаты за полмиллиона рублей? Если не успокоитесь, то рассматривать ничего не будем. У нас ровно так же в 1991 году страну развалили, в 17-м году так же. Ваша работа – не клеить плакаты! Выразите свою позицию, но не портьте мебель. Видеозапись "разборок" народных избранников словно намеренно выложили с минимальным качеством, дабы избиратель в глаза депутатам заглянуть не мог. Скриншот кадра видео. Источник: телеканал Царьград Кроме того, Вячеслав Володин призвал депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева подать коллегам пример политической культуры, на что получил предложение парламентариев не мешать. Тогда Володин поручил комиссии Госдумы по регламенту зафиксировать тех, кто плохо себя ведёт, для дальнейших рассмотрений: Просьба комиссии по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью, а дальше попросим разобраться, как это процессуально должно быть разрешено. Не надо никого убеждать, пускай объясняются в другом месте! "QR-коды ни при чём" После того как страсти немного улеглись, в дело вступила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она заявила, что речь в законе – вообще не о QR-кодах, а о "едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории РФ и содержащем данные о вакцинации, перенесённом заболевании или медицинском отводе от вакцинации". Голикова попыталась успокоить уважаемое собрание, заявив, что обсуждаемый законопроект – лишь нормативный документ для уже действующей практики. Якобы он просто предоставит регионам официальные полномочия по тем ограничениям, которые они уже и так ввели. Вице-премьер также заверила, что с правами и свободами жителей России закон никак не связан и вводится исключительно для их безопасности: Государство обязано принимать экстренные меры, чтобы защитить жизнь граждан. Законопроект не вводит новых ограничений и не предполагает единых правил работы на территории всей страны. Законопроект не содержит норм, ограничивающих права граждан. Кроме того, Голикова сообщила, что законопроект этот временный и срок его действия – до 1 июня 2022 года. И посетовала, что выдавать коды после первой дозы вакцины небезопасно: Начать выдавать QR-код после получения первой дозы вакцины невозможно, поскольку в этот момент ещё недостаточно сформирована иммунная защита организма. Зато, напомнила вице-премьер, QR-коды смогут получить граждане, неофициально переболевшие коронавирусом и привитые иностранными вакцинами. После сдачи теста на антитела, конечно. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что законопроект лишь предоставит регионам официальные полномочия по тем ограничениям, которые они уже и так ввели. Фото: пресс-служба Госдумы Противоречивые заявления Отвечая на вопросы депутатов, отметилась Татьяна Алексеевна и противоречивыми высказываниями. Так, Голикова заявила, что высокая статистика смертности от ковида в России (одна из самых высоких в мире) связана с её полной прозрачностью и достоверностью. Якобы остальное мировое сообщество предоставляет ложные данные: Методология в других странах отличается от той, что применяется в России. Поэтому данные несопоставимы. Гражданам, получившим первую дозу вакцины, в ожидании второй дозы вице-премьер рекомендовала прибегать к ПЦР-тестированиям. Очевидно – за свой счёт. Напомним, "срок годности" результатов теперь сокращен до 48 часов. Молодой представитель от ЛДПР Василий Власов призвал Татьяну Алексеевну обратить внимание на вокзалы, где цены на тестирование слишком дорогие. Он упомянул петербургский Московский вокзал, где за тесты люди платят по три тысячи и ждут его потом по три дня. Голикова заверила, что вопрос детально прорабатывается, ведётся проверка. Возможность привиться в России у гражданина появилась давно. В начале пандемии мы не предпринимали шагов по принятию сертификатов. Пандемия не развивалась такими темпами, как она развивается сейчас. После первой прививки, если вдруг в регионе введены ограничения, вы можете воспользоваться ПЦР-тестом и посетить те места, которые необходимы, – посоветовала Голикова. Также вице-премьер напомнила о единой методологии рекомендаций по проведению вакцинации населения в России. При этом отметив, что все люди индивидуальны и единого стандарта быть не может. По её мнению, всё зависит от пациента и его лечащего врача. Видимо, Татьяна Алексеевна не учитывает, что большинство людей прибегают к активной вакцинации только ради QR-кодов и никаких проверок перед прививкой в поликлиниках не проходят. На вопрос от "Единой России" о сложностях получения сертификата на "Госуслугах" для граждан, проживающих за пределами России, например, в ДНР и ЛНР, Голикова посоветовала им для получения QR-кода приехать в Россию и сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Почему именно на полгода, если прививка уже есть и срок её сертификата рассчитан на год – вице-премьер рассказать забыла. Как и о том, кто будет за эти поездки платить. Странная мера? Обсуждение инициативы вызвало бурную дискуссию в нижней палате. С жёсткой критикой обрушился на законопроект представитель КПРФ, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он заявил, что "якобы спасительные QR-коды" никак не связаны с борьбой с самим ковидом: Смертность высокая. Более тысячи человек в день. По большому счёту, прежде чем принимать меры, надо разобраться в системе. Каждый год мы говорили про деградацию системы. Ковидные госпитали превратились в места перекрёстного инфицирования. Оказалось, что в стране нет лекарств и оборудования, плюс масса абсолютно неправильных решений. Именно это привело к катастрофическим последствиями. Коды не могут повлиять на смертность. Вакцинированный человек может переносить вирус, однако обладатели QR-кодов якобы не представляют опасности, а здоровые без QR-кода – опасны. Google рискует задолжать русским миллиард. А потом ещё один Представитель фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева напомнила распространённое мнение о том, что законопроект нарушает права русских на свободу выбора. Она отметила, что коронавирус сильно разделил людей, даже семьи: В нормальном обществе так и должно быть. Человеческая жизнь – превыше всего, но, чтобы жить, а не существовать, нам нужны права и свободы. Если сегодня пожертвуем ими, то мы никогда их уже не вернём. Также Авксентьева напомнила, что на региональном уровне введение закона может привести к дополнительным проблемам: Мы прекрасно понимаем, что, когда будет принят этот законопроект, регионы будут выслуживаться перед Москвой. Социологические опросы показывают, что 67 процентов граждан против. Напомним, что ранее 11 региональных парламентов уклонились от обсуждения федерального законопроекта о введении системы QR-кодов. Почти все остальные голосовали со скандалами, попытками взять администрации штурмом, отставками и митингами. Сопредседатель "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, в свою очередь, поделился слабой надеждой, что законопроект не дойдёт до второго чтения. Он напомнил о том, что сегрегация никогда не приводила ни к чему хорошему, да и сама система требований по ревакцинации вызывает много вопросов: Мы сторонники вакцинации. Мы считаем, что это – одна из главных мер. Мы согласны с президентом, который говорил о добровольной вакцинации. Люди вакцинированные иногда являются разносчиками инфекции. Не болеют, но являются разносчиками. Нас смущает, что QR-код будет действовать год, а ревакцинироваться человек должен будет через полгода. Он, возможно, будет разносчиком инфекции, но будет иметь пресловутую справку. Перформанс Жириновского Традиционно ярко выступил на рассмотрении лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который накануне похвастался, что сделал седьмую (!) прививку от коронавируса. Депутат, комментируя законопроект, часто отклонялся от темы, но давал понять, что поддерживает инициативу. Он раскритиковал своих коллег и заявил, что если бы у него было 300 депутатов, то всех нынешних участников заседания "не было бы": Чё народ уговаривать? Вы друг друга не можете уговорить! Сидите без масок! Вы получаете самую высокую зарплату. Вы не хотите благополучия народа? – возмущался Владимир Вольфович. Он отметил, что QR-коды помогать никому и не должны, так как это просто справки, которые подтверждают вакцинацию. Также он призвал отказаться от рукопожатий и других объятий, пагубно влияющих, по его мнению, на эпидемиологическую ситуацию в стране, и привёл себя в пример: Ещё 22 года назад я повесил в своём кабинете напоминание: никаких рукопожатий, никаких поцелуев. И вот через 22 года пришла пандемия. Сейчас эти рукопожатия. Прекратите это делать. Это все от большевиков. Свергли советскую власть, что получили? Бардак получили! Что с того? Скандальное начало первого рассмотрения закона о QR-кодах лишь подтверждает масштабы раскола всего русского общества из-за этого проекта. Социологические опросы, представленные на заседании, только подтверждают, что лагерь противников закона продолжает расти. Невооружённым глазом видны недоработки проекта, которые отметил даже его сторонник Володин. Предполагается, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта будет действовать до 1 июня 2022 года. За это время миллиарды рублей будут потрачены на закупку оборудования по считыванию кодов, наём контролёров и другие решения – вместо того чтобы направить средства на стабилизацию пострадавшей в пандемию экономики или модернизацию здравоохранения. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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