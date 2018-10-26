«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США

США больше не могут похвастаться ни передовыми технологиями, ни наличием прав человека, ни своей особой миролюбивостью, уверен публицист Александр Роджерс.

Обозреватель Александр Роджерс подвел итог глобального противостояния России и США. С его точки зрения, давно пора перестать считать США сверхдержавой, диктующей другим странам, как им себя вести. И тем более, страной с передовыми технологиями.

Роджерс напомнил, что таковыми передовыми технологиями нельзя считать «закругленные уголки» на очередном айфоне. А вот реально действующий лазер, который запустила в космос «отсталая Рашка» - вот это по-настоящему передовые технологии.

Роджерс напоминает, что миллиарды долларов оборонительного бюджета США тратятся на нелетающие самолеты, нестреляющие пушки и т.п. А такого невиданного уровня коррупции, как в США, не знала ни одна страна мира.

«Американские авианосцы нам вообще не страшны. У нас сухопутная держава, и единственное место, где море близко к стратегически значимым городам - это Балтика. Но там такое количество «Искандеров» и всякого другого, что заходить туда (равно как и в Черное море) американский флот может только из-за обострения суицидальных наклонностей.

Идеологического преимущества у США нет (с правами человека и свободой слова там все очень плохо, а с защитой жизни граждан - еще хуже). Технологического преимущества у США нет. Экономического преимущества у США нет (долги домохозяйств зашкаливают, 40 миллионов нищих, три падения рынков за последний месяц - и это не предел). Военного преимущества у США тоже нет.

Так с какой стати мы опять должны сдаваться? В 1991 году уже попробовали, никому (кроме кучки уродцев) от этого лучше не стало. Повторять нет смысла.

Поэтому на последних эфирах, где выступают либералы (у нас свобода слова, в отличие от США, и даже такие дегенераты могут высказывать свои бредовые позиции), они фактически плачут: «Ну сдайтесь, а то хуже будет!»

Не уточняя, что хуже будет для их американских хозяев, у которых все рушится - начиная с политического и экономического доминирования (доля международных расчетов в долларах снизилась до 37% и продолжает падать) и заканчивая утратой военного превосходства. «Сдавайтесь, а не то мы заплачем и зальем вам тут все соплями», - резюмирует Александр Роджерс в издании News front.