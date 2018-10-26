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«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США

26 октября 2018, 16:09  •  230 • В мире
США больше не могут похвастаться ни передовыми технологиями, ни наличием прав человека, ни своей особой миролюбивостью, уверен публицист Александр Роджерс.
Обозреватель Александр Роджерс подвел итог глобального противостояния России и США. С его точки зрения, давно пора перестать считать США сверхдержавой, диктующей другим странам, как им себя вести. И тем более, страной с передовыми технологиями.
Роджерс напомнил, что таковыми передовыми технологиями нельзя считать «закругленные уголки» на очередном айфоне. А вот реально действующий лазер, который запустила в космос «отсталая Рашка» - вот это по-настоящему передовые технологии.
Роджерс напоминает, что миллиарды долларов оборонительного бюджета США тратятся на нелетающие самолеты, нестреляющие пушки и т.п. А такого невиданного уровня коррупции, как в США, не знала ни одна страна мира.
«Американские авианосцы нам вообще не страшны. У нас сухопутная держава, и единственное место, где море близко к стратегически значимым городам - это Балтика. Но там такое количество «Искандеров» и всякого другого, что заходить туда (равно как и в Черное море) американский флот может только из-за обострения суицидальных наклонностей.
Идеологического преимущества у США нет (с правами человека и свободой слова там все очень плохо, а с защитой жизни граждан - еще хуже). Технологического преимущества у США нет. Экономического преимущества у США нет (долги домохозяйств зашкаливают, 40 миллионов нищих, три падения рынков за последний месяц - и это не предел). Военного преимущества у США тоже нет.
Так с какой стати мы опять должны сдаваться? В 1991 году уже попробовали, никому (кроме кучки уродцев) от этого лучше не стало. Повторять нет смысла.
Поэтому на последних эфирах, где выступают либералы (у нас свобода слова, в отличие от США, и даже такие дегенераты могут высказывать свои бредовые позиции), они фактически плачут: «Ну сдайтесь, а то хуже будет!»
Не уточняя, что хуже будет для их американских хозяев, у которых все рушится - начиная с политического и экономического доминирования (доля международных расчетов в долларах снизилась до 37% и продолжает падать) и заканчивая утратой военного превосходства. «Сдавайтесь, а не то мы заплачем и зальем вам тут все соплями», - резюмирует Александр Роджерс в издании News front.

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