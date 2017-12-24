«Они дорого за это заплатят»: КНДР назвала новые санкции Совбеза ООН актом войны

В КНДР новые санкции ООН, «состряпанные США», назвали актом войны и посягательством на суверенитет страны. Об этом говорится в заявлении северокорейского МИД. В ведомстве также сообщили, что Пхеньян продолжит наращивать оборонительные вооружения для искоренения ядерной угрозы Соединённых Штатов. 22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию, предполагающую жёсткие ограничительные меры в отношении Северной Кореи. О реакции КНДР — в материале RT.

В Северной Корее заявили, что отвергают новые санкции Совета Безопасности ООН и считают их «актом войны».

«Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — цитирует РИА Новости заявление представителя северокорейского МИД.

В Пхеньяне пообещали продолжить укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания. В КНДР полагают, что это необходимо для достижения «реального баланса сил с США». Таким образом власти рассчитывают полностью покончить «с ядерными угрозами, шантажом и враждебными действиями» со стороны Вашингтона.

Кроме того, как отметил представитель внешнеполитического ведомства, США следует отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи и научиться сосуществовать со страной с ядерными вооружениями, «если они желают жить в безопасности».

Он также предупредил, что проголосовавшие за резолюцию Совбеза ООН страны «дорого заплатят за то, что они сделали».



Противостояние «антисоциалистическим явлениям»

После ужесточения санкций лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился противостоять проникновению «антисоциалистических явлений» в северокорейское общество и начать борьбу за идейное воспитание.

Он уверен, что «из-за ужесточения происков империалистов» антисоциалистические явления способны парализовать революционное и классовое сознание северокорейцев и подорвать их социалистическую позицию.

Ким Чен Ын даёт указания по программе создания ядерного оружия

© KCNA / Reuters

«Следует сделать так, чтобы истинные человеческие отношения и наша превосходная социалистическая мораль воцарились во всём нашем обществе, где уважают, доверяют и помогают друг другу, помогают больным, немощным и находящимся в трудном положении людям, разделяют и радости, и печали, счастливо живут», — приводит агентство заявление Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер подчеркнул необходимость развивать в стране «творчество и культуру», чтобы не допустить распространения западных веяний в КНДР.

Напомним, 22 декабря в ходе заседания Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию о введении новых санкций в отношении Северной Кореи в связи с последним запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Документ, предложенный США, предусматривает запрет на экспорт из Северной Кореи продуктов питания, промышленных металлов, электрооборудования и транспортных средств, а также дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, резолюция требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

Позиция России

По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, единогласное принятие резолюции Совбеза по новым санкциям в отношении Северной Кореи стало возможным только при учёте предложений России.

Он отметил, что Москва готова содействовать деэскалации обстановки на Корейском полуострове.

«Изоляция и давление должны уступить место диалогу и переговорам. Вновь призываем заинтересованные стороны скорейшим образом предпринять практические меры в целях деэскалации обстановки. Россия этим усилиям готова содействовать и уже это делает», — сказал дипломат.

Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке

Reuters

В МИД России считают, что новые санкции не помогут в решении проблем на Корейском полуострове.

«Вновь вынуждены подчеркнуть, что упор Вашингтона на широкоохватные международные рестрикции в ущерб поиску устойчивых политико-дипломатических развязок не будет способствовать решению накопившихся проблем и нормализации обстановки в этом регионе», — отмечают в дипведомстве.

Заявления США

В пятницу, 15 декабря, в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ядерной программе Северной Кореи. Выступивший на нём госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Пхеньяном, однако при необходимости готов прибегнуть к любым вариантам защиты.

«Мы чётко заявили, что по-прежнему готовы использовать все возможные варианты для защиты нашей страны, но мы не пытаемся развязать войну, у нас нет никакого желания начинать её», — сказал американский дипломат.

В то же время он призвал Россию и Китай соблюдать санкционный режим и увеличить давление на КНДР. А после заседания Тиллерсон ещё раз подчеркнул, что США готовы к военной конфронтации, если «что-то пойдёт не так».

«Президент (Дональд Трамп. — RT) ясно дал понять, что мы будем находиться в состоянии военной готовности — на случай, если что-то пойдёт не так»,— заявил госсекретарь.

Напомним, 29 ноября КНДР заявила об успешном испытании нового типа межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-15».

Северокорейские власти утверждают, что ракета может поражать цели на всей территории США, а также нести тяжёлую ядерную боеголовку.

Пуск ракеты состоялся в 03:18 часов (21:18 мск вторника, 28 ноября). Высота полёта составила 4475 км, дальность — 950 км. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, в 250 км от префектуры Аомори. По данным Пхеньяна, «Хвасон-15» не нанесла ущерба морским и воздушным судам и её запуск не повлиял на безопасность соседних государств.

Согласно предварительному анализу, проведённому военными США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета «Хвасон-15» по своим характеристикам превосходит все предыдущие.