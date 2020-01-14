«Они допустили ошибку»: как импичмент Трампа может повлиять на предвыборную кампанию демократов

Ожидается, что на этой неделе палата представителей конгресса США проголосует за передачу в сенат статей импичмента Дональда Трампа. После этого начнётся своего рода судебный процесс над американским лидером. Сенаторы-республиканцы, контролирующие верхнюю палату, уже дали понять, что хотят как можно быстрее оправдать главу Белого дома. Эксперты полагают, что шансов на успех у демократов нет, однако слушания помешают ряду сенаторов участвовать в предвыборной гонке.

На этой неделе палата представителей конгресса США проголосует за передачу статей импичмента Дональду Трампу в сенат, сообщают американские СМИ. Это означает, что процедура импичмента в отношении 45-го президента США переходит в следующую фазу — в сенате она примет вид судебного процесса под руководством председателя Верховного суда с палатой представителей в качестве обвинителей и сенатом в качестве присяжных. По итогам этого процесса американские сенаторы должны будут принять решение: оправдать Дональда Трампа или же отстранить его от власти.

Перед передачей обвинений в сенат стороны обменялись новыми выпадами в адрес друг друга. Так, лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси заявила, что, если сенаторы-республиканцы, имеющие в верхней палате большинство, будут препятствовать вызову новых свидетелей, они за это «заплатят».

«Главное — обеспечить справедливое разбирательство. Мы своё дело сделали — защитили Конституцию США. Надеемся, что сенат поступит так же. Ход перешёл к ним: если они этого не сделают, то поплатятся», — заявила она в эфире передачи This Week на канале ABC.

Стоит отметить, что Пелоси почти месяц удерживала статьи импичмента в палате представителей, объясняя свои действия тем, что контролирующие сенат республиканцы якобы не позволят обеспечить беспристрастный судебный процесс.

В свою очередь, республиканцы не скрывали намерений как можно скорее завершить этот процесс. Так, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что сразу после того, как статьи импичмента поступят в сенат, он распорядится перейти к первому этапу судебного разбирательства — вступительным заявлениям сторон, — не дожидаясь решения касательно свидетельских показаний. Своё заявление он объяснил прецедентом, установленным во время импичмента Билла Клинтона в 1998 году, в ходе которого свидетели в сенат не вызывались.

Позицию Макконнелла поддержал и председатель юридического комитета Линдси Грэм, который заявил, что разбирательство должно быть закончено как можно скорее.

«Сенату не следует поощрять такое поведение со стороны палаты представителей. Сенату надлежит закончить это разбирательство как можно скорее. Этого я и намерен добиться. Его оправдают. Надеюсь и молюсь, что каждый республиканец отвергнет результаты работы Нэнси Пелоси и что нас поддержит ещё и кто-нибудь из демократов», — приводит слова Грэма агентство Associated Press.

Пелоси как лидер демократов в конгрессе начала понимать, что она проигрывает в этом процессе, поэтому ей нужно скорее передавать дело об импичменте в сенат и снимать с себя ответственность, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Обвинения в её адрес, что она сама нарушает Конституцию США и превышает служебные полномочия, начинают действовать. Руководство Демпартии начало осознавать, что, начав весь этот импичмент, они допустили ошибку. Теперь демократы должны без всяких условий передать папку с обвинениями в сенат США, где большинство, включая лидера республиканского большинства Макконнелла, хотят быстро завершить этот процесс», — пояснил Васильев в беседе с RT.

Лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси

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© Tom Brenner

За и против

Сам Дональд Трамп прокомментировал новые сообщения по поводу импичмента в свойственной ему противоречивой манере.

После заявления Пелоси о том, что республиканцы-сенаторы заплатят высокую цену, если будут блокировать вызов свидетелей в сенат, Трамп заявил, что сама Пелоси и председатель комитета по разведке Адам Шифф должны выступить в качестве свидетелей.

Why did Nervous Nancy allow corrupt politician Shifty Schiff to lie before Congress? He must be a Witness, and so should she! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.

«Почему Нервная Нэнси позволила Хитрому Шиффу, этому коррумпированному политику, лгать конгрессу? Он должен проходить как свидетель. И она тоже!» — написал президент США в своём Twitter.

Напомним, демократы обвиняют Дональда Трампа в том, что он «злоупотреблял своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Основным аргументом противников президента США стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно обвинениям, глава Белого дома якобы приостановил выделение Киеву военной помощи в размере $391 млн, принуждая Зеленского начать расследование деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. При этом Байден-старший — вероятный противник Трампа на президентских выборах 2020 года.

Поводом для начала расследования в отношении американского лидера послужила анонимная жалоба на содержание разговора между Трампом и Зеленским, направленная в комитет конгресса по разведке, который возглавляет Адам Шифф. Трамп считает, что Нэнси Пелоси и Шифф знают, кто является информатором, и вынуждены будут раскрыть его личность в ходе процесса.

Однако уже через несколько часов после того, как Трамп призвал Пелоси и Шиффа принять участие в процессе в качестве свидетелей, президент США раскритиковал само разбирательство в сенате.

Many believe that by the Senate giving credence to a trial based on the no evidence, no crime, read the transcripts, “no pressure” Impeachment Hoax, rather than an outright dismissal, it gives the partisan Democrat Witch Hunt credibility that it otherwise does not have. I agree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.

«Многие полагают, что, обеспечив достоверность разбирательства, основанного на сфабрикованном импичменте, — ни доказательств, ни состава преступления, читайте стенограммы, давления не было, — сенат придаст достоверности и партийно-ангажированной охоте на ведьм, которая без этого её лишена. Согласен!» — написал Трамп.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что на самом деле Трамп не против разбирательства, так как рассчитывает на безоговорочную поддержку со стороны однопартийцев.

«Трамп дождался своего часа, он прекрасно осознаёт, что на его стороне Республиканская партия, которая контролирует сенат. Теперь республиканцы будут выступать в качестве судей, а демократы — обвинителей. Демократы будут дискредитировать главного кандидата от Республиканской партии — Трампа, а те, в свою очередь, главного кандидата от Демпартии — Байдена. Но весь этот процесс будет заблокирован и, соответственно, Трамп усилит свои позиции», — пояснил эксперт.

Импичмент вместо праймериз

Отложенный импичмент вызывает недовольство не только среди республиканцев, но и внутри Демократической партии. Политтехнологи считают, что, отложив отправку статей импичмента в сенат почти на месяц, Нэнси Пелоси поставила под угрозу избирательные кампании целого ряда кандидатов.

Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и Кори Букер являются членами сената, а это значит, что им придётся присутствовать в Вашингтоне для участия в процессе импичмента и фактически заморозить свои избирательные кампании.

Сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен

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© Lucas Jackson

Элизабет Уоррен заявила, что будет присутствовать на слушаниях, назвав это важным делом, а представители Берни Сандерса уверены, что суд в сенате не помешает его кампании. Однако другие политики и активисты партии считают такие заявления бравадой. Так, один из кандидатов и сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер откровенно признал, что вызов в Вашингтон сильно подорвёт его предвыборную кампанию.

«В случае двухнедельного разбирательства у нас сорвутся буквально десятки мероприятий», — заявил Букер журналу The Hill.

Политтехнолог Стив Макмаон в интервью радиостанции WBUR отметил, что это пойдёт только на пользу тем кандидатам, которые останутся в стороне от импичмента — вице-президенту Джо Байдену и мэру города Саут-Бенд Питу Буттиджичу.

«Уверен, они извлекут из этой ситуации максимальную выгоду. Они направятся в Айову, Нью-Гемпшир и Южную Каролину. Вероятно, у них будет фора в виде дней и недель, которую их соперники по предвыборной гонке из числа сенаторов преодолеть не смогут», — сказал Макмаон.

Владимир Васильев считает, что руководство Демпартии, задерживая импичмент, как раз-таки рассчитывало на отзыв сенаторов, так как их не устраивают потенциальные конкуренты Байдена.

«Сандерс и Уоррен не устраивают руководство Демпартии, соответственно, импичмент помешает их кампаниям, поскольку им придётся присутствовать в сенате, что будет выгодно Байдену. Очки, которые набирает Сандерс в Айове и Нью-Гемпшире по опросам общественного мнения, пугают руководство демократов», — пояснил политолог.

Несмотря на такой удар по своим, демократы всё равно готовы на это пойти, чтобы максимально дискредитировать Дональда Трампа в ходе импичмента и подорвать его шансы на переизбрание, считает Константин Блохин.