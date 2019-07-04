«Они даже улицы подмели»: Путин покорил Рим

Автор:

Гасанов Камран

Италия с ранних дней президентства Владимира Путина была наиболее близкой страной к России. Какое-то время с итальянцами соревновались немцы. Но когда в 2005 году Герхард Шрёдер уступил канцлерство Меркель, Рим стал единственным «окном» России в Европу.

«Особые отношения»

Особое отношение Италии к России отмечалось не только при друге Путина Сильвио Берлускони, до последнего защищавшего проект «Южный поток», но и при его преемниках. Премьер Маттео Ренци в 2016-м был единственным западноевропейским лидером, если не считать главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, посетившего Россию в разгар конфронтации из-за Крыма и Донбасса.

Понятно, что в сложившейся ситуации Риму трудно идти против всего Евросоюза и не придерживаться санкций – Италия сильно зависит от своих партнёров по ЕС. Штрафные меры итальянцы продлевали всегда с большой неохотой и отказывались одобрять их без символического вынесения их на обсуждение. 9 июня Евросоюз в очередной раз на полгода продлил санкции против России. Экономические ограничения с 2014 года стоили России $50 млрд, а Евросоюзу $240 млрд.

У нас, действительно, особые, проверенные временем отношения с Италией. Налажен доверительный диалог с её руководством,

– сказал Путин в интервью газете Corriere della Sera.

Противостояние из-за Украины продолжается, однако при нынешнем кабинете министров отношения двух стран вышли на новый уровень. В программе одного из партнёров по коалиции партии «Лига» значится необходимость отмены антироссийских санкций ЕС. Её лидер и глава МВД Маттео Сальвини – поклонник Путина и как-то появлялся в футболке с изображением российского президента.

В честь Путина Вечный город очистили от мусора

Хотя диалог с Римом поддерживался постоянно, именно сейчас можно говорить о возвращении России в Италию. Путин не бывал в Вечном городе уже четыре года. В октябре 2018-го итальянский премьер Джузеппе Конте приезжал в Москву и в своём сегодняшнем интервью отметил готовность «нарастить» двусторонние отношения.

К прибытию высокопоставленного гостя римляне подготовились основательно. Столицу очистили от мусора. Вице-спикер нижней палаты парламента Италии Мара Карфанья предложила почаще приглашать Путина, чтобы поддерживать Рим в чистоте. В честь приезда Путина итальянский художник Дарио Гамбарин с помощью трактора создал портрет князя Владимира на пшеничном поле. Двумя годами ранее Гамбарин таким же способом изобразил самого российского лидера.

Прогресс между Римом и Москвой наблюдается не только в политике, но и в экономике. По итогам 2018 года товарооборот вырос на 12,7 процента и достиг почти 27 млрд долларов. Это вдвое меньше уровня 2013 года – тогда страны наторговали на 54 млрд долларов.

Фото: www.globallookpress.com

Европейский капкан

Сегодняшняя встреча Путина с Конте, безусловно, укрепит подвергаемые испытанию временем связи России и Италии. Однако фундаментальных сдвигов ожидать не стоит.

Во-первых, из-за того, что Италия находится в общей европейской обойме и боится рисковать связями со всей остальной Европой ради нормализации с Россией. Так же, как и Австрия. В Вене такие попытки уже обернулись развалом правительства. В конце мая после обнародования видеозаписи с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе министры из пророссийской Австрийской свободной партии (АПС) были отправлены в отставку и могут не войти в будущую правящую коалицию после внеочередных парламентских выборов 29 сентября.

Попытки вышибать «пророссийские элементы» видны и в Италии. В феврале итальянский журнал L'Espresso писал о возможных переговорах «Лиги» с российскими властями о выделении ей 3 млн евро. До конца июня против Сальвини вели расследование в связи с его приказом не принимать суда с мигрантами из Африки. Глава МВД не устраивает глобалистов тем, что борется с миграцией, выступает за традиционные ценности и старается наладить «мосты» с Москвой.

Изменения в руководстве Евросоюза дополнительно будут мешать Сальвини и его партнёру Конте дружить с русскими. Новые руководители Еврокомиссии и Европарламента – министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и итальянец Давид-Мария Сассоли – не испытывают особых симпатий к России.

Изменения в руководстве Евросоюза дополнительно будут мешать Маттео Сальвини и его партнёру Джузеппе Конте дружить с русскими. Фото: www.globallookpress.com

Американское давление

Вторая причина «скованности» Рима связана с влиянием США на ЕС.

Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками. И мы сможем к взаимной пользе развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее,

– отметил Путин в том же интервью Corriere della Sera.

Пример Ирана показывает, насколько ЕС опасается реакции США. Европейские ТНК ушли из Исламской Республики ещё до того как Трамп ввёл санкции. Такие же страхи присутствуют и в отношении России. Немцы уже возмутились тем, что США могут распространить свои санкции против «Северного потока – 2» на страны ЕС.

Ещё одним важным нюансом поездки Путина в Рим является встреча в Ватикане с папой римским Франциском I. На ней, согласно западным СМИ, планируется обсудить возможность визита папы римского в Россию – первого за всю историю. Ввиду многовековых разногласий между Православием и католицизмом, распространяющихся и на современность, такой визит крайне опасен и может вызвать раскол внутри страны.

Если резюмировать, то итог встречи Путина с руководством Италии остаётся прежним. Москва готова полностью возобновить отношения с Римом, но не может этого сделать, пока Вечный город остаётся в путах ЕС и влияющих на Европу Соединённых Штатов.