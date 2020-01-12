Они – против, а мы – за

Автор:

Полонский Андрей

Откровения мистера Хейла

10 января заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл заявил в интервью Болгарскому национальному радио, что строительство второй линии «Турецкого потока» выгодно России, но не ЕС. Заявление само по себе уже привычное, тем более характерно, что оно сделано на востоке Европы, у наших болгарских «братушек», которых Запад успешно стремится разделить и поссорить с Россией любой ценой уже почти полтора века, начиная с самого «болгарского освобождения», которое было добыто кровью русских солдат.

На сей раз мистер Хейл полагает, что международные газопроводы для России – это «элемент политической войны», при помощи которой мы пытаемся расколоть «единую Европу». «Северный поток» и вторая линия «Турецкого потока», по его словам, это проблема на американскую голову, так как они не обеспечивают энергетической диверсификации Европы (читай – конкурентных преимуществ для американцев на европейском рынке) и – о ужас! – дестабилизируют Украину, так как Россия получает возможность не качать газ через украинскую территорию.

Логика противостояния

К этой упоительной логике противостояния и использованию политического давления в недобросовестной экономической конкуренции все давно уже привыкли, причём не только в России, но и за её пределами. Произвести впечатление она может совсем уж только на оболваненного обывателя, не имеющего даже зачатков критического мышления. Непросто даже вспомнить всё, чему американцы пытались помешать в последнее время. «Северный поток – 1», «Северный поток – 2», продажа Турции С-400, «Турецкий поток», договорённости России и Турции по Сирии. Этот список можно длить почти до бесконечности. Только 20 декабря минувшего года президент Трамп подписал бюджет на 2020 год, который предусматривает «драконтовские» (от имени греческого горе-законодателя Драконта) санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Не прошло и трёх недель, как 8 января президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в присутствии президента Сербии и премьер-министра Болгарии торжественно запустили «Турецкий поток».

8 января президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в присутствии президента Сербии и премьер-министра Болгарии торжественно запустили «Турецкий поток». Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Сама эта церемония стала свидетельством ещё одной дипломатической и экономической победы России, торжеством многосторонних взаимовыгодных отношений над попыткой диктата со стороны Штатов. И, разумеется, американцы не могли так просто снести подобный щелчок по носу, они обязаны были сделать хорошую мину при плохой игре. Отсюда и речи господина Хейла. Только он может быть спокоен: и «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на все препоны со стороны США, и «Турецкий поток – 2» будет построен, как только заинтересованные стороны придут к решению об его экономической сообразности.

Можно ли поладить таким странным образом?

Однако во всех этих заявлениях, к которым мы уже привыкли, есть один очень существенный нюанс. Буквально сегодня американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что хочет «поладить с Россией». В интервью телеканалу Fox News американский президент изрёк буквально следующее:

Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю поладить с Россией после того, как охота на ведьм закончилась, они (Конгресс США. – Прим. Царьграда) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего.

На заявление Трампа тут же отреагировали у нас в Государственной Думе. Член думского комитета по международным делам Антон Морозов подчеркнул, что «у России существуют перспективы развития всех связей с США, в том числе торгово-экономических, если удастся свести на нет политические разногласия».

…Только вот каким образом можно работать над сведением на нет «политических разногласий», когда помощник шефа дипломатического ведомства той же страны, чей лидер выступает за всяческое налаживание отношений, заявляет, что его страна находится с Россией в состоянии «политической войны»? И мало того – призывает к такому пониманию проблемы чуть ли не все европейские державы.

Это только мне одному кажется, что подобное состояние американской дипломатии напоминает известную душевную болезнь?

Если брать американо-русские отношения, то в них, видимо, правая рука не знает, что делает левая. В какой-то степени это касается и всей остальной американской внешней политики. И когда речь идёт об одном из самых могущественных государств мира, это не может не вызывать тревогу. По крайней мере, «поладить» подобным образом нам будет трудно.