Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ставка - жизнь Зеленского: Эксперты о военном перевороте на Украине и возможных ...
Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Бело...
Советник Зеленского назвал «никем» новых депутатов Рады
Японию запугивают "Красным атласом" СССР: "Там была информация, к...
Главная / В мире

Они – камикадзе. Лондон предупредил Брюссель о Brexit любой ценой

31 июля 2019, 18:24  •  70 • В мире
Единственная реальная возможность для Британии выйти из ЕС – через катастрофу, чего не желают видеть премьер Джонсон и его люди
Автор:
Латышев Сергей
Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли предупредил главного переговорщика Евросоюза Мишеля Барнье, что Соединённое Королевство покинет ЕС в Хэллоуин, 31 октября, в любом случае — со сделкой или без, о чём и похвастался в своём Twitter.
Провёл разговор с Мишелем Барнье и ясно обозначил нашу позицию. Мы хотим достичь сделки, но покинем ЕС 31 октября с ней или без неё,
— сообщил министр. Он поведал также о каком-то «свежем подходе к переговорам по сделке», которую ЕС не намерен пересматривать, заявив от имени всех британцев: «Мы готовы покинуть ЕС».
Точно так же настроен и новый британский премьер Борис Джонсон, с гордостью объявляющий о том, что сторонниками Brexit являются все члены сформированного им кабинета. Борис утверждает, что королевство «лучше подготовлено» к выходу из ЕС, чем многие думают, и что в результате этого к 2050 году оно станет «самым лучшим местом на земле» — «самой большой и процветающей экономикой в Европе в центре новой сети торговых сделок, которую мы впервые создадим». А как там с ближайшими 30 годами?
Чего они хотят?
Джонсон и Ко заявляют, что готовы к Brexit в любой форме, намерены добиться его через голову не желающей «развода» с ЕС Палаты общин, где вместе со своими союзниками обладают формальным большинством, которого по данному вопросу у тори нет, так как часть их собственных парламентариев с этим не согласна.
Однако оставим в стороне вопрос о том, удастся ли Джонсону преодолеть сопротивление парламента, расстрелять который из танков, как это однажды сделал другой Борис в другой стране, он не сможет. Давайте не будем смеяться над досужими рассуждениями сторонников Brexit о том, удастся ли им вывести страну из ЕС, чтобы вернуть контроль над её границами, проводить собственную политику, в том числе внешнеторговую, но при этом сохранить свободный доступ на европейский рынок для своих товаров, услуг и капитала.
Понятно, что вряд ли удастся, и что даже ради самой попытки этого им придётся пойти на досрочные парламентские выборы, которые станут новым референдумом по Brexit, или, что менее вероятно, на повторный референдум, который сторонники «развода» с ЕС на этот раз проиграют.
«Я всё снесу». Премьер Борис Джонсон обязательно войдёт в историю, и уже можно догадаться, как. Фото: www.globallookpress.com
Какие есть варианты?
Рассмотрим сейчас другое: какие есть варианты развития дальнейших отношений Британии с ЕС, и что они в действительности будут для неё означать. Кстати, сами переговоры о будущих отношениях через три года после референдума ещё даже не начались.
Это время было потрачено, чтобы согласовать лишь общие принципы «раздела имущества», гарантии прав британцев в ЕС и граждан сообщества в Соединённом Королевстве, меры по сохранению на неопределённый срок прозрачности внутриирландской границы, которые делают фактически Ольстер частью таможенного пространства ЕС (Джонсон хочет отменить эту договорённость с Брюсселем своей предшественницы Терезы Мэй). Удалось также согласовать переходный период и размер «отступного» для инициатора «развода» — 39 миллиардов фунтов.
Вариантов Brexit теоретически всего три: «мягкий», «жёсткий» и «катастрофический», то есть без сделки после 40 лет совместной жизни, когда придётся рвать по живому и быстро.
Вариантов экономических отношений Британии с ЕС пять. Во-первых, как сейчас, если Лондон всё же передумает выходить из ЕС. Во-вторых, это единый рынок без таможенного союза, как у Норвегии и Швейцарии. В-третьих, таможенный союз без единого рынка, как у Турции. В-четвёртых, заключение соглашения о свободной торговле, какие имеются у Украины, Молдавии и Грузии. В-пятых, торговля на базовых условиях ВТО по примеру России.
Что реально?
Из трёх вариантов Brexit реальными являются только два — второй и третий. Первый, «мягкий», вариант, предусматривающий сохранение Британии в той или иной форме в составе таможенного союза и единого рынка ЕС или только в рамках последнего, неприемлем для решительных сторонников Brexit. Хотя бы тем, что он не предусматривает возвращение британцами контроля над своими границами. Сам Джонсон склоняется поэтому в пользу второго варианта, если Брюссель пойдёт на уступки, но он не против и третьего, который, по его словам, позволит Лондону «сэкономить» 39 миллиардов фунтов, которые королевство обязалось выплатить ЕС в качестве отступных.
В настоящее время Британия готовится к третьему варианту — деятельности в условиях норм ВТО, что станет для неё настоящей катастрофой, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Ну а поскольку Брюссель уступать не намерен, в том числе чтобы не создавать нежелательного прецедента для других своевольных стран-членов ЕС, третий вариант и является фактически основным.
Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье блестяще справился со своей задачей. Фото: www.globallookpress.com
Как это можно игнорировать?
Обзор английской прессы, много пишущей со ссылкой на правительственные доклады мнения экономистов и экспертов о последствиях Brexit, приводит к самым неутешительным для Британии выводам: под руководством Бориса страна плохо кончит. Вне общего европейского рынка и таможенного союза её ВВП упадёт в течение следующих 15 лет на 9,3%. Дефицит госбюджета вырастет до 80 миллиардов фунтов (111 миллиардов долларов). Чтобы залатать эту дыру в течение 15 лет, отмечает The Guardian, придётся занять 120 миллиардов фунтов. Курс британского фунта, по прогнозу Банка Англии, упадёт на 25%, цены на жилую недвижимость — на 30%, коммерческая недвижимость подешевеет в два раза. Уровень безработицы увеличится вдвое (до 7,5%). Инфляция достигнет 6,5%. Британцы побегут из своей страны, в том числе из-за дефицита импортируемых медикаментов, продовольствия и многих других товаров и продуктов, а также из-за вызванной этим социальной напряжённости.
Так, согласно Financial Times, в течение полугода после возобновления таможенных проверок по главному маршруту снабжения между Кале и Дувром по причине пробок на британской территории можно будет перемещать не более 12-25% от нынешнего объёма товаров.
Непонятно, как будет работать связывающий Британию с внешним миром транспорт. Британским авиакомпаниям, например, придётся получать разрешение на полёты в каждую страну по отдельности. По причине «развода» с ЕС проблемы возникнут буквально везде: в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, федеративных отношениях (не желающая рвать с ЕС Шотландия, например, угрожает выйти из Соединённого Королевства), даже в военной сфере. Британии будет грозить потеря Гибралтара, чьё население не хочет расставаться с ЕС, и на который давно зарится Испания, а также Фолклендских островов, которые считает своими Аргентина. В изоляции окажутся британские базы на Кипре, которые снабжаются через входящую в ЕС Республику Кипр.
"Второе место было реальным": Порошенко нашел "оправдание" для своего провала на выборах
Почему Британия станет слабой?
Причём как только Британия выйдет из ЕС, её переговорные позиции заметно ослабнут. Поскольку население ЕС без Британии составляет 450 миллионов человек, а британское — 65 миллионов. ВВП остальных стран ЕС составляет 16 триллионов долларов, британский — 2,8 триллиона, то есть в семь раз меньше.
Это означает, что весовая категория Британии такова, что она не сможет заключать выгодные сделки не только с ЕС, но и с другими странами, особенно с США или Китаем. И перестанет для них представлять ценность как площадка для экономической экспансии в Европу. В настоящее время на ЕС, крупнейшего торгового партнёра Британии, приходится 44% экспорта и 53% импорта. В частности, британцы экспортируют половину потребляемого в стране продовольствия, 60% из которого поступает из стран ЕС.
Лондон разрабатывает планы использования армии внутри страны для подавления бунтов из-за издержек Brexit. Фото: AlexLMX / Shutterstock.com
Очень велика и промышленная кооперация Британии с ЕС. Торговля в новых условиях приведёт не только к тому, что она значительно сократится. Многие британские предприятия сами «побегут» в ЕС, чтобы сохранить доступ на его рынок. А другие не будут допущены на него, если не будут подчиняться правилам и стандартам ЕС. Это же относится к британским банкам, страховым компаниям и другим финансовым институтам, приносящим казне десятую часть доходов (75 миллиардов фунтов ежегодно). Им тоже придётся частично перебазироваться в другие страны ЕС, чтобы продолжать обслуживать клиентов на континенте. Причём этот процесс уже идёт полным ходом.
Так попадает под страшный удар сектор услуг, на который приходится 80% экономики Британии и 40% её экспорта в ЕС. Если в торговле товарами с континентом у неё дефицит почти в 100 миллиардов фунтов, то услуг она продаёт на 30 миллиардов фунтов больше, чем покупает.
После Brexit переговоры о свободной торговле с ЕС нужно будет начинать с чистого листа, и понятно, что условия доступа на рынок ЕС для британских компаний будут несопоставимыми с теми, что есть сейчас. Кроме того, такие комплексные и сложнейшие переговоры ведутся годами. Подготовка торговой сделки ЕС с Канадой, например, заняла семь лет, с Японией — восемь. Причём такие сделки практически не снимают ограничения для сектора услуг — ключевого для британской экономики.
Торговля с зарубежными странами по правилам ВТО будет означать, что Брюссель сможет установить импортные пошлины на британские товары, которые сделают их неконкурентоспособными. Так, средняя пошлина на продукты питания в странах ВТО составляет 20-35%, на мясо — 45-50%...
А нам всё равно
Окружающие Бориса сторонники Brexit заявляют в ответ, что всё это — «страшилки», которыми они «сыты по горло», что их противники специально «раздувают страхи», и что «это не конец света», а «условия ВТО намного лучше, чем оковы ЕС». Они правы в том смысле, что Brexit — это политический, а не экономический проект, в связи с чем британцам придётся заплатить цену за «независимость». Но не переоценивают ли они воли своих соотечественников к независимости, невозможной для страны размеров Британии в современном мире? Похоже на то, и скоро мы это узнаем.
Абсолютно ясно только одно: дров Джонсон и его команда наломают много, и, скорее всего, ничего путного у них не получится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 19:39
Американцы решили ввести слона в оружейную лавку
31 июля 2019, 15:09
Ди Каприо не стал винить власти России в сибирских пожарах, а списал на "признак климатического кризиса"
30 июля 2019, 22:54
"Унять дебилов": Украинский генерал призвал создать ракеты, способные "достать" Москву и Петербург
30 июля 2019, 22:54
"Что они делают в Ливии?": Упавший под Триполи беспилотник Израиля вызвал вопросы экспертов
31 июля 2019, 08:24
«Бездоказательное хайли лайкли»: в сенате призвали ФБР оценить готовность к «вмешательству» РФ в выборы 2020 года
31 июля 2019, 18:09
«Все образцы разрушались»: как США пытаются сократить отставание от России в сфере гиперзвука
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 06:24
"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не разыграла карту с "черными ящиками" МН17
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
28 июля 2019, 18:39
«Удар по союзникам»: почему в США выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
29 июля 2019, 04:39
Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинский описал сценарий "русского майдана"
26 июля 2019, 11:39
"А что же это вы так быстро?" Журналист задал сбежавшему в Израиль соратнику Порошенко неудобный вопрос
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.