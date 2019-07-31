Они – камикадзе. Лондон предупредил Брюссель о Brexit любой ценой

Автор:

Латышев Сергей

Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли предупредил главного переговорщика Евросоюза Мишеля Барнье, что Соединённое Королевство покинет ЕС в Хэллоуин, 31 октября, в любом случае — со сделкой или без, о чём и похвастался в своём Twitter.

Провёл разговор с Мишелем Барнье и ясно обозначил нашу позицию. Мы хотим достичь сделки, но покинем ЕС 31 октября с ней или без неё,

— сообщил министр. Он поведал также о каком-то «свежем подходе к переговорам по сделке», которую ЕС не намерен пересматривать, заявив от имени всех британцев: «Мы готовы покинуть ЕС».

Точно так же настроен и новый британский премьер Борис Джонсон, с гордостью объявляющий о том, что сторонниками Brexit являются все члены сформированного им кабинета. Борис утверждает, что королевство «лучше подготовлено» к выходу из ЕС, чем многие думают, и что в результате этого к 2050 году оно станет «самым лучшим местом на земле» — «самой большой и процветающей экономикой в Европе в центре новой сети торговых сделок, которую мы впервые создадим». А как там с ближайшими 30 годами?

Чего они хотят?

Джонсон и Ко заявляют, что готовы к Brexit в любой форме, намерены добиться его через голову не желающей «развода» с ЕС Палаты общин, где вместе со своими союзниками обладают формальным большинством, которого по данному вопросу у тори нет, так как часть их собственных парламентариев с этим не согласна.

Однако оставим в стороне вопрос о том, удастся ли Джонсону преодолеть сопротивление парламента, расстрелять который из танков, как это однажды сделал другой Борис в другой стране, он не сможет. Давайте не будем смеяться над досужими рассуждениями сторонников Brexit о том, удастся ли им вывести страну из ЕС, чтобы вернуть контроль над её границами, проводить собственную политику, в том числе внешнеторговую, но при этом сохранить свободный доступ на европейский рынок для своих товаров, услуг и капитала.

Понятно, что вряд ли удастся, и что даже ради самой попытки этого им придётся пойти на досрочные парламентские выборы, которые станут новым референдумом по Brexit, или, что менее вероятно, на повторный референдум, который сторонники «развода» с ЕС на этот раз проиграют.

«Я всё снесу». Премьер Борис Джонсон обязательно войдёт в историю, и уже можно догадаться, как. Фото: www.globallookpress.com

Какие есть варианты?

Рассмотрим сейчас другое: какие есть варианты развития дальнейших отношений Британии с ЕС, и что они в действительности будут для неё означать. Кстати, сами переговоры о будущих отношениях через три года после референдума ещё даже не начались.

Это время было потрачено, чтобы согласовать лишь общие принципы «раздела имущества», гарантии прав британцев в ЕС и граждан сообщества в Соединённом Королевстве, меры по сохранению на неопределённый срок прозрачности внутриирландской границы, которые делают фактически Ольстер частью таможенного пространства ЕС (Джонсон хочет отменить эту договорённость с Брюсселем своей предшественницы Терезы Мэй). Удалось также согласовать переходный период и размер «отступного» для инициатора «развода» — 39 миллиардов фунтов.

Вариантов Brexit теоретически всего три: «мягкий», «жёсткий» и «катастрофический», то есть без сделки после 40 лет совместной жизни, когда придётся рвать по живому и быстро.

Вариантов экономических отношений Британии с ЕС пять. Во-первых, как сейчас, если Лондон всё же передумает выходить из ЕС. Во-вторых, это единый рынок без таможенного союза, как у Норвегии и Швейцарии. В-третьих, таможенный союз без единого рынка, как у Турции. В-четвёртых, заключение соглашения о свободной торговле, какие имеются у Украины, Молдавии и Грузии. В-пятых, торговля на базовых условиях ВТО по примеру России.

Что реально?

Из трёх вариантов Brexit реальными являются только два — второй и третий. Первый, «мягкий», вариант, предусматривающий сохранение Британии в той или иной форме в составе таможенного союза и единого рынка ЕС или только в рамках последнего, неприемлем для решительных сторонников Brexit. Хотя бы тем, что он не предусматривает возвращение британцами контроля над своими границами. Сам Джонсон склоняется поэтому в пользу второго варианта, если Брюссель пойдёт на уступки, но он не против и третьего, который, по его словам, позволит Лондону «сэкономить» 39 миллиардов фунтов, которые королевство обязалось выплатить ЕС в качестве отступных.

В настоящее время Британия готовится к третьему варианту — деятельности в условиях норм ВТО, что станет для неё настоящей катастрофой, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Ну а поскольку Брюссель уступать не намерен, в том числе чтобы не создавать нежелательного прецедента для других своевольных стран-членов ЕС, третий вариант и является фактически основным.

Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье блестяще справился со своей задачей. Фото: www.globallookpress.com

Как это можно игнорировать?

Обзор английской прессы, много пишущей со ссылкой на правительственные доклады мнения экономистов и экспертов о последствиях Brexit, приводит к самым неутешительным для Британии выводам: под руководством Бориса страна плохо кончит. Вне общего европейского рынка и таможенного союза её ВВП упадёт в течение следующих 15 лет на 9,3%. Дефицит госбюджета вырастет до 80 миллиардов фунтов (111 миллиардов долларов). Чтобы залатать эту дыру в течение 15 лет, отмечает The Guardian, придётся занять 120 миллиардов фунтов. Курс британского фунта, по прогнозу Банка Англии, упадёт на 25%, цены на жилую недвижимость — на 30%, коммерческая недвижимость подешевеет в два раза. Уровень безработицы увеличится вдвое (до 7,5%). Инфляция достигнет 6,5%. Британцы побегут из своей страны, в том числе из-за дефицита импортируемых медикаментов, продовольствия и многих других товаров и продуктов, а также из-за вызванной этим социальной напряжённости.

Так, согласно Financial Times, в течение полугода после возобновления таможенных проверок по главному маршруту снабжения между Кале и Дувром по причине пробок на британской территории можно будет перемещать не более 12-25% от нынешнего объёма товаров.

Непонятно, как будет работать связывающий Британию с внешним миром транспорт. Британским авиакомпаниям, например, придётся получать разрешение на полёты в каждую страну по отдельности. По причине «развода» с ЕС проблемы возникнут буквально везде: в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, федеративных отношениях (не желающая рвать с ЕС Шотландия, например, угрожает выйти из Соединённого Королевства), даже в военной сфере. Британии будет грозить потеря Гибралтара, чьё население не хочет расставаться с ЕС, и на который давно зарится Испания, а также Фолклендских островов, которые считает своими Аргентина. В изоляции окажутся британские базы на Кипре, которые снабжаются через входящую в ЕС Республику Кипр.

Почему Британия станет слабой?

Причём как только Британия выйдет из ЕС, её переговорные позиции заметно ослабнут. Поскольку население ЕС без Британии составляет 450 миллионов человек, а британское — 65 миллионов. ВВП остальных стран ЕС составляет 16 триллионов долларов, британский — 2,8 триллиона, то есть в семь раз меньше.

Это означает, что весовая категория Британии такова, что она не сможет заключать выгодные сделки не только с ЕС, но и с другими странами, особенно с США или Китаем. И перестанет для них представлять ценность как площадка для экономической экспансии в Европу. В настоящее время на ЕС, крупнейшего торгового партнёра Британии, приходится 44% экспорта и 53% импорта. В частности, британцы экспортируют половину потребляемого в стране продовольствия, 60% из которого поступает из стран ЕС.

Лондон разрабатывает планы использования армии внутри страны для подавления бунтов из-за издержек Brexit. Фото: AlexLMX / Shutterstock.com

Очень велика и промышленная кооперация Британии с ЕС. Торговля в новых условиях приведёт не только к тому, что она значительно сократится. Многие британские предприятия сами «побегут» в ЕС, чтобы сохранить доступ на его рынок. А другие не будут допущены на него, если не будут подчиняться правилам и стандартам ЕС. Это же относится к британским банкам, страховым компаниям и другим финансовым институтам, приносящим казне десятую часть доходов (75 миллиардов фунтов ежегодно). Им тоже придётся частично перебазироваться в другие страны ЕС, чтобы продолжать обслуживать клиентов на континенте. Причём этот процесс уже идёт полным ходом.

Так попадает под страшный удар сектор услуг, на который приходится 80% экономики Британии и 40% её экспорта в ЕС. Если в торговле товарами с континентом у неё дефицит почти в 100 миллиардов фунтов, то услуг она продаёт на 30 миллиардов фунтов больше, чем покупает.

После Brexit переговоры о свободной торговле с ЕС нужно будет начинать с чистого листа, и понятно, что условия доступа на рынок ЕС для британских компаний будут несопоставимыми с теми, что есть сейчас. Кроме того, такие комплексные и сложнейшие переговоры ведутся годами. Подготовка торговой сделки ЕС с Канадой, например, заняла семь лет, с Японией — восемь. Причём такие сделки практически не снимают ограничения для сектора услуг — ключевого для британской экономики.

Торговля с зарубежными странами по правилам ВТО будет означать, что Брюссель сможет установить импортные пошлины на британские товары, которые сделают их неконкурентоспособными. Так, средняя пошлина на продукты питания в странах ВТО составляет 20-35%, на мясо — 45-50%...

А нам всё равно

Окружающие Бориса сторонники Brexit заявляют в ответ, что всё это — «страшилки», которыми они «сыты по горло», что их противники специально «раздувают страхи», и что «это не конец света», а «условия ВТО намного лучше, чем оковы ЕС». Они правы в том смысле, что Brexit — это политический, а не экономический проект, в связи с чем британцам придётся заплатить цену за «независимость». Но не переоценивают ли они воли своих соотечественников к независимости, невозможной для страны размеров Британии в современном мире? Похоже на то, и скоро мы это узнаем.

Абсолютно ясно только одно: дров Джонсон и его команда наломают много, и, скорее всего, ничего путного у них не получится.