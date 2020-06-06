Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на...
Главная / Аналитика

"Онегин, добрый мой приятель". Как роман Пушкина ставят у нас и у них

06 июня 2020, 08:55  •  57 • Аналитика
© Фото : Komische Oper Berlin/Iko Freese
Евгений Онегин — скучающий ловелас или философ? Татьяна Ларина — интроверт или болтушка? Персонажи знаменитого романа Александра Пушкина до сих пор интересны и актуальны. Театры продолжают искать ответы в новых спектаклях, а режиссеры — в экранизациях. В день рождения Александра Сергеевича рассказываем о самых интересных и любопытных интерпретациях бессмертного произведения.

Самый мистический — в театре Вахтангова

"Евгений Онегин" в версии Римаса Туминаса — осторожная импровизация, разрушающая стереотипы. Получилось философское размышление о жизни в целом и чувствах в частности: о недосказанности, догадках, гневе, страсти, цинизме, сатире и прощении.
Онегин в этом драматическом спектакле предстает аж в двух ипостасях: молодой щеголь (его играет Виктор Добронравов или Леонид Бичевин) и взрослый, философствующий господин (Сергей Маковецкий или Алексей Гуськов). Вторая версия главного героя — человек, познавший все, как бы со стороны наблюдает за своей прошлой жизнью и поступками.
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
Спектакль "Евгений Онегин". Театр им. Е. Вахтангова
Ольга — дерзкая девчонка с аккордеоном, а Татьяна — романтичный и робкий интроверт. Но их затмевает одним только появлением на сцене Няня и Танцмейстер в одном лице — Людмила Максакова. Ее властный покровительственный тон, величественная выдержка заставляют замереть на месте. Даже дома, на диване.
Все персонажи одеты в костюмы пушкинской эпохи (с некоторыми стильными поправками), но время действия не определить. Оно как бы вне реальности.
Обратите внимание на сценографию (в зеркальном заднике отражается все происходящее и немного зрительный зал) и на спецэффекты (метель и гром еще никогда не были так к месту).
Смотреть спектакль
1 из 4
Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
2 из 4
Людмила Максакова в спектакле "Евгений Онегин" театра имени Евгения Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
3 из 4
Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
4 из 4
Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
1 из 4
Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
2 из 4
Людмила Максакова в спектакле "Евгений Онегин" театра имени Евгения Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
3 из 4
Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
4 из 4
Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова

Самый яркий — у берлинской "Комише опер"

Пожалуй, наиболее живописный и наполненный энергией "Евгений Онегин" — у берлинской "Комише опер" и главного режиссера этого театра австралийца Барри Коски.
© Фото : Komische Oper Berlin/Iko Freese
Сцена из оперы "Евгений Онегин". "Комише опер" (Берлин)
Постановщик любит новшества и предпочитает необычный взгляд на классические вещи (например, в "Волшебной флейте" для "Комише опер" он соединил театр и мультипликацию).
"Онегина" режиссер ставит с размахом, достойным Исторической сцены Большого театра, соединяя декорации и костюмы сочных красок с драматическим накалом страстей. При объяснении Татьяны и Онегина почти физически ощущается, как наэлектризован воздух между героями.
Режиссер признавался, что "Евгений Онегин" для него — история взросления девушки и одновременно рассказ про циничного человека, который пытается обуздать эмоции. Но главное — проблемы, представленные в постановке, такие же, как у обычных людей.
Поэтому Коски делает ставку на психологический реализм и показывает Татьяну и Онегина, Ольгу и Ленского максимально правдоподобными и живыми.
При этом сцена-трансформер превращена в произведение искусства. Сначала это лес с самыми настоящими деревьями, поляной зеленых растений и туманом. Потом добавляются стулья, скамейка или стены бального зала, в зависимости от акта оперы.
Эта версия постановки идеальна, если хочется посмотреть визуально красивую сказку с открытым финалом.
Смотреть оперу
© Фото : Komische Oper Berlin/Iko Freese
Сцена из оперы "Евгений Онегин". "Комише опер" (Берлин)

Самый утонченный — у Пермского театра оперы и балета

"Евгений Онегин" Пермского театра оперы и балета — белый лист, на котором можно написать все что угодно. Минимализм, лаконичность и аккуратность исполнения.
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Фрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета
Создатели хотели придать постановке литературную атмосферу. Это заметно даже визуально: задником стал белый фон со строками из письма или черновика. А все действие спектакля происходит в библиотеке. По словам одного из постановщиков, вдохновлялись Хогвартсом из "Гарри Поттера" и книжными хранилищами "Ленинки", Амстердама, Мадрида и Лиссабона.
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Сцена из оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета
Начинается опера сразу с визита Ленского и Онегина в дом Лариных. Такой энергичный темп держится весь спектакль, и это не позволяет заскучать.
Декорации — гигантские белые книжные стеллажи, светлые столы, стулья и кресла. Костюмы героев (было сшито 250 штук) тоже сдержанных тонов. Сначала почти исключительно светлые, потом с вкраплением темных элементов, а к финалу — черные. Все сделано для того, чтобы не отвлекаться, а сосредоточиться на голосах солистов и хора. Это выгодный и правильный ход: актерская игра и исполнение так хороши, что наверняка захочется пересмотреть спектакль еще раз.
Смотреть оперу
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Фрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета

Не только театр: Серсея и Сами-Знаете-Кто

"Евгений Онегин" так популярен, что по роману не только ставят спектакли, но и снимают кино. Особенно интересно смотреть на попытки иностранцев осмыслить русский текст и перенести его на экран.
© 7 Arts International (1998)
Кадр из фильма "Онегин"
Один из примеров — фильм "Онегин" 1999 года британского режиссера Марты Файнс, сестры Рэйфа Файнса (да, того самого Волан-де-Морта). Он сыграл главную мужскую роль, Татьяной стала Лив Тайлер, а Ольгой — Лена Хиди (будущая Серсея из "Игры Престолов").
Получилась довольно вольная интерпретация пушкинского творения: как оказалось, продираться сквозь перевод русского романа XIX века режиссеру было непросто. Она потом признавалась, что в целом эстетика фильма — это "английская реакция на русскую классику".
1 из 3
Рэйф Файнс в фильме "Онегин"
© 7 Arts International (1998)
2 из 3
Лив Тайлер в фильме "Онегин"
© 7 Arts International (1998)
1 из 3
Рэйф Файнс в фильме "Онегин"
© 7 Arts International (1998)
2 из 3
Лив Тайлер в фильме "Онегин"
© 7 Arts International (1998)
3 из 3
Лена Хиди в фильме "Онегин"
© 7 Arts International (1998)
Особенно ярко в экранизации показано противопоставление разных миров: того, в котором живет столичный денди, и скромной деревенской дворянки.
Да, определенные погрешности порой выглядят забавно для российского зрителя, но их перекрывают аккуратное отношение к оригиналу (все основные сюжетные линии сохранены и соответствуют роману), костюмы и актерская игра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 04:55
Чего нам ждать от крепкого рубля
05 июня 2020, 17:55
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
05 июня 2020, 10:55
Луганск и Донецк отменили полную боевую готовность. Неужели перемирие?
06 июня 2020, 05:55
Каким быть танку?
06 июня 2020, 06:55
Эксперты объяснили, почему доллар стал основной резервной валютой в мире
06 июня 2020, 05:55
День русского языка: повод задуматься о проблемах великого и могучего на постсоветском пространстве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2020, 08:55
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
01 июня 2020, 07:55
Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
04 июня 2020, 17:55
"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.