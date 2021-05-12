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«Она жила детьми»: в Татарстане простились с 26-летней учительницей Эльвирой Игнатьевой, убитой в казанской гимназии

12 мая 2021, 20:20  •  42 • В России
Власти Татарстана заявили, что сотрудники гимназии №175 правильно отреагировали на ситуацию со стрельбой в учебном заведении — их действия помогли сократить число жертв. В результате трагедии погибли семь детей и двое педагогов, в том числе 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. RT пообщался с родственниками и знакомыми девушки, которая, по сообщениям СМИ, закрыла собой одного из учеников.
 
Instagram © ignatevaelle
 

12 мая в Казани прощались с жертвами стрельбы в гимназии №175, где в результате нападения погибли девять человек, ещё 23 получили ранения. Некоторые из выживших находятся в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Среди жертв трагедии в казанской гимназии — восьмиклассники 14—15 лет, педагоги и сотрудники школы.

26-летняя Эльвира Игнатьева преподавала в гимназии №175 английский язык и стала одной из жертв вооружённого преступника.

В Министерстве образования Республики Татарстан RT сообщили, что, когда 19-летний Ильназ Галявиев начал стрелять в здании школы, молодая учительница английского находилась в своём кабинете одна — у неё было окно между занятиями.

Услышав выстрелы, по данным местных СМИ, Игнатьева выглянула в коридор, где находился злоумышленник и, увидев в руках молодого человека ружьё, заслонила собой школьника.

Учитель по призванию

 

Родственницы погибшей, Анна и Ольга, рассказали RT, что Эльвира всегда любила детей и стремилась стать учителем.

«Она дочь моего младшего брата. Конечно же, мы её очень любили, она была очень хорошей. Она была умной, старательной, вкладывала все свои силы в детей, которых учила. Она подавала заявку на грант для учителей и выиграла, заняла второе место. Она была целеустремлённой, знала, чего хочет. Она по призванию была учителем, работала вожатой в лагере, когда сама ещё была подростком. Она любила детей», — рассказала RT тётя Игнатьевой, Анна.

Эльвира пришла работать в гимназию №175 четыре года назад — ещё до окончания филологического факультета Казанского федерального университета, где она училась на педагога.

Её научный руководитель, профессор Диана Давлетбаева, рассказала RT, что в 2019 году Игнатьева блестяще защитила дипломную работу и закончила вуз с красным дипломом.

Давлетбаева хорошо помнит талантливую подопечную и вспоминает её с теплотой: «Мне просто посчастливилось с ней работать, потому что она была очень чуткая, внимательная, устремлённая. Она всегда знала вектор своего развития, приходила с уже готовыми идеями, глаза горели, она жила детьми. На момент нашей совместной работы у неё уже была практика, она работала в школе. С практической частью работать ей вообще не составляло труда, её даже не приходилось как-то направлять — у неё было своё видение».

Профессор КФУ добавила, что следила за своей бывшей ученицей в соцсетях, но в период совместной работы в университете они обсуждали преимущественно научные темы.

«Эльвира обладала очень тонкими манерами, чувством такта. Она не говорила со мной на личные темы, всё-таки я её научный руководитель. Но из соцсетей знаю, что она очень разносторонне развитая девушка, у неё было много увлечений, друзья», — объяснила собеседница RT.

«Нет времени на жизнь»

 

Игнатьева довольно активно вела соцсети — судя по публикациям, девушка увлекалась путешествиями, любила театры, выставки, рестораны, занималась спортом. Эльвира часто призывала своих подписчиков ценить жизнь и «наслаждаться каждым моментом».

«Ты удивишься, насколько легко вставать с постели, когда ты счастлив», — так девушка подписала своё последнее фото в Instagram, опубликованное за несколько дней до трагедии в казанской гимназии. Запись собрала тысячи комментариев скорбящих пользователей.

Между тем школьная подруга Игнатьевой рассказала, что последние несколько лет работы в гимназии дались Эльвире нелегко. По её словам, при встрече девушка жаловалась на усталость и почти полное отсутствие свободного времени.

«Она говорила, что у неё совсем нет времени на жизнь: что она не успевает есть и спать, гулять и радоваться жизни. На носу были весенние каникулы, и я пыталась уговорить её поехать со мной в Турцию, но Эльвира ни на минуту не могла перестать думать об ответственности и учениках... Была ли Игнатьева счастливым человеком? За последние пять лет она будто и не жила», — признаётся подруга погибшей.

Она добавила, что советовала подруге поменять работу, но та не хотела бросать своих учеников. В итоге Эльвира запланировала увольнение на май, когда закончится учебный год.

«Это решение было для неё непростым... Её держал грант, который она получала за «Учителя года», — он, кстати, должен был закончиться в мае. Её держала большая ответственность за учеников, ведь она была ещё и классным руководителем. И самый большой страх: а что дальше?» — пояснила подруга Эльвиры.

Научный руководитель Игнатьевой в беседе с RT удивилась, что девушку посещали мысли о прекращении преподавательской деятельности, и отметила, что при встречах с бывшей ученицей видела её заинтересованность в работе с детьми.

Собеседница RT также отметила, что всего за несколько лет работы в школе девушка добилась впечатляющих успехов. По её словам, грант и звание «Учитель года» удаётся получить далеко не каждому педагогу — не говоря уже о специалисте, недавно окончившем университет.

«У неё в целом был очень позитивный взгляд на жизнь и большая любовь к детям. Не знаю, могла ли она «перегореть», но в период нашей совместной работы у неё был большой интерес к своей специальности», — подчёркивает Давлетбаева.

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