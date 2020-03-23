«Она в ужасном состоянии»: родственники осуждённой в США россиянки просят перевести её под домашний арест из-за COVID-19

Родственники россиянки Богданы Осиповой обратились к американским властям с просьбой о её помиловании или переводе под домашний арест в связи с пандемией коронавируса. Женщину обвинили в США в похищении собственных детей. Осипова заявляла, что увезла детей в Россию из-за притеснений мужа. По данным СМИ, власти некоторых штатов уже начали отпускать неопасных осуждённых, чтобы предотвратить массовое заражение в тюрьмах. Семья Осиповой отмечает, что здоровье Богданы сильно подорвано, а в тюрьме, где она живёт в помещении со 160 людьми, ей не оказывают медицинскую помощь.

Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США за вывоз из страны собственных детей, не получает необходимую медицинскую помощь, несмотря на ухудшение здоровья и риск распространения коронавируса в тюрьме. Об этом рассказала RT её мать Юлиана Филипюк.

По словам женщины, с лета прошлого года Осипова находится в федеральной тюрьме строго режима «Данбери», расположенном в штате Коннектикут — одном из самых густонаселённых штатов в США. Местные власти рекомендовали жителям не выходить из дома в связи с угрозой заражения коронавирусом. Однако, как говорит Юлиана Филипюк, все 160 женщин, заключённых в тюрьме, проживают в одном открытом помещении.

«Это напрямую противоречит экстренному декрету президента США, который запрещает собираться в помещении более десяти людям. В мужском отделении двое заключённых уже находятся на карантине с подозрением на коронавирус», — поясняет Филипюк.

Кроме того, в тюрьме резко ухудшились условия содержания: заключённые больше не могут пользоваться туалетной бумагой, начались перебои с водоснабжением, администрация учреждения также предупредила о скором сокращении питания. В тюрьме уже отменили возможность для заключённых покупать еду и медикаменты. По словам Филипюк, осуждённым не предоставляют индивидуальные средства защиты от коронавируса: маски, респираторы и дезинфицирующие средства.

«Три недели назад у дочери была очень высокая температура и кашель, но ей не оказали никакой медицинской помощи. К медсестре надо было идти в другой корпус, но она настолько плохо себя чувствовала, что не могла подняться. На фоне этого состояния обострились её хронические заболевания. Сейчас она в ужасном состоянии», — сказала Юлиана.

Родные Осиповой направили письма властям США с просьбой отпустить её под домашний арест или помиловать. Ранее власти некоторых штатов приняли решение о досрочном освобождении неопасных осуждённых. Заключённых уже отпускают в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и еще не менее десяти штатах, передаёт The Wall Street Journal 23 марта. Семья Осиповой отмечает, что она «уже отбыла половину срока без единого нарушения», поэтому есть основания для её досрочного освобождения.

Сложно получить медпомощь

Россиянка Мария Бутина, которая также отбывала срок на территории Штатов, 22 марта пообщалась с Осиповой по видеосвязи и оценила вероятность распространения коронавируса в американских тюрьмах.

«С учетом того, что там, по словам заключенных, практически нет тестирования на коронавирус, а единственным средством защиты является периодическое обрызгивание помещений антисептиком, заражение, к сожалению, — это вопрос времени. И случаи уже есть. На днях коронавирус был идентифицирован у заключенного Харви Вайнштейна, осуждённого 11 марта на 23 года по обвинению в преступлениях сексуального характера», — напомнила Бутина в беседе с RT.

Что касается медицинской помощи, то, по словам Бутиной, в американских тюрьмах получить её сложно даже в «мирное» время. При этом она выразила надежду, что американские власти всё же переведут Осипову под домашний арест.

«Я надеюсь, что в её ситуации будет принят во внимание весь комплекс факторов — отсутствие уголовного прошлого, низкая классификация риска в Бюро тюрем США (даётся за примерное поведение) на фоне высокого риска заражения коронавирусом в связи с имеющимися у Богданы тяжёлыми заболеваниями», — пояснила Бутина.

Юлиана Филипюк также рассказала, что сейчас все официальные запросы семье россиянки приходится делать самостоятельно. Женщина говорит, что адвокаты Богданы не выходят на связь уже более полугода.

«Адвокат дочки подал жалобу в апелляционный суд, и после этого от него больше не было никакой информации: он не отвечает ни на письма, ни на звонки. При этом он не сообщал нам о том, что вышел из дела, — рассказала собеседница. — Мы понимаем, что нам необходима юридическая поддержка, но этот вопрос упирается в финансы. К тому же нет гарантии, что новые адвокаты не поведут себя так же безответственно».

В апреле 2020 года истекает срок наказания Осиповой, вынесенный по первому пункту обвинения — похищение ребёнка. В мае назначена апелляция на приговор суда по двум пунктам обвинения, связанным с вымогательством. Однако до сих пор у Осиповой фактически нет адвоката, который будет представлять её интересы в суде.

В июне 2019 года суд в США приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве денег у бывшего мужа и отца двух её детей, американца Брайана Мобли. Свой срок Осипова отбывает с учётом 22 месяцев, проведённых под арестом. Кроме того, после освобождения она должна будет находиться под надзором американских властей ещё три года, ей будет запрещено покидать США. Суд также обязал ее принять все усилия для возвращения детей на территорию Штатов.