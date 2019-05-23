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«Она в критическом состоянии»: тайно вывезший своих детей из Швеции россиянин переживает за здоровье дочери

23 мая 2019, 13:24  •  55 • В мире
Россиянин Денис Лисов, которого задержали в Варшаве в конце марта при попытке вывезти трёх родных детей в РФ, рассказал RT, что его старшая дочь больна. 12-летняя девочка похудела на 15 кг, но врачи отказываются её осматривать, потому что Лисов не может оплатить их услуги. В Польше семья оказалась после того, как отец выкрал дочерей у опекунов-мусульман в Швеции. Туда семья переехала в 2012-м. Потом мама девочек тяжело заболела. Органы опеки посчитали, что отец не воспитает своих детей один, и отдали девочек выходцам из Ливана. Тогда Лисов тайно вывез дочерей в Польшу, откуда рассчитывал улететь в Россию, но в Варшаве его задержали. Сейчас он живёт с детьми в квартире, предоставленной российскими дипломатами. Польские власти ещё не приняли решение по делу семьи. Мужчина опасается, что детей заберут, а его депортируют в Швецию, где на него заведено уголовное дело.
 
Twitter © jerzKwasniewski
 

Задержанный в конце марта в Варшаве россиянин Денис Лисов рассказал RT, что из-за переживаний у его детей возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Организм старшей дочери не усваивает пищу, девочка похудела на 15 кг. Отец очень переживает за неё, так как медицинской помощи в чужой стране он получить не может. Дело в том, что в Польше другая система получения медицинской помощи по страховке — не как в России.

  • © Alexey Vetvitsky / Sputnik

«Тут сначала надо заплатить за лечение, а уже потом страховая компания возмещает потраченные средства. А у нас этих денег нет. Я на работу не могу устроиться из-за своего неопределённого статуса. А если устроюсь неофициально и об этом узнают — меня вышвырнут из страны, а дочери попадут в приёмную семью», — рассказывает RT мужчина.

По словам отца, старшую дочь надо срочно обследовать. «Время идёт, а я ничего сделать не могу», — расстраивается Денис.

Как ранее рассказывал RT, уроженец Хабаровска Денис Лисов уехал в Швецию с женой и дочерью в 2012 году. Там у них родились ещё два ребёнка. Однако вскоре жена Лисова тяжело заболела, её госпитализировали. Органы опеки заинтересовались ситуацией в семье. Они посчитали, что без жены мужчина не справляется с воспитанием детей, и передали девочек в приёмную мусульманскую семью.

Дочери четырёх, шести и 12 лет очень переживали и плакали. Тогда отец решился их выкрасть и вернуться в Россию: он на пароме пересёк границу с Польшей, но в аэропорту Варшавы был задержан.

«Благодаря адвокату, который еле-еле ко мне прорвался, суд встал на нашу сторону и не разлучил меня и детей. В тот момент на суде присутствовали приёмные родители, они уже планировали увезти детей в Швецию. Дочки как увидели их, сразу запереживали, но обошлось», — вспоминает мужчина.

По словам Лисова, на данный момент ему помогают посольство РФ в Польше, правозащитница Лилия Мошечкова и армянская община, которая предоставила семье адвоката.

«Находясь в приёмной семье, девочка взяла на себя роль мамы и папы и защищала сестёр от любой угрозы, заботилась о них. А сейчас 12-летняя девочка потеряла 15 кг. Она очень хрупкая, постоянно мёрзнет. Выпьет немного воды — и у неё болит живот», — рассказала RT кандидат в депутаты Европарламента, учредитель дома правовой защиты «Европа-Азия» Лилия Мошечкова.

По словам правозащитницы, из-за того, что статус девочки в Польше не определён, она не может получить необходимую медицинскую помощь. Действующая страховка не предусматривает госпитализацию в стационар. Отец даже не может установить диагноз дочери и подозревает, что у неё анорексия. 

«Только в понедельник отец получил российские загранпаспорта на детей и оформил страховку. Но она распространяется только на совсем простые страховые случаи. Папа её на руках нёс — щупленькую, сгорбленную, а врачи даже осматривать не стали. На всё нужны деньги», — поясняет Мошечкова.

Кроме того, проблемы со здоровьем возникли и у двух других малышек.

«У самой маленькой девочки развилась астма, а у средней периодически останавливается дыхание: она вдруг перестаёт дышать, а потом снова начинает. Это всё психосоматика. Так их переживания сказываются», — считает Лилия.

Однако это далеко не все проблемы, с которыми столкнулся Лисов. В Швеции из-за того, что он выкрал у семьи мусульман своих детей, на него завели уголовное дело.

По словам правозащитницы, это вторая по тяжести статья после убийства. Швеция в любой момент может подать на Лисова заявление в Интерпол, а Польша, в свою очередь, по договору Евросоюза обязана будет выдать Дениса.

«На территории Швеции мне грозит тюремное заключение за кражу своих же детей у чужих людей. Я боюсь не за себя, а в первую очередь за дочерей: что с ними будет, если меня передадут Швеции? Сейчас для меня главное — любыми способами добиться лечения дочери. Она в критическом состоянии, я за неё очень переживаю», — рассказывает RT Денис.

По его словам, они живут в Варшаве в предоставленной российским консульством квартире. Армянская община помогла найти для детей психолога. Но вопрос об опеке детей до сих пор остаётся открытым. Мать девочек живёт в Швеции, но по-прежнему нездорова и не может о них заботиться.

«Дети находились под опекой Швеции, после суда Польша взяла на себя право самой принимать решение по опеке над детьми. Однако этот вопрос до сих пор остаётся открытым», — констатировала Мошечкова.

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