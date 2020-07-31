|
«Она в истощённом состоянии»: вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
31 июля 2020, 18:55 • 31 • В России
Супруга рэпера Энди Картрайта (его настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве мужа, в ближайшее время будет решаться вопрос о её аресте. 30 июля расчленённое тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с супругой и ребёнком. Кохал утверждает, что несколько дней назад нашла труп мужа и решила скрыть факт его «бесславной смерти».
Instagram © kkkartrait
Жена музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве супруга. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.
Напомним, вечером 29 июля 2020 года сотрудники полиции обнаружили расчленённое тело рэпера Энди Картрайта в квартире на Невском проспекте. Останки мужчины находились в нескольких пакетах. Двухлетний ребёнок на данный момент находится у родственников.
«В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее региональный СК возбудил по факту обнаружения фрагментов тела и конечностей мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Её адвокат Ирина Скурту прокомментировала RT, почему её подзащитная так поступила.
«Марина жила в этой квартире с Александром девять лет. В какой-то момент она обнаружила своего мужа мёртвым и решила скрыть этот факт. Рядом с телом она нашла шприц и не захотела, чтоб все знали, что её муж умер от наркотиков, как она тогда подумала. Марина также испугалась, что их двухлетний ребёнок узнает, что его отец так бесславно умер. Она находилась в депрессии и решила скрыть факт смерти мужа таким странным образом. Она обратилась ко мне за помощью как к адвокату. Я только на месте узнала, что произошло и что в квартире находится труп. Я позвонила в органы, передала информацию, но ничего сама не видела и ни к чему не притрагивалась. Я даже не была уверена, что всё это правда. Приехавшая полиция подтвердила слова Марины — части тела её мужа находились в квартире», — рассказывает RT Скурту.
По её словам, после этого она попросила Марину вызвать близких родственников, чтобы те забрали ребёнка к себе. До пяти утра в квартире проводились следственные действия. Как утверждает Скурту, изначально Марина проходила по делу как свидетель.
«Она находится в истощённом состоянии — пять дней не спала и не ела. Марина утверждает, что все действия с телом Александра она проводила сама и никто ей в этом не помогал. Мать Марины не участвовала в расчленении трупа. Женщина приезжала в квартиру к своей дочери и долго гуляла с ребёнком на улице. Когда мать Марины узнала о произошедшем, то уговаривала дочь всё рассказать органам. Но обе женщины посчитали, что расчленение — это отдельное преступление, и мать Марины, как и она сама, конечно, не хотела в тюрьму, — рассказала RT Скурту.
Как утверждает адвокат, у Марины также взяли анализы на психотропные вещества, но их результаты пока не готовы. По словам юриста, Кохал ведёт себя адекватно и не производит впечатления человека, употребляющего наркотики.
Скурту предположила, что рэпер мог умереть от отравления. Это бы объяснило наличие пены у рта. Как утверждает вдова музыканта, она увидела пену в области рта, когда обнаружила труп мужа. Адвокат не исключает, что причиной смерти Юшко мог стать сердечный приступ.
В свою очередь, мать Юшко Валентина считает, что её сын не умер от передозировки наркотиков, а стал жертвой убийства. По её словам, он не употреблял наркотики. Как она рассказала kp.ru, в последнем разговоре три недели назад Александр сказал матери, что намерен вернуться на Украину.
«Он сказал, что планирует вернуться и жена тоже хочет переехать. У них были нормальные отношения. Хоть вживую я её никогда не видела, но мы часто общались. В основном о внуке разговаривали», — рассказывала журналистам Валентина Юшко.
Друг погибшего Алексей Зиганшин также усомнился в версии с наркотиками, однако признал, что у рэпера имелись проблемы с алкоголем.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2020, 07:05
|
26 июля 2020, 20:05
|
26 июля 2020, 00:05
|
25 июля 2020, 11:05
|
26 июля 2020, 02:05
|
25 июля 2020, 19:05
|
27 июля 2020, 01:05