«Она уже во втором туре»: Коломойский назвал Тимошенко фаворитом президентской гонки

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сейчас является безусловным фаворитом предстоящей президентской гонки. «По-моему, на 99% она пройдет во второй тур (выборов), она уже во втором туре», — отметил бизнесмен.

Коломойский считает, что Юлия Тимошенко, «скорее всего», сможет победить любого соперника на президентских выборах. Те, напомним, должны будут пройти на Украине уже через полгода.

Конечно, многое в предстоящей кампании еще не ясно, добавил олигарх. Тем не менее он уверен, что действующий глава украинского государства Петр Порошенко не сможет составить Тимошенко серьезной конкуренции.

Также не противники Тимошенко и другие первые лица украинской политики: Юрий Бойко, Олег Ляшко, Вадим Рабинович. На победу Тимошенко над любым из них Коломойский готов поставить «три к одному».

С другой стороны, рок-музыкант Святослав Вакарчук или актер Владимир Зеленский могли бы выступить более перспективными конкурентами для главы «Батькивщины».

Слова Коломойского приводит украинское издание ТСН.