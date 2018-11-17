«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере

Сотрудники МВД, расследующие серию краж, в совершении которых подозревается гермафродит Евгения Алексеева (также известна как Руслан Якимчук), обнаружили у женщины сразу три паспорта. Два из них — на уже указанные имена, и ещё один — на имя Натальи Лоханиной. Между тем RT разыскал семью Ковалёвых, с которыми до недавнего времени жила Алексеева. По словам сына Ковалёвых, женщина обманом склонила его к сожительству, заявив, что беременна от него. При этом односельчане Алексеевой рассказали, что она часто конфликтовала с жителями посёлка.

История гермафродита Евгении Алексеевой (Руслана Якимчука) получила широкую огласку после того, как Следственный комитет заявил о проверке в связи с жалобой на действия полицейских в Иркутской области. В начале осени сотрудники МВД задержали женщину по подозрению в краже. В ходе допроса выяснилось, что она называет себя Евгенией, хотя по документам её имя — Руслан Якимчук. Пол также указан мужской. В ответ на уточняющие вопросы полицейских женщина пояснила, что она гермафродит.

Запись разговора Алексеевой (Якимчука) с полицейскими оказалась в сети. В итоге Евгения потребовала привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов за публикацию служебного видео. По утверждениям женщины, из-за ролика она якобы потеряла работу и с ней перестал общаться сожитель.

Конфликтовала с односельчанами

RT разыскал в небольшом посёлке Маломеево Иркутской области семью Ковалёвых, в которой до недавнего времени жила Евгения. По словам Ковалёвых, они приютили Алексееву из жалости. Женщина рассказала им о том, как над ней издевались в детстве и что от неё отказались родители.

Поначалу женщина неплохо уживалась с новыми родственниками и односельчанами. Однако затем начались проблемы. По словам Ковалёвых, Алексеева склонила к сожительству их 17-летнего сына Владимира, заявив, что беременна от него.

«Но интимной связи у нас никогда не было, — утверждает Владимир Ковалёв. — Я даже голой её никогда не видел. Она тщательно скрывала себя».

Чтобы удержать Ковалёва рядом с собой, Алексеева, по словам молодого человека, пошла на хитрость.

«После очередного застолья я выпил лишнего и уснул, а она раздела меня и сделала совместные фото интимного характера, — рассказывает парень. — Ими и шантажировала меня, грозилась опубликовать в сети, если я не признаю ребёнка. Потом, когда мы поругались, она всё-таки показала всем эти фото. От меня отвернулись друзья, я пытался покончить с собой, потому что это стыдно. Провёл месяц в больнице в Иркутске».

При этом Ковалёвы до сих пор не уверены, была ли Алексеева беременна на самом деле.

«Однажды она сказала, что у неё схватки, и я повезла её в роддом на такси, — рассказывает мать Ковалёва Светлана. По словам Светланы, Алексееву положили в больницу, а потом она рассказывала, что ребёнок родился с одним лёгким и его отправили на пересадку в Москву.

«Но никто малыша так и не увидел, а врачи потом сказали, что ребёнка с такой патологией у них не было», — рассказывает женщина.

Жители посёлка, где проживала Алексеева, вспоминают, что женщина постоянно конфликтовала с ними и очень часто выпивала. При этом якобы уже тогда ходили слухи, что Алексеева не совсем женщина.

«Она никогда не раздевалась даже при женщинах — в бане, например, или во время купания в озере, — рассказывает односельчанка Лариса. — Это казалось странным. А потом, когда она уже уехала, мы увидели в сети на сайте интим-услуг её анкету: дескать, транссексуал приглашает в гости. Тогда всё стало ясно».

Ищите женщину

Евгения Алексеева (Руслан Якимчук) была задержана в Иркутске по подозрению в краже телефона у случайного знакомого, с которым она выпивала. Во время допроса в отделении выяснилось, что её имя по паспорту — Руслан Якимчук. Видеозапись допроса оказалась в интернете, где очень быстро набрала популярность.

Как рассказала RT сама Евгения, она была рождена гермафродитом, имея первичные половые признаки обоих полов. Родители зарегистрировали её как мальчика, однако, по словам Алексеевой, мужской половой орган у неё не развит. Сменить имя в паспорте женщина не смогла, поскольку взять женское имя ей не позволяли, так как по документам она мужчина.

После того как Алексеева (Якимчук) написала заявление, потребовав привлечь к ответственности сотрудников полиции, опубликовавших запись её допроса, СУ СК по Иркутской области начал проверку действий сотрудников полиции.

Однако, как сообщили RT в областном главке МВД, нет никаких фактов, подтверждающих, что утечку записи допустил кто-то из участвовавших в задержании похитительницы телефона сотрудников.

Вопросы же подозреваемой задаются предельно корректно и в рамках компетенции полицейского — вероятно, оперуполномоченного. В пресс-службе также рассказали, что в соседнем районе уже был аналогичный случай с кражей телефона с участием Алексеевой (Якимчука), но путаница с полом ввела полицейских в заблуждение и позволила ей уйти от ответственности.

Кроме того, как стало известно RT, расследование полицейских по факту серии краж (в МВД подозревают, что Алексеева могла систематически опаивать мужчин, чтобы потом завладеть их имуществом) вскрывает всё новые подробности запутанного дела.

Так, полицейские обнаружили у неё сразу три паспорта. В одном из документов её имя — Лоханина Наталья Владимировна, место жительства — Республика Бурятия, а место рождения — бурятский посёлок Новоильинск.

Другой паспорт выдан на имя Алексеевой Евгении Анатольевны, которая родилась в Ангарске и проживает Иркутске. Наконец, ещё один документ выдан на имя мужчины — Якимчука Руслана Сергеевича.

Теперь в МВД Иркутска проверяют, какие из документов являются подлинными и действительными, а какие нет.