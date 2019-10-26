«Она получала информацию через постель»

Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной после ее освобождения из тюрьмы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 26 апреля 2018 года суд США назначил Бутиной 18 месяцев тюрьмы «за деятельность в интересах РФ в США». При этом ей зачли девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании приговора.

Итак, истек срок заключения в США Марии Бутиной, ее освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси, и 26 октября она полной грудью вдохнет воздух свободы, уже находясь в России. Бывшая помощница заместителя председателя Совета Федерации Александра Торшина, а также создатель и руководитель российской общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина была задержана в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно

«Не думаю, что Мария Бутина находилась в США исключительно по собственному желанию, - считает депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса Виктор Алкснис. - Перед ней наверняка были поставлены определенные задачи, и она их выполняла. И вряд ли ее деятельность была как-то связана с торговлей оружием, нет, просто она занималась тем, что принято называть политическим лоббированием и, скажем так, получением необходимой информации. Ведь неспроста ее шефом был высокопоставленный российский чиновник, зампред Совета федерации.

Такие люди, как Мария Бутина, просто так нигде не появляются и не возникают. Как говорил Владимир Маяковский, если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Так и Бутину «зажгли», чтобы она принимала участие в некоей деятельности, связанной с получением информации, лоббированием российских интересов в высших политических кругах США и т.п. Причем эта деятельность осуществлялась открыто и легально».

Бутина сама подошла к нему

Напомним, что американский мультимиллионер и глава онлайн-ритейлера «Оверсток» Патрик Берн в интервью сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной, но отказался подчиняться, когда от него потребовали возобновить с ней эти отношения.

Он познакомился с Бутиной в июле 2015 года на ежегодной встрече либертарианцев, которая проходит в Лас-Вегасе. По словам бизнесмена, Бутина сама подошла к нему после его выступления и сообщила, что является главой российской общественной организации «Право на оружие», но тогда он отказался с ней общаться. Затем Бутина снова обратилась к нему с просьбой выступить с речью в Центробанке России.

Мультимиллионер сообщил американским властям о своем контакте с 30-летней Бутиной. После этого ФБР разрешило ему поближе познакомиться с ней. Между мужчиной и женщиной завязались романтические отношения, которые продлились до марта 2016 года...

«Ясно, что рано или поздно на такую бурную деятельность Бутиной не могли не обратить внимание и спецслужбы США, и тем более американские власти, - уверен Виктор Алкснис. - А поскольку она действовала, мягко говоря, непрофессионально, то, как говорится, и загремела под фанфары.

Если наши спецслужбы поручают подобные задачи таким людям, как Мария Бутина, то это говорить только об их бессилии! Деятельностью такого рода занимаются профессионалы, так что в данной ситуации у нас случился очередной провал. И это провал не только наших спецслужб, но и в какой-то степени нашей внешней политики. К сожалению, это не первый и, видимо, не последний провал.

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Информацию подобного рода в первую очередь должны были собирать именно профессионалы из спецслужб, а Бутина – девушка, которая, судя по тому, что пишут про нее, получала информацию с помощью, скажем так, нетрадиционных методов. Своего рода Мата Хари 21-го века, за что, собственно, и пострадала...»

Выдала информацию

Роберт Дрисколл, являющийся адвокатом Марии Бутиной, рассказал, что, находясь в американской тюрьме в Таллахасси, она работала в столовой, занималась спортом и вела дневник. Утром Бутина совершала пробежки на расстояние пять миль (около восьми километров), а потом шла на работу в столовую.

Какое-то время она готовила еду, а в последнее время с десяти часов утра до шести вечера обслуживала посетителей. Вечером у Марии оставалось время заняться своими делами или погулять.

По словам адвоката, у нее есть сотни или даже тысяча страниц текста, которые она написала в тюрьме - от руки, по-русски. Адвокат уточнил, что записи хранятся у него - иногда Бутина передавала ему пару страниц на встречах, иногда отправляла по почте. Юрист заверил, что все эти записки переправят в Россию. Будет ли Мария писать книгу на основе этих заметок - это ее дело, добавил адвокат.

«Не думаю, что наши СМИ будут лепить образ некоей страдалицы и героини, после того как Бутина возвратится в Россию, - полагает Алкснис. - Если из Анны Чапман, которую банально предали, еще можно лепить образ, что называется, бойца невидимого фронта, то про Бутину это будет выглядеть несколько нелепо, поскольку информацию она получала через постель.

И хотя сейчас адвокат рассказывает трогательные истории о ее жизни в тюрьме, но, как я понимаю, она пошла на сделку со следственными органами США, то есть выдала информацию, которая была нужна американцам, всех сдала, а в обмен получила определенные послабления.

Что касается версии о том, что она могла пострадать из-за определенного созвучия ее фамилии с фамилией президента России, то я думаю, что это просто совпадение...».