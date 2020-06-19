Она пережила многих, но проклятие Кеннеди вновь напомнило о себе

Издание The New York Times сообщает, что Джин Кеннеди было 92 года. Информации о причине смерти в некрологе нет. Последние дни своей жизни Джин провела в нью-йоркском доме, расположенном в районе Манхэттен. Она была последней из девятерых детей Розы и Джозефа Кеннеди, кто ушёл из жизни.

Джин Кеннеди родилась в феврале 1928 года. Она мало разбиралась в политике, дипломатии и международных делах, но тем не менее с 1993 по 1998 год была американским послом в США. Именно её стараниями было подписано Белфастское соглашение, принёсшее мир в Северную Ирландию. За это ей дали почётное гражданство. Эта женщина известна также своей общественной деятельностью. Она создала некоммерческую организацию, которая давала людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься искусством.

Брат Джин, Джон Кеннеди, был 35-м президентом США с 1961 года, но властвовал недолго. 22 ноября 1963 года в главу Белого дома попала пуля. Во время своего визита в Даллас Джон Кеннеди ехал в кабриолете, следовавшем в кортеже. По официальной версии, убийцей является некий Ли Харви Освальд. Существует несколько весьма популярных неофициальных, в том числе и конспирологических теорий смерти Кеннеди.

В апреле 2020 года погибли ещё два члена этой семьи. Внучка Роберта Кеннеди, брата экс-президента, Мейв и её 8-летний сын Гидеон проводили карантин в загородном доме. В один из дней они решили поплавать на каяке. Американские СМИ сообщили, что они утонули.

В США многие верят в проклятие семьи Кеннеди. В этом роду огромное число людей умирали не своей смертью. У Джозефа и Розы Кеннеди было девять детей. Розмари в молодом возрасте была искалечена хирургами во время операции и прожила инвалидом до 86 лет.

Джозеф Патрик Кеннеди-младший выполнял секретную военную миссию и погиб. Жизнь Кэтлин унесла автокатастрофа. Сенатора Роберта Кеннеди застрелили, он умер от многочисленных ран. Сын президента Джона Кеннеди прожил всего 39 часов. Из родственников несколько человек погибли в результате авиа- и автокатастроф, а также из-за наркотической зависимости.