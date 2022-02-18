«Она недвусмысленно заявила, что не любит мать»: почему суд в России решил вернуть в Австралию восьмилетнюю гражданку РФ

В Санкт-Петербурге суд рассматривает вопрос о возвращении в Австралию восьмилетней россиянки. Её мать считает, что отец девочки похитил её и увёз в Россию. Мужчина утверждает, что его бывшая жена является лесбиянкой, вместе со своей партнёршей она развращала дочь. Эту историю подтверждает и сама девочка. При этом суд первой инстанции всё равно постановил вернуть девочку в Австралию, хотя она заявила, что хочет жить с отцом в России.

В городском суде Санкт-Петербурга проходят слушания по делу о выдворении из России восьмилетней девочки. Её мать живёт в Австралии со своей партнёршей и требует вернуть дочь в Мельбурн. Ранее суд первой инстанции постановил, что отец ребёнка незаконно удерживает Варю (имя изменено. — RT) в России и постановил отправить её в Австралию. Сама девочка, которая имеет российское гражданство, заявила, что хочет жить с отцом в России.



При этом мужчина утверждает, что мать плохо заботится о дочери и вместе со своей партнёршей развращает её. В связи с этим он через суд добивается того, чтобы женщину ограничили в родительских правах.

«Партнёрша матери целовала дочь в губы»

Отец девочки Евгений (имя изменено. — RT) родился в Советском Союзе. В 1991 году его родители эмигрировали сначала в Германию, а затем, спустя пять лет, — в Австралию. Там молодой человек окончил университет и стал специалистом в области IT-безопасности.

В Австралии Евгений женился на девушке филиппинского происхождения по имени Мария (имя изменено. — RT). В 2013 году у пары родилась дочь Варя. По словам Евгения, Мария не уделяла дочери внимания. Девушка работала визажистом и предпочитала проводить время на работе или с друзьями, рассказывает он.

«Когда дочери было три месяца, жена отказалась сидеть дома с ребёнком и занялась карьерой», — говорит Евгений в беседе с RT.

Спустя два года супруги расстались, хотя и не оформили развод официально. По словам мужчины, он узнал, что жена ему изменяет, и не смог смириться с этим.

После того как родители стали жить раздельно, они договорились об опеке над дочерью. 90% времени Варя проводила с отцом и 10% — с матерью. Такая ситуация поначалу устраивала обоих — соглашение об опеке они подписали без судебного разбирательства.

В декабре 2016 года, по словам Евгения, он попытался помириться с женой «ради дочери». Но Мария заявила ему, что она является лесбиянкой и любит свою подругу, с которой они теперь живут вместе. Варя стала проводить время не только с мамой, но и с её партнёршей.

Евгений вспоминает, что спустя несколько месяцев, в апреле 2017 года, дочь впервые рассказала ему, как она проводит время в доме мамы.

«Дочь рассказала мне и бабушке (моей матери), что она купалась в одной ванне с партнёршей Марии, которая была обнажена. Когда дочь спала в одной комнате с ними, то была свидетельницей того, как они занимаются сексом. Потом Варя рассказала, что партнёрша её матери постоянно целует её в губы и рассказывает, что одежду надо носить без трусиков. Кроме того, вместе с четырёхлетним ребёнком они смотрели неуместные видео: шоу с геями, лесбиянками и трансгендерами, а также ролики о родах и трансвеститах. От дочери я также узнал, что женщины рассказывали ей о кастрации мужчин и об искусственном оплодотворении», — говорит Евгений.

По его словам, после пребывания в доме матери девочка стала жаловаться на зуд в области гениталий — ребёнок рассказал отцу, что мать и её подруга прикасались к ней в области гениталий, и девочку это пугало: она плакала и просила перестать так делать.

Мужчина отвёл дочь к психологу, который провёл с ней 13 консультаций, чтобы выяснить, как она относится к родителям. В заключении специалист отметил, что девочка не любит говорить о матери и её партнёрше.

«Девочка вспомнила пару кошмаров, где мать и её партнёрша превратились в страшных монстров. Отец и бабушка по отцовской линии играют первостепенную роль в эмоциональном и интеллектуальном развитии ребёнка», — отметил психолог в заключении.

Он также выявил, что своим «эмоциональным домом» Варя считает дом отца и бабушки, и заключил, что ограничение в общении с ними навредит её психическому здоровью.

Опеку пересмотрели

После того как девочка рассказала папе про неприятные для неё прикосновения, мужчина обратился в отдел полиции, расследующий сексуальные преступления. Но ничего не добился.

«Австралийский суд по семейным вопросам отказался выслушать доказательства и факты нашего адвоката о сексуальном и нетрадиционном ЛГБТ-влиянии на ребёнка, а также халатном отношении к ребёнку со стороны матери, её партнёрши и родителей матери, повлёкшем психологическую травму ребёнка», — говорит отец девочки.

По его словам, адвокат настоятельно посоветовал ему принять решение суда, поскольку с новой политикой толерантности Евгений не мог рассчитывать на полную или преимущественную опеку над дочерью. Мужчина уверен, что на решение суда повлиял тот факт, что в декабре 2017 года в Австралии узаконили однополые браки.

В семье Евгения уверены, что Мария захотела получить опеку над дочерью в корыстных целях.

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«Сначала её устраивало то, что она проводит с ребёнком 10% времени. Но потом она потеряла работу, и тогда Мария подала документы, чтобы официально стать матерью-одиночкой. Тогда она смогла бы получать пособие от государства — 2 тыс. австралийских долларов в месяц. На эти деньги вы можете неплохо жить и не работать при этом», — говорит бабушка Вари по отцовской линии в беседе с RT.

В марте 2018 года суд по семейным делам определил новый порядок общения с ребёнком: 50 на 50.

После решения суда Варя стала чаще бывать с матерью. Евгений утверждает, что на девочку это общение действовало угнетающе.

«Перед тем как Варю надо было передавать матери, у неё постоянно появлялось расстройство желудка и паника. Она плакала, но Мария затаскивала её в машину и говорила, что дочь ещё слишком маленькая, чтобы самой решать, с кем ей жить», — вспоминает он.

Решил не возвращаться в Австралию

В 2019 году Евгений и Мария оформили официальный развод, а в начале 2020 года мужчина заявил бывшей жене, что хочет свозить Варю в Россию, чтобы навестить родственников, которых она никогда не видела.

В этом же году Евгений обратился в российское консульство, чтобы оформить для Вари российское гражданство. Сам Евгений уже имел двойное гражданство, поскольку он родился в Москве.

Осенью 2020 года Мария начала судебное разбирательство, требуя официально запретить бывшему мужу вывозить дочь из Австралии.

Однако на этот раз суд встал на сторону отца: он разрешил ему поехать с дочерью за границу, но обязал его вернуться вместе с ребёнком в ноябре 2020 года.

26 октября Варя и её отец вылетели в Россию. В начале ноября они заболели коронавирусом и вынуждены были провести на карантине две недели. Мужчина заявил бывшей жене, что именно по этой причине они с дочерью не могут пока приехать в Австралию.

Когда 19 ноября Евгений с Варей не вернулись в Австралию, Мария подала заявление о возвращении ребёнка. 27 ноября 2020 года Австралийский суд по семейным делам удовлетворил её требование.

Сам мужчина объясняет, что уже в России дочь рассказала ему и о других неприятных случаях, которые произошли с ней во время общения с матерью. Девочка наотрез отказалась видеться с ней или общаться по телефону, утверждает отец.

«Она недвусмысленно заявила, что она не любит мать, и отказывается с ней общаться. Последний раз Варя разговаривала с ней в декабре 2020 года. Одно только напоминание о матери приводит её в состояние нервозности и панической атаки», — рассказал Евгений.

Когда мужчина узнал, что может обратиться в российский суд, чтобы определить место жительства ребёнка, он окончательно решил не возвращаться в Австралию. Евгений вместе с мамой и дочерью живут в Санкт-Петербурге. В России мужчина работает как индивидуальный предприниматель в сфере IT-безопасности.

Варя в январе прошлого года поступила в детский сад, а с сентября пошла в школу и художественную секцию — девочка увлекается рисованием.

Параллельно с этим Евгений и Мария ведут судебную борьбу за право опеки над дочерью. В мае 2021 года мужчина подал в Выборгский городской суд Ленинградской области России иск об ограничении родительских прав бывшей жене исключительно в защиту интересов ребёнка.

«Выдворяют за пределы родины»

Однако мать девочки тоже обратилась в российский суд с требованием вернуть дочь в Австралию. В исковом заявлении адвокаты женщины указали, что российские власти обязаны передать девочку матери в Австралию на основании о Гаагской Конвенции о похищении детей.

Для России этот международный документ вступил в силу в 2011 году. Австралия также участвует в этом договоре.

Мария указала, что муж ограничил их с дочерью общение, а также скрывает их адрес проживания в России. По мнению матери, в соответствии с Конвенцией Евгений похитил её дочь и незаконно удерживает её в России.

В свою очередь, адвокаты Евгения рассказали суду, что подозревают мать в сексуальном насилии над ребёнком, а также предоставили заключения психологов, которые обследовали девочку в Австралии и России.

В феврале 2021 года психолог, который беседовал с Варей, установил, что она эмоционально привязана к отцу, доверяет ему и чувствует себя с ним в безопасности. В беседе с врачом девочка заявила, что хочет постоянно жить с папой.

«Ребёнок устойчиво включает отца в состав своей семьи на первой позиции, отец является для девочки значимым взрослым. Дом отца ассоциируется со спокойной комфортной обстановкой, привязанностью, надёжностью, эмоциональной связью», — говорится о заключении врача в судебном решении.

В то же время психолог определил, что у Вари нарушена эмоциональная связь с матерью.

«Выявлен низкий уровень взаимопонимания, отгороженность, пассивность, символическое выражение обороны, страха, ощущение угрозы совершения матерью действий, следствием которых может быть разлука со значимым для неё родителем — отцом», — говорится в документе.

На суде сама девочка также заявила, что хочет жить с отцом и «категорично заявила о нежелании возвращаться к матери в Австралию». При этом она сказала, что «они с папой уехали из Австралии не навестить бабушку, а от мамы, которая кричала на неё и ругала за провинности», следует из судебного решения.

3 сентября 2021 года Дзержинский суд Санкт-Петербурга принял решение, что Варю незаконно удерживают в России, и предписал незамедлительно вернуть девочку матери «в страну её обычного проживания — Австралию».

«Суд полагает, что несовершеннолетняя не достигла той степени зрелости, при которой она была бы способна адекватно оценивать сложившуюся ситуацию и строить долгосрочные прогнозы. Суд соглашается с позицией истца (матери. — RT) о том, что длительное разлучение с матерью способствовало усилению влияния отца на ребёнка», — говорится в постановлении суда.

При этом в решении подчёркивается, что суд лишь определил место жительство ребёнка, а вопрос о том, с кем будет жить девочка, родители могут решить в Австралии.

«В связи с изложенным, не имеют правового значения доводы ответчика о наличии у матери ребёнка партнёра, а также о его подозрениях о неких сексуальных действиях, совершаемых матерью в отношении ребёнка. Возвращение ребёнка в Австралию ... не должно оцениваться как возвращение ребёнка матери», — говорится в документе.

Однако отец и бабушка Вари уверены, что в Австралии суд обязательно встанет на сторону матери, как это уже случилось в 2018 году. Евгений оспорил решение в городском суде Санкт-Петербурга. Следующее заседание пройдёт 21 февраля.

«Девочка является гражданкой России, получается, что российский суд выдворяет её за пределы родины, — говорит адвокат Евгения Геннадий Алексеев. — Что касается Гаагской Конвенции, то хотя мы и вступили в договор, у РФ не заключено парное соглашение конкретно с Австралией. Такой документ до сих пор не подписан».

Евгений отмечает, что после того, как дочь стала постоянно жить с ним, у неё полностью исчезли боли в животе, аллергия на продукты и «страх, что она снова может вернуться в дом матери и её партнёрши».

RT обратился к адвокатам из петербургского бюро Sky Lawyers, которые представляют интересы Марии в российском суде, однако они отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что женщина не давала им соответствующего разрешения. RT также написал самой Марии, однако она не ответила.

До окончательного решения суда по вопросу возвращения девочки в Австралию суд Выборга приостановил рассмотрение иска Евгения об ограничениях Марии в родительских правах.

Между тем, по словам адвоката, 9 января выборгский отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении Марии по заявлению её бывшего супруга. Ей вменяют «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».