«Она мне мстит»: россиянка незаконно вывезла сына в Воронеж и не даёт ему видеться с отцом-итальянцем

Роман итальянского бизнесмена Луиджи Маталони и танцовщицы из России обернулся семейной драмой. Ольга Бородаева без согласия отца вывезла их общего сына Умберто в Воронеж. Вот уже три года итальянец прилетает в Россию, чтобы провести время с ребёнком. По мировому соглашению он имеет право видеть мальчика один раз в неделю, но, по словам мужчины, каждый раз мать находит предлог, чтобы встреча не состоялась. Она не пускает отца к сыну даже в его день рождения. Итальянцу иногда удаётся добиться встречи с Умберто только с помощью судебных приставов.

С первого взгляда

Началось всё больше десяти лет назад. Ольга Бородаева приехала в Италию работать танцовщицей. Она исполняла восточные танцы в одном из ресторанов в Риме, куда и пришёл ужинать 51-летний итальянский бизнесмен Луиджи Маталони. Мужчина шутит, что с женой он познакомился в танце.

«Она была очень красивая, я влюбился с первого взгляда. Это было как удар молнии!» — признался Маталони.

На момент начала отношений за его плечами уже был развод, у мужчины также есть дочь от первого брака. Итальянец и россиянка стали встречаться и жить вместе. Всё было хорошо, пока в гости не приехала мама Ольги. Бизнесмен снял ей квартиру неподалёку от того места, где жили они сами. С мамой Ольги семья решила съехаться после рождения ребенка — сына Умберто-Аркадия.

Однако пожилой женщине не понравился зять, а особенно то, что он не прислушивается к её советам.

«Если бы не она, то, возможно, мы бы до сих пор были с Ольгой вместе. Она очень тяжёлый человек, дочь её во всём слушается, — сокрушается Луиджи. — Она манипулирует Ольгой, как марионеткой. Мама Ольги даже подговаривала Умберто: «Скажи, что ты не хочешь к нему идти, давай, скажи!». Я сам всё это слышал».

Последней каплей было нападение тёщи с ножом на родителей самого Маталони. Ему пришлось вызвать полицию и снова поселить женщину отдельно, несмотря на уговоры супруги.

Обиженная тёща вернулась в Россию. Из-за этого Луиджи и Ольга окончательно поссорились и расстались. Ничего не сказав отцу ребенка, Бородаева собрала вещи и уехала с сыном вслед за матерью в родной Воронеж.

Рим — Москва — Воронеж

«Как раз вчера исполнилось четыре года, как Оля увезла сына, — рассказывает Маталони. — За эти годы Умберто забыл итальянский. Понимает, что я говорю, а ответить мне уже не может. Хотя Оля должна была отдать его в школу с итальянским языком, мы так в суде договаривались. В итоге сын учит английский, и мы не можем свободно общаться, английского я не знаю».

Бизнесмену пришлось нанимать адвоката и искать сбежавшую жену и ребенка. Ситуацию осложнило то, что официально он не был женат на россиянке. В конце концов юристы нашли Ольгу и Умберто-Аркадия в Воронеже и начали переговоры с матерью ребенка об алиментах.

Международный аэропорт Воронежа

© Международный аэропорт Воронеж

В 2015 году в одном из воронежских судов Бородаева и Маталони наконец подписали мировое соглашение. Он платит жене и сыну положенные деньги, она раз в неделю даёт сыну увидеть отца и пообщаться. Но часто летать из Рима в Воронеж у итальянца не получается.

А те поездки, которые он всё же осуществляет, заканчиваются одинаково: Ольга сначала соглашается встретиться и привезти ребенка, а в последний момент всё отменяет под предлогом болезни или занятости.

«Таким образом она мстит мне. Она не просто увезла ребёнка, она не даёт с ним видеться. Причём не только мне, но и моим родителям — они прилетали в Россию на свою золотую свадьбу, и она их не впустила. Лишь благодаря правоохранительным органам у меня иногда получается увидеть сына».

Сейчас Луиджи ходит к сыну только с приставами. Благодаря им он может побыть с ребёнком или купить ему игрушки.

37-летняя Ольга после возвращения из-за границы перестала заниматься восточными танцами и начала работать в Воронеже массажистом.

О жизни в Италии вспоминать не любит и считает, что Умберто видит отца ровно столько, сколько нужно.

«Ребёнок встречается с отцом, я не понимаю, в чём проблема. Не знаю, что там в голове у Луиджи, но меня сейчас всё устраивает. Я занимаюсь исключительно сыном, он растёт здоровым и развивается. Он мне не угрожает ни на словах, ни на деле, но о том, что между нами произошло, я вспоминать не хочу!» — прокомментировала ситуацию женщина.

«Лишать его матери с моей стороны неправильно»

У себя на страничке в соцсетях Луиджи хранит фотографии сына и поздравляет его с каждым днём рождения вне зависимости от того, удалось ли ему с ним встретиться. Два дня рождения подряд — когда Умберто-Аркадию исполнилось пять, а потом шесть лет — побыть с сыном у него не получилось.

«Сегодня, 9 декабря 2016 года, тебе исполнилось шесть лет, и ещё раз папа празднует твой день рождения без тебя. Несмотря на то, что я в Воронеже, буквально в шаге от тебя! Безумно, но правда! Твои мама и бабушка решили, что ещё один день рождения ты отпразднуешь без меня. Я очень тебя люблю! С днём рождения!» — написал Маталони в соцсети под фотографией с праздничным тортом, который он купил сыну, но передать так и не смог.

В декабре 2017 года Луиджи видел сына последний раз. По законам Италии Ольга вывезла сына незаконно, и Маталони может просто увезти ребёнка обратно в город Ладисполи как итальянского гражданина. Но Луиджи на это не решается.

«Нужны доказательства, что всё происходит по её воле»: посольство РФ в Лондоне о ситуации после выписки Юлии Скрипаль «Через любой итальянский суд его могут законно отнять у Ольги. Но зачем так? У ребёнка должны быть отец и мать, лишать его матери с моей стороны неправильно. Я люблю сына и не желаю ему такого», — считает он.

В мировом соглашении между ним и Ольгой указано, что общение с ребенком происходит «по согласованию». В России закон на стороне матери. Мать ребёнка может сказать, что день не согласован, и отказаться от встречи под этим предлогом.

«Это может быть и один час, и полчаса, а может — и вообще нисколько, — разъясняет ситуацию адвокат Луиджи Маталони Галина Белик. — Сейчас немного удалось сгладить их конфликт, родители идут на уступки друг другу, но остро встала проблема общения отца с сыном».

Она отметила, что ребёнку тяжело учить два языка сразу, отец готов оплатить изучение итальянского языка, но мать ребёнка решила, что английский важнее.

«Мальчику исполнилось 7 лет, теперь отец вправе оставлять его на ночь, но опять же «по согласованию с матерью». А мама не согласовывает это уже по весомой причине: ребёнок папу не понимает. Но кто в этом виноват?» — резюмирует Белик.