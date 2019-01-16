Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Расширение НАТО, «Турецкий поток» и новая церковь на Украине: о чём Путин говори...
Сергей Лавров: Нам с Японией далеко не то что до партнёрства, а даже до понимани...
Бремя новых долгов
Почему Трамп вновь грозит разрушить НАТО
Главная / В России

"Она готова умереть": скандалистку Елену Бойко выгнали из России

16 января 2019, 16:24  •  334 • В России

В среду, 16 января, из России выдворили гражданку Украины Елену Вищур (Бойко), известную своим скандальным участием в российских ток-шоу. Уроженка Львова застряла в нейтральной зоне между Россией и Украиной.

"Бойко покинула территорию России и находится в нейтральной зоне между странами с отметкой о запрете въезда в Россию в паспорте. Сейчас у нее открыт только один путь - на Украину, в Харьков», - сообщил в Facebook ее коллега по телевизионным эфирам Руслан Осташко.

Руслан Осташко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже он добавил, что записал обращение Елены Бойко по телефону: "Она в слезах. Надежда и вера ее покидают. Говорит, что ей уже все равно и она готова умереть. Тяжело. Украинские пограничники пришли за Еленой Бойко на нейтральную территорию и забрали ее".

В свою очередь, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал позором историю с выдворением Елены Бойко, которая выступает против современных бандеровцев и критикует нынешнюю украинскую власть. "Не исключаю, что у нее были проблемы с нахождением на территории Российской Федерации. Возможно она не оформила соответствующим образом документы на пребывание в нашей стране. Она очень яркая личность, регулярно выступала в политических передачах российского телевидения. То, как она искренне обличала нынешние украинские власти вызывало уважение к этому человеку. Трудно найти сейчас среди украинцев, находящихся на территории России, такого последовательного противника режима Порошенко, который бы столь открыто его обличал", - заявил эксперт.

Лукашенко предупредил об угрозе независимости с Запада и Востока

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в студии НТВ.Фото: YouTube

По его словам, каждый, кто пытался на телевизионных шоу сравнивать СССР с фашистской Германией, всякий раз получал от Елены Бойко по голове, причем в буквальном смысле. "Против нее на ее родине возбудили дело о государственной измене, именно за высказывания о преступности действий режима Порошенко. Сегодняшнее ее выдворение очень похоже на выдачу Гитлеру его самого ярого противника, только из-за того, что у него проблемы с документами. Взгляните на радостные возгласы нацистов, которые узнали о том, что Бойко везут в Харьков", - заключил Манукян.

Решение о депортации журналистки было принято в середине декабря Преображенским судом Москвы. В судебном заключении говорилось, что гражданка украинка незаконно проживала в России с середины 2016 года. На нее был наложен штраф за нарушение миграционного законодательства. Сразу после заседания Вищур поместили в спецприемник. На Украине ей грозит суд по нескольким уголовным делам, в том числе - госизмена и посягательство на территориальную целостность, поскольку она высказывалась против Украины.

Бойко - частая участница российских политических ток-шоу на федеральных каналах, где делала неоднозначные заявления. К примеру, во время программы "На самом деле" на Первом канале она предположила, что вместо депутата Дениса Вороненкова на Украине был убит его двойник, а сам политик скрылся от кредиторов.

До этого она ввязалась в драку в студии программы «Место встречи» на НТВ. Тогда в ходе перепалки Бойко вместе с Осташко, не выдержав хамского поведения польского журналиста Томаша Мацейчука, бросились на него с кулаками.

МНЕНИЕ

Своих не жалко - не разлюбят

Дмитрий СТЕШИН

У России появилась новая традиция - выдавать своих друзей врагам (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

334
Источник
Похожие новости
16 января 2019, 11:24
«Обнаружен пятый погибший»: МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте взрыва в Шахтах
15 января 2019, 17:40
Медведев пересел на российский лимузин и рассказал об отказе от доллара
16 января 2019, 16:24
"Она готова умереть": скандалистку Елену Бойко выгнали из России
Загрузка...
15 января 2019, 17:40
Шойгу поставил пять задач, которые укрепят ядерный потенциал России
16 января 2019, 01:39
«Рассматривается вопрос о проведении проверки»: что известно о ДТП с участием краснодарского судьи
15 января 2019, 17:39
Лукашенко предупредил об угрозе независимости с Запада и Востока
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.