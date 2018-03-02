«Он же просто нищий»: знакомые рассказали об арестованном в Германии фигуранте кокаинового дела

Знакомые Андрея Ковальчука, задержанного в Германии по подозрению в организации поставки 400 кг героина из Аргентины, рассказали, что он совсем не богатый человек и никогда не занимался бизнесом. По их словам, он просто мастерски пускал пыль в глаза. В свою очередь представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил RT, что после ареста Ковальчука правительство Германии будет решать вопрос о его экстрадиции в Россию.

Ждёт экстрадиции

Суд в Германии арестовал предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука. Как сообщил его адвокат Владимир Жеребенков, подозреваемый будет находиться под стражей до рассмотрения вопроса об экстрадиции в Россию.

Как рассказал RT представитель берлинской прокуратуры Мартин Штельтнер, Ковальчук был задержан 1 марта в связи с объявлением в международный розыск, которое поступило из России.

«Речь идёт об обвинении в участии в преступной группировке, в её организации с целью нелегально провозить кокаин в Россию, то есть торговли наркотиками, — рассказал Мартин Штельтнер. — Это основание для розыска. В связи с этим подозреваемый вчера был задержан сотрудниками полиции в Бранденбурге».

Как уточнил Штельтнер, после ареста россиянину предстоит долго ожидать решения вопроса об экстрадиции.

«Российская сторона, как правило, должна в порядке разбирательства в течение 40 дней передать документы об экстрадиции, — говорит Штельтнер. — А Высший земельный суд Берлина должен принять постановление об экстрадиции. В итоге правительство Германии принимает решение об экстрадиции».

Нищий «наркобарон»

В русскоязычной общине в Германии задержание Ковальчука не прошло незамеченным. Как оказалось, россиянин часто бывал в Берлине и подолгу жил там, общаясь с местными бизнесменами. Один из таких предпринимателей, владелец компании Golden Mile Константин Лоскутников, также известный как барон Константин фон Босснер, рассказал RT, что Ковальчук был небогат и перевозка кокаина, тем более в таких объёмах, — это совсем не его уровень.

«Какие кокаин и особняки? Вы что? Он же был нищий! — заявил Константин фон Босснер в ответ на предположение RT, что Ковальчук был известен в Германии как влиятельный и состоятельный человек. — Всегда ходил в джинсах, каком-то свитере. Жил в дешёвом жилье, кажется в квартире, которую снимают работникам посольства. Возить кокаин — это вообще не его уровень».

Константин фон Босснер рассказал, что несколько лет назад был на мероприятии «Газпрома» в Берлине, где познакомился с одним из менеджеров компании. Тот в дальнейшем свёл его с Ковальчуком, который сообщил бизнесмену, что имеет хорошие связи в Министерстве иностранных дел.

Фон Босснер уточнил, что Ковальчук сделал ему деловое предложение: продавать именные сигары, выпускаемые компанией бизнесмена, в магазинах при посольствах. Ковальчук отмечал, что у него есть доступ к складам, откуда товары направляются на реализацию для МИД. Предприниматель заинтересовался и дал Ковальчуку образцы продукции.

«Ковальчук набрал сигар и пропал, — говорит фон Босснер. — Никакого бизнеса с ним в итоге не было».

Задержали дома

Как сообщил RT адвокат задержанного Владимир Жеребенков, полицейские пришли к Ковальчуку ночью в его дом в пригороде Берлина. Адвокат также отметил, что мужчина был дома со своей женой и маленьким ребёнком и не пытался скрыться от правоохранителей.

«Наша задача на ближайшее время — найти Ковальчуку германского адвоката и добиваться отказа в его экстрадиции в Россию», — подчеркнул Жеребенков.

Позже появилось и заявление российского посольства в ФРГ. В заявлении говорится, что Ковальчуку в случае обращения будет оказана помощь.

«До настоящего момента семья задержанного не выходила на контакт с посольством. В случае обращения ему будет оказано всё необходимое консульское содействие», — заявили в дипмиссии.

Отметим, что Тверской суд Москвы 26 февраля заочно арестовал Ковальчука. С этим решением, однако, не согласна его защита.

«Я подал жалобу на постановление Тверского суда Москвы об избрании в отношении моего подзащитного заочного ареста», — заявил Владимир Жеребенков.

Он подчеркнул, что Андрей Ковальчук отрицает свою причастность к кокаиновому делу и даже готов доказать свою невиновность, но только через некоторое время.

Кокаиновое дело

Напомним, 22 февраля стало известно, что российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в Россию крупной партии кокаина‍. По данным МИД, наркотики были обнаружены в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе и принадлежали сотруднику диппредставительства из технического состава.

В декабре 2017 года по этому делу были арестованы трое подозреваемых: Иштимир Худжамов, Али Абянов и Владимир Калмыков. Им предъявлены обвинения в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.

Предполагаемым организатором контрабанды кокаина российские правоохранительные органы считают Андрея Ковальчука. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о том, что Ковальчук имел отношение к дипведомству и посольству в Аргентине.