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Он здесь не жил: Видеоблогеру Шарию отказали в регистрации на выборах в Раду
25 июня 2019, 04:54 • 36 • В мире
Решением Центральной избирательной комиссии Украины журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады. Причина проста: последние пять лет создатель партии "ПШ" не жил на территории Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, ссылаясь на несоответствие Шария требованиям конституции страны, согласно которой кандидат последние пять лет должен постоянно проживать на Украине.
Напомним, 6 июня журналист сообщил о создании собственной партии "Партия Шария", с которой он собирался пойти на выборы в Верховную раду. Основная цель, ради которой Шарий решил стать депутатом, было желание "догнать тех, кто ушел от наказания", а заодно "контролировать власть".
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