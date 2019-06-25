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Он здесь не жил: Видеоблогеру Шарию отказали в регистрации на выборах в Раду

25 июня 2019, 04:54  •  36 • В мире
Решением Центральной избирательной комиссии Украины журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады. Причина проста: последние пять лет создатель партии "ПШ" не жил на территории Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, ссылаясь на несоответствие Шария требованиям конституции страны, согласно которой кандидат последние пять лет должен постоянно проживать на Украине.
"По информации из открытых источников, Шарий более пяти лет назад выехал за границу, и длительное время проживает за пределами Украины. Имеющиеся в наличии у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания на Украине на протяжении последних пяти лет", - говорится в заявлении представителя ЦИК, видео которого опубликовала гражданская сеть "Опора".
Напомним, 6 июня журналист сообщил о создании собственной партии "Партия Шария", с которой он собирался пойти на выборы в Верховную раду. Основная цель, ради которой Шарий решил стать депутатом, было желание "догнать тех, кто ушел от наказания", а заодно "контролировать власть".
"Моя основная цель - и я это никогда не скрывал - догнать тех, кто уйдёт от наказания. Ведь такие депутаты всё равно постараются просочиться в парламент, поскольку остались выборы от мажоритарных округов. Они купят себе округа с крепостными и поэтому пройдут в очередной раз", - заявил Шарий в беседе с Царьградом.

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