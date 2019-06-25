Он здесь не жил: Видеоблогеру Шарию отказали в регистрации на выборах в Раду

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, ссылаясь на несоответствие Шария требованиям конституции страны, согласно которой кандидат последние пять лет должен постоянно проживать на Украине.

"По информации из открытых источников, Шарий более пяти лет назад выехал за границу, и длительное время проживает за пределами Украины. Имеющиеся в наличии у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания на Украине на протяжении последних пяти лет", - говорится в заявлении представителя ЦИК, видео которого опубликовала гражданская сеть "Опора".

Напомним, 6 июня журналист сообщил о создании собственной партии "Партия Шария", с которой он собирался пойти на выборы в Верховную раду. Основная цель, ради которой Шарий решил стать депутатом, было желание "догнать тех, кто ушел от наказания", а заодно "контролировать власть".