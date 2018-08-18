«Он воплощал собой ООН»: как изменил мир дипломатии Кофи Аннан

В возрасте 80 лет ушёл из жизни бывший Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Кофи Аннан. Он возглавлял ООН почти десять лет — с 1997 по 2006 год. Яркий и принципиальный руководитель, он поднял престиж и эффективность организации на новый уровень. В 2001 году Аннану была вручена Нобелевская премия «за вклад в обеспечение более прочного мира во всём мире». О жизненном пути и карьере выдающегося дипломата — в материале RT.

Бывший Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Кофи Аннан скончался в возрасте 80 лет.

«С безмерной печалью семья и фонд Кофи Аннана сообщают, что Кофи Аннан, бывший Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций и лауреат Нобелевской премии мира ушёл с миром в субботу, 18 августа, после непродолжительной болезни», — отмечается в официальном сообщении.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ — Kofi Annan (@KofiAnnan) August 18, 2018

Отмечается, что в последние дни жизни с ним были его жена и дети.

В послании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу свои соболезнования в связи со смертью Аннана выразил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«В послании отмечен значительный вклад Кофи Аннана в укрепление центральной роли ООН в мировых делах, реформирование организации в целях наращивания её авторитета и возможностей для долгосрочного решения глобальных проблем на основе верховенства права и уважения фундаментальных целей и принципов устава ООН», — отмечается в заявлении МИД.

По словам самого Гутерреша, Аннан «был движущей силой добра».

«Во многих отношениях Кофи Аннан воплощал собой Организацию Объединённых Наций. Его наследие останется настоящим вдохновением для всех нас», — говорится в заявлении.

Как отметила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Аннан «внёс огромный вклад в то, чтобы мир, который он оставил, был лучшим местом, чем тот, в котором он родился».

«Аннан показал, что может быть великим гуманистом и сильным лидером одновременно», — написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Блестяще знал систему»

Заместитель руководителя Общественной палаты, бывший заместитель Генсека ООН Сергей Орджоникидзе работал с Аннаном в течение пяти лет. В беседе с RT он отметил, что от деятельности ганского дипломата у него остались «самые добрые впечатления».

«Человек начал свою карьеру с самой младшей дипломатической должности в рамках секретариата ООН и дослужился до заместителя Генерального секретаря. Чем он только не занимался: и здравоохранением, и гуманитарной помощью, и кадрами, и финансами. Он блестяще знал, конечно, всю огромную махину — систему ООН. Его избрали Генеральным секретарём — это, пожалуй, уникальный случай — с позиции заместителя Генсека», — заметил Орджоникидзе.

По его словам, Аннан любил проводить совместные мероприятия со своими заместителями, чтобы выслушать их мнение по наиболее сложным вопросам.

«Он техническую, по существу, административную должность Генерального секретаря сделал в своё пребывание политической. К нему относились с очень большим уважением и главы государств, и правительства, и министры иностранных дел. С ним всегда было интересно обсудить любую крупную международную проблему», — подчеркнул Орджоникидзе.

Reuters

© Mike Segar

Борец за мир

Кофи Атта Аннан родился 8 апреля 1938 года в городе Кумаси на территории английской колонии Золотой Берег (сейчас — Гана). Его отец был верховным вождём из племени фанти и губернатором провинции Ашанти.

Аннан получал образование в Научно-техническом университете в Кумаси. Также будущий Генсек ООН обучался в колледже Макалестер в Сент-Поле (штат Миннесота, США) и окончил его со степенью бакалавра экономики.

В 1961—1962 годах Аннан прошёл курс аспирантской подготовки в области экономики в Высшем институте по изучению международных проблем в Женеве. Спустя десять лет дипломат получил стипендию имени Альфреда Слоуна и прошёл обучение в Массачусетсском технологическом институте.

На работу в ООН Аннан поступил в 1962 году на должность сотрудника по административным и бюджетным вопросам Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Затем он работал в экономической комиссии ООН для Африки, в составе Чрезвычайных вооружённых сил ООН в Исмаилии, в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве.

С 1987 по 1990 год Аннан возглавлял Управление людских ресурсов в ранге помощника Генерального секретаря по людским ресурсам и координатора по вопросам безопасности в системе. Позднее он стал начальником помощником Генерального секретаря по вопросам планирования программ, бюджета и финансов. В этом качестве он занимался вопросами репатриации более 9000 международных сотрудников и граждан западных стран из Ирака. Впоследствии Аннан возглавил первую группу ООН по проведению переговоров с Ираком по вопросу продажи нефти для закупок гуманитарной помощи.

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До назначения на должность Генерального секретаря Аннан работал в качестве помощника по операциям по поддержанию мира и заместителем главы ООН.

На посту Генсека ООН Аннан запомнился своим участием в качестве посредника в урегулировании ряда конфликтных ситуаций. В частности, его деятельность способствовала разрешению кризиса в Восточном Тиморе и переходу Нигерии к гражданскому правлению.

Под редакцией Аннана в 2000 году был опубликован доклад «Мы, народы: роль Организации Объединённых Наций в XXI веке», в котором он призвал положить конец нищете и неравенству, повысить эффективность образования, сократить масштабы распространения ВИЧ/СПИДа, обеспечить охрану окружающей среды и защитить народы от смертоносных конфликтов и насилия.

«У него было много идей о реформе ООН, — отмечает Орджоникидзе. — Конечно, далеко не все они прошли, и было бы странно, если бы они все прошли. Например, расширение Совета Безопасности, поскольку это прерогатива государств-членов и они решают эти вопросы, а не Генеральный секретарь. Но самое главное, что он поднял авторитет ООН за время своего пребывания на посту. Таких Генеральных секретарей в истории организации я не припоминаю».

В 2001 году Кофи Аннан и Организация Объединённых Наций получили Нобелевскую премию мира «за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире».

«В организации, которая не может стать чем-то большим, чем допустят её члены, он показал, что суверенитет не может быть щитом, за которым государства — члены ООН могут скрывать свои нарушения», — говорил о нём председатель Нобелевского комитета Гуннар Берге.

По окончании работы в ООН Аннан возглавил фонд, названный в его честь. В 2012-м его назначили спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по урегулированию сирийского кризиса.

С 2013 года Аннан возглавлял организацию «Старейшины» — совет общественных деятелей, у которых есть опыт мирного урегулирования конфликтов.