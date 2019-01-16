Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в рядах ВСУ может быть не последней

Лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот объяснил, почему в рядах украинских военных начались волнения, что, к примеру, стало причиной "забастовки" 59-й отдельной бригады, которая отказалась выходить на позиции на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, за Порошенко "никто не собирается идти воевать и погибать, потому что его лично дети учатся в Англии, счета у него в офшорах, и, по сути, он вообще никому не президент".

Украинские военные, отказавшиеся выходить на поле боя в Донбассе, - один из тревожных звоночков, к которым следует прислушаться киевской власти. Как рассказал в комментарии Царьграду лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот, внутри народа идёт серьёзное брожение, которое однозначно в своё время выльется в такие серьёзные поступки. При этом какими будут поступки, неизвестно.

"С каждым днём таких бойцов, которые понимают, что на самом деле происходит, и отказываются воевать, будет всё больше. Потому что не подсадные утки отказываются, а реальные люди, мужики, у которых есть матери, жёны, дети, есть друзья, которые всё прекрасно понимают, на кухнях называя вещи своими именами. В частности, что в стране произошёл госпереворот, что идёт гражданская война. И за Порошенко никто не собирается идти воевать и погибать, потому что его лично дети учатся в Англии, счета у него в офшорах, и он вообще никому не президент на самом деле", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что поступок военных попытаются нивелировать, чтобы взвинтить градус ненависти, разжигания ненависти в обществе. И цели "разжигателей войны" понятны: они хотят оттянуть "своё" время - время, чтобы продолжать грабить народ.

Напомним: 13 января стало известно о том, что солдаты 59-й мотопехотной бригады ВСУ устроили забастовку, отказавшись занимать позиции на линии соприкосновения в Донбассе. "Они ждут ротации и хотят вернуться домой живыми", - сообщил начальству командир роты.

При этом в Минобороны Украины открестились от данного факта, заявив, что "это информационные операции" и вообще считают подобные новости попыткой снизить боеготовность украинских солдат.