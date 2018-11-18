«Он видит себя офицером оккупации»: В Германии раскритиковали посла США за вызывающее поведение

Соединенные Штаты обходятся с Германией как с оккупированной страной. Такое мнение выразил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Политик жестко раскритиковал действия посла США в Германии, который ему больше напоминает офицера оккупации, нежели дипломата в суверенном государстве. Шредер также указал на то, что у немецкой стороны есть альтернативные партнеры, на которых можно ориентироваться.

Например, сотрудничество с Китаем позволит не только привлечь инвестиции, но и приоткрыть китайский рынок для немецких компаний. Оставить же нужно только одно ограничение – на поставки вооружений.

«У меня складывается впечатление, что он видит себя скорее офицером оккупации, нежели послом США в суверенном государстве», - приводит слова политика телеканал N-TV.