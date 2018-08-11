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Он, видимо, вчера очень хорошо перебрал: В Крыму ответили Петру Порошенко, заявившему, что в Ялте поднимут флаг Украины

11 августа 2018, 14:54  •  46 • В России

Президенту незалежной нужно перестать даже мечтать о том, что на Крымском полуострове снова начнет развеваться украинский прапор.

Об этом «Комсомольской правде – Крым» заявил заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

- Порошенко видимо вчера очень хорошо перебрал, раз у него все еще жовто-блакитный флаг перед глазами маячит, - сказал Ефим Фикс. - В Ялте не поднимется жовто-блакитный флаг и пусть он даже не надеется и не тешит себя иллюзиями.

Так крымский политик прокомментировал заявление президента Украины, сделанное в честь праздника - дня Ялты, который отмечается в эти выходные.

Утром, в субботу Петр Порошенко на своей странице в Facebook разместил новый пост, посвященный этому событию: « Удивительная Ялта – подлинная жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму замаячит сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Еще не умерли Украины ни слава, ни воля».

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