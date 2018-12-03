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«Он умер, это двойник»: Оппозиция атаковала президента Нигерии в соцсетях

03 декабря 2018, 17:24  •  77 • В мире
Семидесятипятилетний глава Нигерии Мохаммаду Бухари назвал недостоверными сведения о том, что он якобы скончался и был заменен двойником из Судана. Такие слухи распространяются противниками президента в соцсетях страны уже несколько месяцев, главе страны напомнили о них в ходе встречи с нигерийцами, которая прошла в польском Кракове.
Об этом пишет Daily Nigerian.
Бухари распространил свое заявление по электронной почте и обнародовал его в Twitter. «Это настоящий я, уверяю вас. Скоро я отпраздную 76-й день рождения и все еще буду полон сил», - написал президент, готовящийся отметить свой день рождения 17 декабря.
По его словам, «многие люди» питали надежды на то, что в ходе последнего продолжительного лечения он умрет, поэтому некоторые сочли его скончавшимся и даже связались с вице-президентом Нигерии, чтобы предложить ему свои кандидатуры заместителей.
Бухари работает на посту президента Нигерии с мая 2015 года. В 2017 году он пять месяцев лечился в Британии. Теория о том, что после того, как он умер, Бухари заменили на двойника, транслировалась в социальных сетях оппонентами президента.

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