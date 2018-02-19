Он улетел, но обещал вернуться

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в центре Киева и депортировали в Польшу, откуда он 10 сентября прошлого года вторгся на территорию Украины, прорвав оцепление пограничников. Сложилось впечатление, что пограничники, расстроенные собственной неудачей в сентябре 2017-го, посвятили все последнее время усиленным тренировкам и наконец-то смогли совладать с неуловимым грузином. Люди в масках и с шевронами пограничной службы ворвались в ресторан «Сулугуни», повалили всех, кто имел несчастье обедать вместе с Саакашвили, на пол и спешно погрузили пленника в микроавтобус. В аэропорту уже ждал частный самолет польской компании Jet Story, аренда которого обошлась в восемь тысяч евро. Государственная миграционная служба Украины заявила, что не оплачивала рейс и ей неизвестно имя мецената. Хотя президент Украины Петр Порошенко, чей перелет на Мальдивы в новогодние праздники стоил ему 154 тыс. евро, мог бы с удовольствием оплатить этот относительно дешевый рейс из своего кармана.

Все предыдущие попытки президента Украины справиться с политическим противником не принесли успеха. Мостиский районный суд Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы, но в качестве наказания назначил ему штраф в сумме, эквивалентной примерно 130 долларам США. Заплатив такую «страшную» цену за возможность вернуться на Украину, Саакашвили принялся рассказывать о коррупции действующей власти, организовывать митинги и шествия, основал палаточный городок возле Верховной рады Украины, всячески отравляя шоколадному королю его сладкую жизнь. Генеральный прокурор (и по совместительству кум Петра Порошенко) Юрий Луценко заявил, что акции протеста финансируются из России с целью захвата государственной власти на Украине. Попытка представить Саакашвили «агентом Кремля», в которые записывают всех противников действующей власти, выглядела жалкой. Еще более унизительной для украинской власти стала попытка задержать Саакашвили в связи с этим обвинением. Оппозиционеры окружили микроавтобус с арестованным лидером и чуть не разорвали автомобиль на части. Саакашвили укрылся в палаточном городке протестующих, и повторная попытка его задержать тоже закончилась ничем: вооруженные палками и бензопилами демонстранты дали отпор правоохранителям. Когда задержать Саакашвили наконец-то удалось, суд отпустил его на свободу. Между тем митинги протеста становились более массовыми, а рейтинг Порошенко неуклонно снижался, что особенно неприятно за год до президентских выборов.

Порошенко до последнего пытался следовать завету специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который еще 13 сентября 2017 года заявил, что на месте Порошенко не стал бы задерживать Саакашвили, и предложил ему сфокусироваться на вопросах верховенства права и решать споры в судах. Поскольку взять верх в верховенстве права у Порошенко не получилось, он все-таки решил ослушаться американцев и избавиться от Саакашвили любой ценой. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс тут же заявил, что не исключает проведения досрочных выборов на Украине из-за «разочарования темпом реформ, снижения уровня жизни и ухудшения ситуации с коррупцией». Восемь политических партий Украины, в том числе три парламентские, назвали депортацию лидера оппозиции преступлением, пригрозив всем причастным к ней скамьей подсудимых. Саакашвили, пообещавший продолжить борьбу и со временем вернуться, был замечен в Мюнхене, где начался форум по вопросам безопасности, в котором примут участие два десятка руководителей государств и правительств, в том числе Петр Порошенко.