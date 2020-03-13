Он улетел и не обещал вернуться. Порошенко сбежал в Лондон

А вот теперь точно – сбежал! Информация инсайдерских источников о личном чартере Порошенко, который со среды стоял на «низком старте» в Борисполе – подтвердилась.Накануне допроса в ГБР экс-президент покинул Украину, опасаясь своего возможного ареста, который ему на 99% гарантировали Портнов и Ко. По слухам, бывший президент осел в Лондоне, который сегодня является запасным аэродромом для майданной элиты: там уже обосновалась кума Порошенко, экс-глава НБУ Гонтарева, собутыльник Петра Алексеевича, бывший генпрокурор Луценко. Да и дети бывшего главкома получают обучение в Великобритании. Те, кто обещал посадку Порошенко уже громко кричат о его трусости.«Трусы должны иметь власть, иначе им боязно», - говорил классик. Наш однотуровый «батько нации» - обычный трус. Трус, сбегающий от допросов и процессуальных действий. Трусливая, перепуганная, жадная, жалкая и жестокая душонка. Здорово, что это гниение видят все. Особенно те, кто, по необъяснимым причинам, до сих пор за однотурового. Такие малодушные побеги – лучшая явка с повинной», - написала по этому поводу в соцсетях экс-министр юстиции Лукаш. Сам Андрей Портнов пока никак не комментирует побег «главного подозреваемого».А вот политтехнолог Елена Дьяченко справедливо задается вопросом: Порошенко сам уехал или ему позволили уехать? На прошлой неделе информационные источники сообщали, что штаб Порошенко готовит два плана, А и Б. Первый – это контрстратегия на обвинения, позиционирование экс-президента как жертвы политической расправы и главного оппозиционера, которого «распинают» руки Кремля в Украине.В рамках этой стратегии Порошенко несколько раз ходил на допросы в ГБР и ГПУ в сопровождении группы поддержки из активистов и атошников. А потом воспользовался планом Б и просто улетел. Говорят, вслед за отставным гарантом покинул Украину и один из идеологов штаба Порошенко, порохобот Александр Реведжук – он намеревается попросить убежище в одной из европейских стран.Судя по всему, Запад таки убедил Зеленского не трогать предшественника: международники из команды Порошенко неоднократно встречались с послами ЕС и просили их надавить на «клоуна». В частности, такие переговоры вел бывший глава парламентской делегации в ПАСЕ Арьев. Понятное дело, что такой «развод» сильно ударит по имиджу Зеленского, обещавшего посадки топ-чиновников. Теперь ему только и остается, что отвлекать внимание общественности борьбой с короновирусом: сейчас президент срочно созвал заседание СНБО, там будут обсуждать сценарий закрытия границ из-за угрозы коронавируса.