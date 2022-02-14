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«Он точно знал, что это запрещено»: в Покрове готовятся к новому судебному процессу над Навальным
14 февраля 2022, 15:45 • 163 • В России
Во вторник, 15 февраля, Лефортовский суд Москвы должен приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. Процесс будет проходить в колонии общего режима №2 в городе Покрове Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание по одному из предыдущих приговоров. В случае вынесения обвинительного вердикта по новому делу Навальному может грозить в совокупности до 15 лет лишения свободы. В преддверии суда RT обобщил информацию официального обвинения и материалы собственных расследований.
AP © Babuskinsky District Court Press Service
Уголовное дело о неуважении Навального к суду (ст. 297 УК РФ) по решению следствия было объединено с основным обвинением в мошенничестве. В первом случае, напомним, речь идёт об инциденте, произошедшем в Бабушкинском суде Москвы в феврале прошлого года. Тогда оппозиционера приговорили к 850 тыс. рублей штрафа за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
Всего в деле два эпизода, но какие именно высказывания Навального инкриминируются как неуважительные, доподлинно неизвестно. Как ранее выяснил RT, внимание следователей могло привлечь высказывание Навального в адрес судьи о «сфабрикованном деле».
Но максимум, что грозит оппозиционеру за неуважение к суду в случае признания его виновным, — 200 тыс. рублей штрафа. Куда серьёзнее — и по масштабам, и по предусмотренному статьёй УК наказанию — выглядит обвинение в мошенничестве. Здесь речь идёт уже о реальном сроке вплоть до 15 лет лишения свободы. Официально пока об этом деле также сообщается немного. Согласно информации, размещённой на сайте Лефортовского суда, Навальному инкриминируются четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суть обвинения официально не раскрывается, а адвокаты находятся под подпиской о неразглашении материалов следствия.Также на russian.rt.com «Деньги на дискредитацию»: фонд Ходорковского профинансирует критику российского законодательства
Расплата по счетам
Однако, скорее всего, речь идёт о деле, которое Следственный комитет возбудил в конце 2020 года. Как сообщало ведомство, ФБК и ряд связанных с ним фондов в ходе так называемой президентской кампании Навального собрали с граждан 588 млн рублей пожертвований, из которых 356 млн оппозиционер «потратил на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей».
Названная СК сумма, как неоднократно ранее писал RT, собиралась в период с 2016 по 2019 год. Кроме ФБК, в этой схеме были задействованы ликвидированный по решению суда в 2018 году фонд «Пятое время года», а также признанный в прошлом году экстремистской организацией Фонд защиты прав граждан** и ряд других фондов, о сборе денежных средств через которые и о формировании «альтернативного бюджета» ФБК RT подробно рассказывал в своём расследовании.
В деле о мошенничестве с пожертвованиями Алексей Навальный фигурирует не один, а вместе с «иными лицами». Официально следствие их не называет, но ему, по данным источника RT в правоохранительных органах, «отводится роль организатора». Но и другие члены команды ФБК и связанных с ним структур играли существенную роль в этих денежных схемах.
В частности, деньги поступали на криптовалютные счета и личные банковские карты экс-главы штабов Навального*** Леонида Волкова, который в тех же целях сбора донатов в прошлом году в США создал «клон ФБК» вместе с беглым совладельцем Пробизнесбанка Александром Железняком. А на «президентскую кампанию» 2018 года Волков вместе с ещё одним активистом, Русланом Шавединновым, пожертвовали 63 млн рублей.Также на russian.rt.com «Отказ исполнять закон — норма для них»: как сторонники Навального уклоняются от службы в армии
Правда, пока Навальному придётся держать ответ перед судом в одиночку. Большинство его сторонников спешно покинули Россию. И хотя Росфинмониторинг внёс бывших лидеров его команды — Любовь Соболь, Георгия Албурова и Леонида Волкова — в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, собранная ими криптовалюта, как недавно выяснил RT, продолжает выводиться за рубеж.
Кроме того, поскольку официальная информация к началу суда над Навальным не обновлялась, не исключено, что фигурирующая в деле сумма хищений может измениться в сторону увеличения. Так, источник RT в правоохранительных органах ещё год назад отмечал, что следствие ведёт пересчёт этих средств с учётом криптовалютных транзакций. По озвученным им данным, сотрудники упомянутых выше фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей.
Необоснованное обогащение
Но даже не растрата денег на личные цели, а сам факт их сбора уже носил характер аферы, считает юрист Илья Ремесло. По его словам, основатель ФБК не имел права собирать пожертвования на президентскую кампанию 2018 года — и ему самому это было хорошо известно. Речь идёт о законодательном запрете баллотироваться на выборах при наличии непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления. А таковая в то время у Навального имелась по так называемому делу Кировлеса — о хищении у компании 16 млн рублей, за которое оппозиционер в феврале 2017 года получил 5 лет условно и 500 тыс. рублей штрафа.Также на russian.rt.com «Мне ни копейки не заплатили»: экс-юрист команды Навального обвиняет бывших руководителей ФБК в обмане
Приговор был вынесен всего через полтора месяца после заявления Навального о выдвижении на пост главы государства, напомнил эксперт.
Прецедент признания сбора донатов совершённым обманным путём уже был, напомнил Ремесло. Так, в 2018 году жителю Карелии Михаилу Костенко, пожертвовавшему Навальному 50 тыс. рублей, удалось добиться в Савёловском суде Москвы возврата денег. Суд в своём решении признал их необоснованным обогащением. Правда, де-факто получить назад своё у Костенко получилось не сразу, говорит Ремесло, и пожертвованные деньги пришлось впоследствии взыскивать с Навального принудительно.
Таким образом, резюмировал юрист, Навальный знал, что Центральная избирательная комиссия не имеет права регистрировать его кандидатом на выборах, и, объявляя сбор средств на ведение своей кампании, он ввёл в заблуждение неограниченное количество лиц. Это с точки зрения закона можно трактовать как покушение на мошенничество, пояснил Ремесло. А в тот момент, когда было сделано первое пожертвование на избирательную кампанию, преступление по закону считается завершённым, заключил он.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
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