Он слишком много знал? "Десницу" изгнанного Мадуро генерала обнаружили мертвым

Генерал-майор венесуэльской армии Хесус Гарсия Эрнандес, которого в стране считали правой рукой экс-главы венесуэльской разведки Мануэля Рикардо Фигере (его недавно уводили Николас Мадуро, поскольку Фигера участвовал в попытке госпереворта наряду с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо), был найден мертвым в гостиничном номере. Об этом пишут местные СМИ, в том числе El Nacional.

Примечательно, что по данным газеты, тело с огнестрельным ранением головы нашли в придорожной гостинице, расположенной на Панамериканском шоссе. Скудными подробностями произошедшего поделился источник издания – официально комментариев по этому делу пока не озвучивали.

Сам Фигера в комментарии изданию El Universal выразил уверенность, что его друг стал жертвой заказного убийства. Он якобы располагал сведениями о подкупе некоторых лиц в венесуэльской разведке.

Ранее ряд венесуэльских СМИ заявлял о том, что представители оппозиции пытаются подкупить высокопоставленных венесуэльских военных , призывая их отказаться от служения Мадуро и поддержать очередную попытку свергнуть законную власть страны.