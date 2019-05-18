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Он слишком много знал? "Десницу" изгнанного Мадуро генерала обнаружили мертвым

18 мая 2019, 00:24  •  83 • В мире
"Десницу" венесуэльского генерала, изгнанного президентом Мадуро из армии после попытки госпереворота в стране, обнаружили мертвым. В местной прессе предполагают, что покойный слишком много знал…
Генерал-майор венесуэльской армии Хесус Гарсия Эрнандес, которого в стране считали правой рукой экс-главы венесуэльской разведки Мануэля Рикардо Фигере (его недавно уводили Николас Мадуро, поскольку Фигера участвовал в попытке госпереворта наряду с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо), был найден мертвым в гостиничном номере. Об этом пишут местные СМИ, в том числе El Nacional.
Примечательно, что по данным газеты, тело с огнестрельным ранением головы нашли в придорожной гостинице, расположенной на Панамериканском шоссе. Скудными подробностями произошедшего поделился источник издания – официально комментариев по этому делу пока не озвучивали.
Сам Фигера в комментарии изданию El Universal выразил уверенность, что его друг стал жертвой заказного убийства. Он якобы располагал сведениями о подкупе некоторых лиц в венесуэльской разведке.
Ранее ряд венесуэльских СМИ заявлял о том, что представители оппозиции пытаются подкупить высокопоставленных венесуэльских военных , призывая их отказаться от служения Мадуро и поддержать очередную попытку свергнуть законную власть страны.

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