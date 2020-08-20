«Он сидел в машине на пассажирском сиденье»: свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулём в момент ДТП

Свидетель по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова заявил в суде, что актёра якобы не было за рулём автомобиля в момент аварии. По словам мужчины, артист находился на пассажирском сиденье машины после ДТП. При этом свидетель признал, что у него есть проблемы со зрением, а до появления рядом с местом аварии он употреблял алкоголь. На суде также выступила жена Ефремова, которая рассказала, что её супруг никогда не признавал вину в ДТП.

Свидетель защиты по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявил в суде, что актёра не было за рулём автомобиля во время аварии.

Свидетель по имени Александр Кобец в суде заявил, что может «утверждать на 100%, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье сразу после аварии». Мужчина рассказал, что в день ДТП с Ефремовым он пил пиво с приятелем, после чего отправился гулять и стал очевидцем аварии.

«В тот момент я не знал, кто такой Ефремов, и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его: он сидел там, в машине, на пассажирском сиденье», — заявил Кобец.

Вместе с тем он рассказал, что имеет проблемы со зрением и слеп на один глаз.

Свидетель также cсообщил суду, что после ДТП увидел, как в автомобиле Ефремова некий молодой человек собирал подушки безопасности. По его словам, «со стороны водителя вышел молодой человек с тёмными волосами». Мужчина упомянул, что в автомобиле Ефремова находились минимум два человека.

Наряду с этим Кобец рассказал об угрозах, якобы поступавших в его адрес. По его словам, это обстоятельство помешало ему дать показания раньше.

«Я ранее опасался давать показания, мне же угрожали в момент автоаварии. Я боялся за себя. Потом адвокат Пашаев (юрист Ефремова. — RT) убедил меня это сделать, я доверился ему», — сказал свидетель.

Жена Ефремова Софья Кругликова в Пресненском суде заявила, что её супруг никогда не признавал вину в ДТП.

«Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе», — сказала Кругликова. Она подчеркнула, что Ефремов хочет разобраться в том, что случилось.

Она добавила, что информацию о предполагаемом употреблении Ефремовым наркотиков она узнала из прессы. Кроме того, Кругликова рассказала, что её супруг иногда мог перебрать с алкоголем на мероприятиях, если «доброжелатели хотели продолжить с ним пить».

РИА Новости

© Илья Питалев

«До 200 г с ним весело, а если он не может отказаться, то после 300 г он ничего не помнит», — сказала она. Помимо прочего, супруга актёра заметила, что его обычно привозили домой, а машину она забирала сама.

Она добавила, что непосредственно на следующий день после аварии дома у Ефремова события того вечера не обсуждали, это началось лишь на третий день. На утро после ДТП, рассказала Кругликова, актёр мучился от похмелья.

«Он был в состоянии, как отходил после принятия алкоголя. На шее были кровоподтеки, а потом я посмотрела — синяки по всему телу», — уточнила супруга артиста.

Она также рассказал о звонках Ефремова по неизвестному телефонному номеру в день, когда произошла авария. Вызовы были совершены до ДТП, указала она. По словам Кругликовой, Ефремов звонил на неизвестный номер, который не смог определить никто из друзей артиста.

Отметим, что в середине августа в распоряжении RT оказался протокол допроса актёра Михаила Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении ДТП в центре Москвы. В документе говорилось, что актёр признал факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также ряд других обстоятельств, которые привели к трагедии.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захарова. Водитель Lada скончался в больнице от полученных травм.

Позднее экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были обнаружены следы наркотиков.

Спустя несколько дней после аварии артист опубликовал видео, в котором принёс извинения семье погибшего, однако позднее заявил, что не может признать свою вину, поскольку не помнит момент ДТП.

Отметим, что 18 августа состоялось первое после госпитализации актёра заседание суда. 11 августа его увезли из здания суда в предынфарктном состоянии. Адвокат Ефремова на следующий день заявил, ссылаясь на врачей Боткинской больницы, сообщил, что у Ефремова случился инсульт. Ещё спустя день он ответил журналистам, что ничего не говорил об инсульте у своего подзащитного.

На предшествующем заседании выступили свидетели защиты, среди которых были коллега актёра Никита Высоцкий, актриса Татьяна Беркович и поэт Андрей Орлов (Орлуша). Они дали актёру положительную характеристику и заявили, что Ефремов много помогал людям и прежде не садился пьяным за руль, пользуясь услугами других водителей.