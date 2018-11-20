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«Он сбил самолёт Пауэрса»: как ЗРК С-75 вошёл в историю противовоздушной обороны СССР

20 ноября 2018, 23:39  •  34 • В России
65 лет назад советские учёные приступили к созданию «передвижной системы зенитного управляемого ракетного оружия», позднее получившей шифр С-75. Этот комплекс стал одним из самых популярных средств ПВО в СССР и за рубежом. На его счету сотни единиц сбитой авиатехники противника, включая самолёт-разведчик U-2 со шпионом Фрэнсисом Пауэрсом и штурмовик A-4, которым управлял Джон Маккейн.
 
Пуск ракеты ЗРК С-75 © Wikipedia
 

С началом холодной войны над территорией СССР участились полёты разведывательной авиации западных государств. Самолёты-разведчики летали на высотах (около 20 км), которые были недоступны для отечественных истребителей. Пользуясь техническим преимуществом, страны — члены НАТО получали актуальную информацию о военных и ядерных объектах Советского Союза.

Такое положение дел не устраивало военно-политическое руководство страны. 20 ноября 1953 года вышло Постановление Совета министров СССР №2838/1201 «О создании передвижной системы зенитного управляемого ракетного оружия для борьбы с авиацией противника».

В этом документе правительство прописало основные технические требования к перспективному зенитному ракетному комплексу (ЗРК). Отечественные инженеры должны были создать средство ПВО, способное поражать аэродинамические цели на высотах от 3 до 20 км, летящие со сверхзвуковой скоростью (до 1500 км/ч). На тот момент ствольная зенитная артиллерия и истребители могли перехватывать вражеские самолёты лишь на высоте 14—17 км, летящие со скоростью не более 1000 км/ч. 

  • Ракета ЗРК С-75 перед первым пуском, апрель 1955 года
  • © МКБ «Факел»

Как указывал Совмин, дивизион ЗРК должен быть транспортабельным, чтобы в относительно короткие сроки перебрасываться по железной дороге на защиту объекта, а потом развёртываться на местности.

Разработкой ЗРК занимались специалисты СКБ-31 (филиал КБ-1 — сейчас ПАО «НПО «Алмаз») и ОКБ-2 (будущее МКБ «Факел»), активно используя технологический задел по стационарной системе С-25, защищавшей небо над Москвой. Проектом руководили известные отечественные конструкторы Пётр Грушин, Александр Расплетин и Борис Бункин. 

«Превосходный образец»

Испытания ЗРК проходили в 1955—1957 годах. С 1958 года в советскую армию стали массово поступать СА-75 «Двина» и их модернизированные версии С-75М «Десна». Комплексы могли перехватывать цели на высоте до 27 км и на дальности до 29 и 34 км. В 1961 году было запущено производство С-75М2 «Волхов» с максимальной дальностью действия до 56 км.

Новый советский ЗРК оказался намного эффективнее и дешевле, чем его предшественник (С-25). На развёртывание комплекса уходило около шести часов, интервал между пусками ракет не превышал шесть секунд. На одну цель отводилось три ракеты. В отсутствие помех радиоэлектронному оборудованию вероятность поражения составляла 60—80%, в условиях сильных помех — 50—60%.

Для поражения целей применялась двухступенчатая ракета В-750 (изделие 1Д) массой около 2 т. Первая ступень — стартовая — оснащалась твердотопливными ускорителями, вторая — маршевая — жидкостными. Ракета неоднократно совершенствовалась по дальности, манёвренности и мощи.

«С-75 для своего времени — это превосходный образец инженерной мысли. Комплекс оказался достаточно мобильным, неприхотливым и недорогим в эксплуатации. Эти качества предопределили его невероятную популярность в СССР и в государствах — союзниках Москвы», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Как нам обойтись без новых революций

Боевое крещение С-75 состоялось 7 октября 1959 года в Китае, с которым на тот момент Советский Союз поддерживал тёплые отношения. Тремя ракетами комплекса на высоте свыше 20 км был сбит дальний самолёт-разведчик RB-57D ВВС Тайваня. Его обломки разлетелись в радиусе 5—6 км. О точности попадания красноречиво свидетельствует 2471 сквозная пробоина, обнаруженная на фрагменте крыла уничтоженного самолёта площадью всего лишь 3 кв. м.

Утром 1 мая 1960 года состоялся боевой дебют С-75 в СССР. В небе над Свердловском (Екатеринбургом) советские зенитчики поразили Lockheed U-2, которым управлял американский лётчик Фрэнсис Гэри Пауэрс. По заданию ЦРУ он должен был сфотографировать ракетный полигон в районе Сары-Шаган, космодром Байконур и объекты ядерной энергетики в Свердловской области.

Достоверной картины того, что произошло 1 мая 1960 года над Свердловском, по-прежнему нет. Большинство экспертов сходятся во мнении, что U-2 поразила первая ракета, выпущенная 5-м зенитным ракетным дивизионом под командованием подполковника Новикова (37-я бригада). Взрыв боевой части повредил двигатель и хвостовую часть машины. U-2 начал разваливаться, но Пауэрс успел катапультироваться и после приземления был схвачен.

Однако примерно в это же время по самолёту открыли огонь ещё три дивизиона 57-й бригады, которыми командовали майор Воронов, капитан Шелудько и майор Шугаев.

Как полагает Дмитрий Корнев, с большой долей вероятности ракеты дивизионов Воронова и Шелудько были выпущены по крупным обломкам американской машины, а дивизион Шугаева по роковой случайности сбил советский истребитель МиГ-19 лейтенанта Сафронова, который был ранее поднят по тревоге на перехват U-2.

  • Самолёт-разведчик Lockheed U-2
  • © U.S. Air Force
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«В то утро было выпущено восемь ракет, хотя U-2 сбила первая. Неразбериха в небе над Свердловском была вызвана нехваткой опыта у зенитчиков и отсутствием координации с истребительной авиацией. После происшествия были сделаны соответствующие выводы. Больше таких ошибок наши военные себе не позволяли. Сложно искать здесь чью-то вину. В конце концов, боевая задача дивизиона С-75 была выполнена. Он сбил самолёт Пауэрса», — подчеркнул Корнев.

По словам эксперта, чтобы исключить повторение дружественного огня, в советской армии была введена система опознавания самолётов «свой-чужой», решены все насущные вопросы взаимодействия войск ПВО и ВВС. Также на вооружение зенитчиков начали поступать автоматизированные системы управления (АСУ) противовоздушным боем типа «Вектор». 

Инцидент с Пауэрсом привёл к значительному сокращению количества разведывательных полётов самолётов НАТО. В последующие годы расчёты С-75 перехватили ещё пять U-2, но уже не над СССР. Один самолёт был сбит в небе над Кубой (1962) и четыре машины — над Китаем (1962—1965).

«Абсолютный чемпион»

Выдающиеся боевые качества советский комплекс продемонстрировал во Вьетнамской войне. По данным Минобороны РФ, в Демократическую Республику Вьетнам были переброшены ЗРК С-75М «Двина», истребители МиГ-17 и МиГ-21, радиолокационные станции обнаружения, техника связи и зенитная артиллерия. По оценке западных СМИ, с 1965 по 1972 год в Индокитай были переброшены 95 С-75 и свыше 7,6 тыс. ракет.

«24 июля 1965 года дивизионы первого зенитного ракетного полка Вьетнамской народной армии в районе Ханоя уничтожили три истребителя-бомбардировщика F-4C «Фантом» пуском четырёх ракет типа В-750В. Это было первое в истории ПВО боевое применение ЗРК против сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков», — говорится в материалах военного ведомства.

  • С-75 подразделения ПВО Вьетнамской народной армии
  • РИА Новости
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Точная статистика потерь американской авиации в период Вьетнамской войны от отечественных зенитных ракет не разглашается. По подсчётам Минобороны РФ, до конца 1965 года вьетнамские расчёты С-75 при помощи советских специалистов уничтожили 93 воздушных судна. В отечественной историографии можно встретить данные о том, что США потеряли во Вьетнаме свыше 1,3 тыс. вертолётов и самолётов.

Американские исследователи приводят более скромные цифры (около 200 воздушных судов), признавая потери широкого спектра авиатехники: стратегических бомбардировщиков (В-52), транспортных самолётов (С-123), истребителей (F-4, F-8, F-105, F-104), самолётов-разведчиков (RB-66, RF-101, О-2), штурмовиков (А-1, А-3, A-4, A-6, A-7).

26 октября (по другим данным — 23 октября) 1967 года в районе Ханоя расчёт С-75 сбил штурмовик Douglas A-4 Skyhawk, которым управлял Джон Маккейн. Попав в плен, будущий сенатор и кандидат в президенты США рассказал на допросе, что после попадания советской ракеты получил «удар потрясающей силы». Во вьетнамской тюрьме он провёл более пяти лет.

«Точных данных о количестве сбитых С-75 самолётов, конечно, нет. Но в любом случае ущерб США от советских ЗРК во Вьетнаме был очень серьёзным. Ни один зенитный ракетный комплекс так широко не применялся в реальных боевых действиях. С-75 — это абсолютный мировой чемпион по количеству поражённой авиатехники», — подчеркнул Корнев.

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Помимо Китая и Вьетнама, С-75 поставлялся в десятки стран мира: КНДР, Монголию, Кубу, Албанию, Болгарию, Венгрию, Чехию, Румынию, Польшу, Югославию, Ирак, Египет, Сирию, Ливию, Судан, Мозамбик, Анголу, Афганистан, Пакистан, Индию, Перу.

С-75 хорошо зарекомендовал себя на Ближнем Востоке. Однако, как считает Корнев, потенциал советского ЗРК не был раскрыт из-за слабой выучки арабских армий.

С марта 1969-го по сентябрь 1971 года («Война на истощение») египетские расчёты С-75 уничтожили не менее семи самолётов ВВС Израиля (три F-4, один А-4, один бомбардировщик Dassault Mystère IV, один лёгкий самолёт Piper J-3 Cub и один транспортный самолёт Boeing C-97 Stratofreighter).  

  • ЗРК С-75 «Двина» армии ДРВ
  • © Wikimedia Commons

В 1980-е годы (во время войны с Ираном) иракские расчёты С-75 перехватили четыре иранских F-4 и один F-5E, а во время операции «Буря в пустыне» (январь — февраль 1991 года) они смогли уничтожить два американских истребителя F-15E и F-14, а также один британский бомбардировщик Tornado.

«С-75 — это крайне удачная система, которая претерпела несколько модернизаций. Её заслуга не только в обеспечении безопасности страны и союзников СССР. На этом комплексе училось несколько поколений офицеров ПВО. А технологические наработки по этому ЗРК помогли отечественным инженерам разработать ЗРК «Круг», С-125 и С-200. С-75 — это целая эпоха», — пояснил Корнев.

По словам собеседника RT, опыт применения С-75 позволил советскому командованию определить оптимальную структуру зенитного ракетного дивизиона в составе нескольких пусковых установок, командной машины (командного пункта), радиолокационной станции (РЛС), радиотехнической батареи, транспортных средств. 

«Революционность С-75 заключалась в том, что это был передвижной, надёжный, эффективный и недорогой комплекс. Конечно, по современным меркам на его развёртывание уходит достаточно много времени, однако с задачей по прикрытию стационарных объектов от самолётов противника в эпоху холодной войны С-75 справлялся на отлично. А для некоторых государств он актуален до сих пор», — резюмировал Корнев.

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