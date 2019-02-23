Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы хотят продать штат Монтана (Анна Сочина)
НАТО превращает Прибалтику в полигон для обмена ядерными ударами
Народный мемориал событий 1993 года под угрозой сноса
Операция «гуманитарный конвой»: смогут ли США разжечь вооружённый конфликт в Вен...
Главная / В России

«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»

23 февраля 2019, 18:09  •  102 • В России

Если у занимающего должность президента Украины Петра Порошенко день проходит без упоминания имени российского президента Владимира Путина, значит, день прожит зря. Поэтому Петр Алексеевич не тратит времени даром, и при любом случае поминает Путина к месту и не к месту. В нынешнюю субботу, например, Порошенко принял участие в работе Совета регионального развития во Львовской области. И – понеслась…

- Мы убедительно доказали, что мы у Путина никаких разрешений спрашивать не будем впервые за годы существования Украины. Что только украинский народ будет определять, куда ему двигаться, а Кремль не будет ставить Украине и Европе в целом своих условий, - завел Петр Алексеевич свою привычную шарманку под сурдинку. – В 2014-м Путин рассчитывал на слабость Украины, но он не знал главного – он не знал украинского народа. В общем, «ехал Путин через Путин, видит Путин, в реке Путин» и т.д. такое вот региональное развитие по-украински. Тут тебе и забота о собственном народе, и варианты развития местного хозяйства, и даже новая версия украинской идентичности. Которая, как считает Порошенко, должна научить «правильно» воспринимать Украину и Россию, и Кремль, и, конечно же, как всегда, Путина.

- Пусть пролистает страницы о Бандере, об УПА* – там ответы на все наши успехи сейчас. Пусть выучит их, - заявил Порошенко с апломбом, явно имея в виду, опять же, того самого человека, которому он никак не может дозвониться уже несколько месяцев, о чем не перестает плакаться всем и вся. Что тут можно ответить, что тогда, что сейчас – «успехи» одного порядка. Прислуживать хозяевам-чужестранцам, уничтожать собственное население, кичиться собственной силой, издеваясь над беспомощными и безоружными, и огребать от любого вооруженного противника – такова «история успеха» что тогда у «героев» УПА, запрещенной в нашей стране, что сейчас у «героев» АТО.

А вот что касается действительно славных страниц истории, то тут у украинской власти во главе с Порошенко склероз и почти полная амнезия. День Победы перестал быть на Украине официальным праздником, вместо него отмечают 8-го мая европейский День памяти и примирения. В 2014-м Порошенко отменил и празднование Дня защитника Отечества. Вместо него Незалежная ежегодно отмечает День защитника Украины 14 октября, в тот самый день, когда в 1942-м была создана ныне запрещенная в РФ Украинская повстанческая армия (УПА), прославившаяся резней мирных поляков, евреев, украинской интеллигенции, советских врачей, учителей.

Впрочем, полностью забыть 23 февраля Порошенко так и не удалось.

- Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо, - заявил он сегодня, как сообщает телеканал NewsOne, отмечая что украинцы забыли про этот праздник и это помогает строить «новую Украину».

Ну да, конечно. Так забыл, так даже сам забыл, что специально остановился на этом моменте и особо его отметил. А с другой стороны, про себя и то, что он вместе с подельниками делает из страны, сказано ведь правильно. Нет Отечества – и праздновать тебе в этот день нечего.

*УПА - запрещено в РФ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


102
Источник
Похожие новости
23 февраля 2019, 00:09
Вопрос цены: прокуратура проверяет действия ритуального предприятия в Самаре, где женщине не позволили похоронить мужа
22 февраля 2019, 22:39
Богдан Безпалько: Любого президента Украины заставят «бодаться» с Москвой
23 февраля 2019, 01:54
Как изменилась армия от царя до наших дней?
Загрузка...
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
23 февраля 2019, 14:54
«Плакса»: в сети высмеяли жалобы Порошенко на Путина
23 февраля 2019, 01:54
Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство, но мы понимаем, что в мире много угроз
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.