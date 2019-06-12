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Он просто шутил о тарифах: Представитель Зеленского разбил надежды украинцев, ожидающих падения цен на ЖКХ

12 июня 2019, 17:54  •  140 • Политика
Представитель Зеленского в правительстве отделил работу президента от обещаний, данных на присяге. "Зеленский шутил о тарифах", - заявил Андрей Герус, добавив, что снижать он ничего не обещал.
Новый украинский президент Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, сообщил его представитель в правительстве Андрей Герус. Данное заявление было сделано в эфире программы "Вот оно как".
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал ", - заявил Герус.
Он также указал на то, что президент понимает, что это проблемный вопрос. Зеленский считает необходимым увеличение добычи газа. Во время своей присяги Зеленский назвал высокие тарифы и низкие зарплаты главными бедами украинцев.

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