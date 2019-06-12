Он просто шутил о тарифах: Представитель Зеленского разбил надежды украинцев, ожидающих падения цен на ЖКХ

Новый украинский президент Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, сообщил его представитель в правительстве Андрей Герус. Данное заявление было сделано в эфире программы "Вот оно как".

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал ", - заявил Герус.

Он также указал на то, что президент понимает, что это проблемный вопрос. Зеленский считает необходимым увеличение добычи газа. Во время своей присяги Зеленский назвал высокие тарифы и низкие зарплаты главными бедами украинцев.