Он приближается: Опубликованы захватывающие фотографии сближения Crew Dragon и МКС

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну, почти" одним из первых опубликовал захватывающие кадры из космоса, с земной орбиты. На фото видно, как ракета Crew Dragon, запущенная вчера с мыса Канаверал, сближается с международной космической станцией.

Фото: скриншот https://t.me/bbbreaking

Напомним, вчера астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, успешно стартовав с космодрома на мысе Канаверал, отправились к МКС на космическом корабле Илона Маска Crew Dragon. Событие вызвало огромный резонанс в мире.

Президент США отметил, что благодаря Илону Маску и его детищу Америка перестанет зависеть от других держав в космической сфере. "Это смелое и триумфальное возвращение к звёздам", - заявил Дональд Трамп, назвав американские корабли "лучшими в мире".