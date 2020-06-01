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Он приближается: Опубликованы захватывающие фотографии сближения Crew Dragon и МКС
01 июня 2020, 11:55 • 11 • В мире
Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приближается к МКС - NASA - фотографии этого волнующего момента опубликовали СМИ.
Телеграм-канал "Раньше всех. Ну, почти" одним из первых опубликовал захватывающие кадры из космоса, с земной орбиты. На фото видно, как ракета Crew Dragon, запущенная вчера с мыса Канаверал, сближается с международной космической станцией.
Фото: скриншот https://t.me/bbbreaking
Напомним, вчера астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, успешно стартовав с космодрома на мысе Канаверал, отправились к МКС на космическом корабле Илона Маска Crew Dragon. Событие вызвало огромный резонанс в мире.
Президент США отметил, что благодаря Илону Маску и его детищу Америка перестанет зависеть от других держав в космической сфере. "Это смелое и триумфальное возвращение к звёздам", - заявил Дональд Трамп, назвав американские корабли "лучшими в мире".
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