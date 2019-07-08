Он позволил себе то, что не позволено Грузии": Саломе Зурабишвили отчитала матерящегося журналиста. Но не извинилась

Программа вышла накануне вступления в силу временного запрета авиасообщения с Грузией, который ввел президент России на фоне беспорядков в Тбилиси. Скандал получился очень громкий, так что на него пришлось реагировать и грузинскому президенту.

"Президент Грузии однозначно осуждает высказывания ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на „Рустави 2“, - заявила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, выходка журналиста Георгия Габуния "идет вразрез со всеми грузинскими традициями". Кроме того, отметила политики, это только увеличивает напряженность в Грузии и ведет к еще большему расколу с Россией.

Отреагировал на слова Габунии и премьер Мамука Бахтадзе. В своем микроблоге в Twitter он оставил запись:

"То, что мы наблюдали сегодня на „Рустави 2“, — это не что иное, как отвратительная провокация и попытка дестабилизации нашей страны".

"Президент Грузии осуждает... Этот Габуния уже должен быть уволен! А вся грузинская администрация президента уже должна стоять под посольством РФ и просить прощения. Причём, не только у Путина, но и у всех граждан России!", - возмутилась в Twitter журналистка Юлия Витязева.

"Отец Путина - герой, раненый на Невском пятачке, кстати. Это оскорбление всей России. Такое не прощается", - поддержала пользователь под ником Маннечка.

"Уволен?? Вот просто уволен? - пусть идёт на могилу матери Путина и вымаливает прощение перед Богом которому верит.. это для начала и под чутким присмотром грузинской диаспоры. На камеру. Потом показать по этому же их каналу. Потом видел будет что с ним делать. Так вижу", - добавил Анатолий@YaTolik76

"И президент, и премьер осудили.. А почему они от своего имени и от имени всей Грузии не принесли извинения за своего журналиста? Ведь они прекрасно понимают кого и как он оскорбил, тем более затронута тема родителей?", - прокомментировала Тата@kruchina123.

Фото: Twitter/Юлия Витязева

Фото: Twitter/Анатолий/Елена Карбышева

К слову, гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия раскритиковал журналиста Георгия Габунию за брань в адрес президента России Владимира Путина. По его словам, разжигание ненависти, равно как и словесная агрессия, оскорбления, провокационные заявления, "идет вразрез со всеми грузинскими традициями". При этом Гварамия заявил, что приносить извинения за инцидент в эфире он не намерен, поскольку пафос этой речи он лично разделяет.

Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Из Сети возмущение даже вылилось на улицы. У здания, где располагается телестудия, собрались примерно сто человек. Многие из них скандируют "Грузия без "Рустави 2" и кидают при это в сторону офиса веники, требуя чтобы руководство телеканала принесло свои извинения вместе с ведущим Габуния.



