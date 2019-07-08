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Он позволил себе то, что не позволено Грузии": Саломе Зурабишвили отчитала матерящегося журналиста. Но не извинилась

08 июля 2019, 04:54  •  222 • В мире
В выпуске итоговой программы на грузинском телеканале "Рустави 2" ведущий грязно оскорбил российского президента Владимира Путина, поглумившись над памятью его родителей и даже корчился в улыбке, говоря грязные непотребства. Эту выходку осудила президент Саломе Зурабишвили. "Он позволил себе то, что не позволено Грузии", - заявила она, однако не извинилась.
Программа вышла накануне вступления в силу временного запрета авиасообщения с Грузией, который ввел президент России на фоне беспорядков в Тбилиси. Скандал получился очень громкий, так что на него пришлось реагировать и грузинскому президенту.
"Президент Грузии однозначно осуждает высказывания ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на „Рустави 2“, - заявила Саломе Зурабишвили.
По ее словам, выходка журналиста Георгия Габуния "идет вразрез со всеми грузинскими традициями". Кроме того, отметила политики, это только увеличивает напряженность в Грузии и ведет к еще большему расколу с Россией.
Отреагировал на слова Габунии и премьер Мамука Бахтадзе. В своем микроблоге в Twitter он оставил запись:
"То, что мы наблюдали сегодня на „Рустави 2“, — это не что иное, как отвратительная провокация и попытка дестабилизации нашей страны".
"Президент Грузии осуждает... Этот Габуния уже должен быть уволен! А вся грузинская администрация президента уже должна стоять под посольством РФ и просить прощения. Причём, не только у Путина, но и у всех граждан России!", - возмутилась в Twitter журналистка Юлия Витязева.
"Отец Путина - герой, раненый на Невском пятачке, кстати. Это оскорбление всей России. Такое не прощается", - поддержала пользователь под ником Маннечка.
"Уволен?? Вот просто уволен? - пусть идёт на могилу матери Путина и вымаливает прощение перед Богом которому верит.. это для начала и под чутким присмотром грузинской диаспоры. На камеру. Потом показать по этому же их каналу. Потом видел будет что с ним делать. Так вижу", - добавил Анатолий@YaTolik76
"И президент, и премьер осудили.. А почему они от своего имени и от имени всей Грузии не принесли извинения за своего журналиста? Ведь они прекрасно понимают кого и как он оскорбил, тем более затронута тема родителей?", - прокомментировала Тата@kruchina123.
Фото: Twitter/Юлия Витязева
Фото: Twitter/Анатолий/Елена Карбышева
К слову, гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия раскритиковал журналиста Георгия Габунию за брань в адрес президента России Владимира Путина. По его словам, разжигание ненависти, равно как и словесная агрессия, оскорбления, провокационные заявления, "идет вразрез со всеми грузинскими традициями". При этом Гварамия заявил, что приносить извинения за инцидент в эфире он не намерен, поскольку пафос этой речи он лично разделяет.
Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Из Сети возмущение даже вылилось на улицы. У здания, где располагается телестудия, собрались примерно сто человек. Многие из них скандируют "Грузия без "Рустави 2" и кидают при это в сторону офиса веники, требуя чтобы руководство телеканала принесло свои извинения вместе с ведущим Габуния.

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