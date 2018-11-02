«Он отрекся полностью и сразу»: Виктория Скрипаль рассказала, куда исчез жених Юлии

Виктория Скрипаль заявила, что жених ее двоюродной сестры Юлии исчез с радаров их общих знакомых сразу после инцидента в Солсбери. По ее словам, он постарался сделать так, «чтобы его эта история никак не затрагивала».

Племянница перебежчика Сергея Скрипаля Виктория вновь прокомментировала тему отравления своих родственников в Солсбери. В частности, она отметила, что вопреки заявлениям некоторых британских СМИ бывший жених ее двоюродной сестры Юлии Степан Викеев по-прежнему жив и здоров.

Она также уточнила, что тот попытался отстраниться от Юлии сразу же, как появилась первая информация о покушении на нее. Он разорвал связи с их общими знакомыми, съехал с совместной квартиры, где они жили три года, и сменил номер телефона.

Как отмечает издание «Утро.ру», по одной из версий, Викеев мог перебраться из Москвы в Подольск, где живет его мать. В любом случае, считает Виктория Скрипаль, он решил забыть о Юлии почти сразу же после инцидента в Солсбери.

«Он отрекся полностью и сразу, чтобы его эта история никак не затрагивала», - отметила она.

Об этом племянница Сергея Скрипаля рассказала в эфире НСН.