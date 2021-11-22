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«Он обычный музыкант»: берлинский суд постановил экстрадировать россиянина Казначеева в США
22 ноября 2021, 20:40 • 188 • В мире
Апелляционный суд Берлина принял решение выдать властям Соединённых Штатов россиянина Дениса Казначеева. Задержанного в мае 2020 года музыканта обвиняют в кибермошенничестве и отмывании денег. Он отрицает свою вину, а правозащитники указывают на серьёзные нарушения в деле Казначеева.
Facebook © denis.kaznacheev
Российского музыканта Дениса Казначеева, которого в 2020 году задержали в Германии по запросу США, экстрадируют в Штаты. Такое решение принял Апелляционный суд Берлина, сообщил RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он добавил, что достаточных доказательств виновности представлено не было.
По словам правозащитника, Казначеев не был проинформирован о том, что дата суда назначена на 4 ноября, и у него не было возможности подготовить защиту. Кроме того, Мельников рассказал, что решение было принято заочно, а результат заседания адвокат россиянина получил только спустя пару недель.
«В свете борьбы с «русскими хакерами»
Уроженец Кемеровской области Денис Казначеев с 2012 года постоянно проживает в Берлине, пишет техно-музыку и участвует в международных музыкальных фестивалях. Он — сооснователь лейбла Nervmusic Records.
Как ранее сообщал RT, в конце мая 2020 года музыканта арестовали в Берлине по запросу Минюста США. Его обвиняют в кибермошенничестве и отмывании более $1 млн в даркнете в период с 2010 по 2020 гг. Если россиянина экстрадируют в Америку, там ему будет грозить длительный срок.
Сам Казначеев отрицает свою вину. После задержания его поместили в одиночную камеру в берлинской тюрьме Моабит, об этом RT рассказывала менеджер музыканта Дениз Глук. В июле 2020 года задержанного выпустили из СИЗО после внесения залога в размере €20 тыс. После этого он обратился в российское отделение Международного комитета защиты прав человека и рассказал, что его вынудили пойти на первый допрос без адвоката.
«В свете борьбы с «русскими хакерами» в США, видимо, Дениса пытаются привязать к делу, к которому он точно не может иметь какого-то отношения. Денис явно не программист, у него нет соответствующего образования, единственные компьютерные программы, в которых Денис разбирается как диджей, музыкальные. Поэтому говорить о его причастности как минимум странно. Он обычный музыкант», — говорит правозащитник.
«Под психологическим давлением»
Мельников подчёркивает, что все обвинения по делу Казначеева ложны, выглядят странно и не имеют подоплёки. Кроме того, по его словам, проведённый процесс противоречит статьям 5, 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека («Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на справедливое судебное разбирательство», «Наказание исключительно на основании закона»).
«Во время первого собеседования Дениса с правоохранительными органами его право на адвоката было нарушено, он находился под психологическим давлением и был сбит с толку. Поэтому заявление Дениса, сделанное в то время, не могло быть принято и использовано. Правоохранительные органы США работали на территории Германии незаконно, что представляет угрозу суверенитету страны», — говорит Мельников.
По его словам, если судебное решение в США будет вынесено заочно, у подозреваемого не будет достаточной возможности обеспечить свою защиту и не будет возможности провести справедливое судебное разбирательство.
«Мы твёрдо убеждены в том, что лицо, в отношении которого запрашивается экстрадиция, подвергалось или будет подвергнуто пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию в запрашивающем государстве, — говорит Мельников. — Это лицо не имело или не будет иметь права на минимальные гарантии в уголовном судопроизводстве, предусмотренные статьёй 14 Международного пакта о гражданских и политических правах в ходе уголовного судопроизводства (на основе опыта российских заключённых в США). Соединённые Штаты вышли из ряда международных соглашений по правам человека, поэтому не могут гарантировать соблюдение прав человека. Комитет ООН против пыток выступил с докладом о несоблюдении прав человека в пенитенциарных учреждениях США».
Иван Мельников вместе с коллегами-правозащитниками готовит обращение с жалобой в ЕСПЧ о нарушении Конвенции о правах человека. Подача обжалования решения об экстрадиции требует дополнительных профессиональных адвокатов, либо оплату услуг нынешних. Сейчас у Казначеева нет финансовых ресурсов, в том числе на оплату адвокатов, и ему необходима поддержка, добавил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
«Я очень надеюсь, что нам удастся остановить незаконное действие в отношении Дениса и вернуть его на родину, помочь ему в этом. Его ждёт на родине пожилая мама, которая очень переживает за сына и которая очень долго его не видела», — сообщил Мельников.
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