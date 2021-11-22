«Он обычный музыкант»: берлинский суд постановил экстрадировать россиянина Казначеева в США

Апелляционный суд Берлина принял решение выдать властям Соединённых Штатов россиянина Дениса Казначеева. Задержанного в мае 2020 года музыканта обвиняют в кибермошенничестве и отмывании денег. Он отрицает свою вину, а правозащитники указывают на серьёзные нарушения в деле Казначеева.

Российского музыканта Дениса Казначеева, которого в 2020 году задержали в Германии по запросу США, экстрадируют в Штаты. Такое решение принял Апелляционный суд Берлина, сообщил RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он добавил, что достаточных доказательств виновности представлено не было.

По словам правозащитника, Казначеев не был проинформирован о том, что дата суда назначена на 4 ноября, и у него не было возможности подготовить защиту. Кроме того, Мельников рассказал, что решение было принято заочно, а результат заседания адвокат россиянина получил только спустя пару недель.

«В свете борьбы с «русскими хакерами»

Уроженец Кемеровской области Денис Казначеев с 2012 года постоянно проживает в Берлине, пишет техно-музыку и участвует в международных музыкальных фестивалях. Он — сооснователь лейбла Nervmusic Records.

Как ранее сообщал RT, в конце мая 2020 года музыканта арестовали в Берлине по запросу Минюста США. Его обвиняют в кибермошенничестве и отмывании более $1 млн в даркнете в период с 2010 по 2020 гг. Если россиянина экстрадируют в Америку, там ему будет грозить длительный срок.

Сам Казначеев отрицает свою вину. После задержания его поместили в одиночную камеру в берлинской тюрьме Моабит, об этом RT рассказывала менеджер музыканта Дениз Глук. В июле 2020 года задержанного выпустили из СИЗО после внесения залога в размере €20 тыс. После этого он обратился в российское отделение Международного комитета защиты прав человека и рассказал, что его вынудили пойти на первый допрос без адвоката.

На данный момент Денис находится дома в Берлине. В решении суда об экстрадиции указано, что его должны заключить под стражу. По словам Ивана Мельникова, Казначеев не нарушал закон, не пытался скрыться а, значит, помещение его под стражу необоснованно.

«В свете борьбы с «русскими хакерами» в США, видимо, Дениса пытаются привязать к делу, к которому он точно не может иметь какого-то отношения. Денис явно не программист, у него нет соответствующего образования, единственные компьютерные программы, в которых Денис разбирается как диджей, музыкальные. Поэтому говорить о его причастности как минимум странно. Он обычный музыкант», — говорит правозащитник.

«Под психологическим давлением»

Мельников подчёркивает, что все обвинения по делу Казначеева ложны, выглядят странно и не имеют подоплёки. Кроме того, по его словам, проведённый процесс противоречит статьям 5, 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека («Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на справедливое судебное разбирательство», «Наказание исключительно на основании закона»).

«Во время первого собеседования Дениса с правоохранительными органами его право на адвоката было нарушено, он находился под психологическим давлением и был сбит с толку. Поэтому заявление Дениса, сделанное в то время, не могло быть принято и использовано. Правоохранительные органы США работали на территории Германии незаконно, что представляет угрозу суверенитету страны», — говорит Мельников.

По его словам, если судебное решение в США будет вынесено заочно, у подозреваемого не будет достаточной возможности обеспечить свою защиту и не будет возможности провести справедливое судебное разбирательство.

Правозащитники считают, что запрос о выдаче направлен «с целью преследования или наказания лица по признаку расы, религии, национальности, этнической принадлежности, политических взглядов, пола или статуса» и что положению россиянина может быть нанесён ущерб по любой из этих причин.

«Мы твёрдо убеждены в том, что лицо, в отношении которого запрашивается экстрадиция, подвергалось или будет подвергнуто пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию в запрашивающем государстве, — говорит Мельников. — Это лицо не имело или не будет иметь права на минимальные гарантии в уголовном судопроизводстве, предусмотренные статьёй 14 Международного пакта о гражданских и политических правах в ходе уголовного судопроизводства (на основе опыта российских заключённых в США). Соединённые Штаты вышли из ряда международных соглашений по правам человека, поэтому не могут гарантировать соблюдение прав человека. Комитет ООН против пыток выступил с докладом о несоблюдении прав человека в пенитенциарных учреждениях США».

Иван Мельников вместе с коллегами-правозащитниками готовит обращение с жалобой в ЕСПЧ о нарушении Конвенции о правах человека. Подача обжалования решения об экстрадиции требует дополнительных профессиональных адвокатов, либо оплату услуг нынешних. Сейчас у Казначеева нет финансовых ресурсов, в том числе на оплату адвокатов, и ему необходима поддержка, добавил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.

«Я очень надеюсь, что нам удастся остановить незаконное действие в отношении Дениса и вернуть его на родину, помочь ему в этом. Его ждёт на родине пожилая мама, которая очень переживает за сына и которая очень долго его не видела», — сообщил Мельников.