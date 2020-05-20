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"Он ничего не обещал". Кто для украинцев стал лучше Зеленского

20 мая 2020, 13:55  •  80 • Аналитика
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины год назад — достаточный срок, чтобы сравнить созданный им экранный образ "слуги народа" с реальным политиком. Он собрал разношерстную "Зе-команду", в которой далеко не каждый ему лоялен. Из-за политической необходимости пошел на сотрудничество с партией Петра Порошенко, так и не став ему "приговором". Что изменилось в стране при Зеленском — разбиралось РИА Новости.

Всем хотелось перемен

"Если честно, все вокруг тогда выбрали бы кого угодно, лишь бы не Порошенко. Был такой разгул коррупции, воровства, хотелось перемен", — вспоминает жительница Харьковской области Тамара. Фамилию собеседница РИА Новости просит не называть — опасается неприятностей. "Надеялись на лучшее, — продолжает она. — Напрасно. Вот если бы Зеленский прислушивался к умным людям, может, все было бы по-другому".
Алена из Днепропетровска настроена еще критичнее: "Стало только хуже. За кого я голосовала, сейчас не признаюсь никому".
"Зеленский за год прекратил политические репрессии, дал надежду на пересмотр непопулярной медицинской реформы и инициировал реальную децентрализацию, — начинает с позитива депутат Рады пятого и шестого созывов Юлия Ляхович. — Но многие представители его команды — совершенно случайные люди, получившие должности непонятно за какие заслуги. Наконец, обещанный мир в Донбассе так и не наступил".
"Никто в моем окружении ничего не ждал от него, кроме провала. Кто и на что мог надеяться? — удивляется киевский адвокат Татьяна Монтян. — Страной рулят снаружи — условный коллективный Запад. Избрали бы тогда Юру Бойко, он бы переплюнул по части "вышиватности" (украинского национализма. — Прим. ред.) и Петю (Порошенко), и Зелю. Если страна — колония, какая разница, какого папуаса ставить?"
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
По ее словам, "зеленая" власть не собирается соблюдать даже видимость приличий. Монтян обращает внимание на резонансное дело бывшего члена "Правого сектора"* Сергея Стерненко. Несколько лет назад националист совершил в Одессе убийство. Расследование тормозили, Зеленский выражал озабоченность, вроде бы хотел во всем разобраться. И вот итог: Служба безопасности Украины объявила, что Стерненко не преступник, а свидетель.
Многие это восприняли как капитуляцию Зеленского перед националистами и "порохоботами" — сторонниками бывшего президента Украины. Новый глава государства теперь ничем не отличается от предшественника. "Интрига сохраняется. Что же все-таки вручат (Стерненко) — орден или назначение в кабмин?" — иронизировал депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Простой человек

Год назад все было иначе. Зеленский настаивал на том, что он полная противоположность Порошенко, призывал к гражданскому миру в стране.
Он говорил об открытых конкурсах на государственные должности, о том, что нельзя отпускать подозреваемых в коррупции под залог, хотел сделать рынок земли прозрачным. О Донбассе рассуждал осторожно.
© РИА Новости / Стрингер
Избирательный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве
Выступал Зеленский редко, но ярко. Закончить войну на юго-востоке, по его словам, было легко: "Надо просто перестать стрелять". На стадионных дебатах угрожал Порошенко: "Я не ваш оппонент, я — ваш приговор". Под овации зрителей спрашивал: "Почему мы не знаем имена убийц на Майдане?" Себя рекомендовал так: "Я простой человек, который пришел сломать эту систему".
Это принесло успех. В первом туре Зеленский получил 30 процентов голосов, во втором — 73, рекорд для украинских выборов. На инаугурацию 20 мая пришел пешком, оставив автомобиль недалеко от правительственного квартала. А вот на велосипеде, как в сериале "Слуга народа", приехал другой политик — киевский мэр Виталий Кличко. В инаугурационной речи новый президент подчеркивал: "нет правильных или неправильных" украинцев, все равны. И ему верили — рейтинги зашкаливали.
Год спустя, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), за него проголосовали бы чуть менее 28 процентов.
Как отмечает в комментарии РИА Новости лидер партии "Наши", депутат Верховной рады Евгений Мураев, упрекнуть Зеленского в неисполнении обещаний почти невозможно. "По сути, он ничего и не обещал. Это была очень грамотная кампания. Зеленский говорил мало, в основном выступали люди из его окружения. Создали образ, устраивающий и юго-восток, и Западную Украину. Мы сами додумали Голобородько (героя сериала "Слуга народа", сыгранного Зеленским. — Прим. ред.). Спустя год он оказался тем же Порошенко, только трезвым и в глаженом костюме", — рассуждает политик.
И все же Зеленский по-прежнему популярен. Согласно майскому опросу группы "Рейтинг", в честности и добросовестности главы государства не сомневаются 57% респондентов. Не доверяют ему чуть больше трети. Интересно, что в списке лучших президентов Украины, составленном все тем же "Рейтингом", нынешний глава государства уступил первое место Леониду Кучме.
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады в Киеве
"Люди не хотят признаваться в своей ошибке. Год назад они как будто приняли волшебную таблетку и ждут, когда она подействует и мир вокруг изменится, — говорит Мураев. — Можно назвать это оптимизмом, а можно и недальновидностью".

Последний президент

Депутат Рады восьмого созыва Игорь Мосийчук не исключает того, что Зеленский не досидит до конца срока. Более того, "его президентство может стать последним в том виде, в котором этот институт существует", поскольку Украина превратится в парламентскую республику.
По мнению Мосийчука, Зеленский обманул избирателей. "Возьмем, к примеру, мир в Донбассе. Как нам известно, там не только мира — даже перемирия нет. Обещал, что станет для Порошенко и коррупционеров приговором. И что? Ни один не привлечен к ответственности, — указывает политик. — Первым законом должен был быть документ о референдуме. Его так и не приняли, зато в интересах Международного валютного фонда продавили законы о земле и банках".
© РИА Новости / Сергей Аверин
Местный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела Петровского района Донецка
Юрист и бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов активно поддержал Зеленского год назад. Сегодня он среди самых жестких критиков власти. Портнов считает, что бывший президент и нынешний фактически стали союзниками — как и их партии. "Фракции Порошенко и правящая "Слуга народа" голосуют совместно. Мы видим разделение должностей в прокуратуре, правительстве, — отмечает юрист. — Видим огромное количество зависимых от Порошенко людей внутри фракции "Слуга народа" и президентского офиса".
Уголовные дела, заведенные на предыдущего президента, так и не получили развития. В блогосфере шутят, что Зеленский действительно стал приговором Порошенко — оправдательным. Многие уверены: рано или поздно в "простом парне" Зеленском разочаруются все. И на Украине сформируется общественный запрос на по-настоящему жесткого лидера. Но таких на политическом небосклоне Незалежной пока не видно.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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