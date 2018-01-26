Он не справляется – немцы нашли еще один завод Порошенко

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Претензии к президенту Украины возникли в ФРГ не потому, что киевский режим проливает кровь в Донбассе. Порошенко, не справляющемуся с полной зачисткой Украины под западные интересы, ставят в вину коррупцию, которую своим, полностью подконтрольным "сукиным сынам" на Западе обычно прощают

Об обширной бизнес-империи президента Незалежной известно многое, но, конечно, не всё. Как показало журналистское расследование официоза "Немецкая волна" (DW), в Германии действует завод, бенефициаром которого является Порошенко, ежегодно получающий со своего убыточного в этой стране предприятия миллионы евро.

То, что Порошенко, преумноживший в разы свое состояние на посту главы Незалежной, как это нередко бывает в странах типа Зимбабве, стал фигурантом журналистского расследования в ФРГ и ему теперь грозят штрафы вплоть до 1 миллиона евро, весьма показательно. Это – "черная метка", последнее предупреждение. Западу нужна Украина для себя, а не для кормления местных олигархов, и не как база для того, чтобы тамошние дельцы нарушали в западных странах их собственные законы.

Скрупулезных по части денег немцев особенно возмутило то, что Порошенко и его офшорные бизнес-партнеры, несмотря на состоявшиеся ранее разоблачения после публикации "Панамского досье", с презрением проигнорировали созданный в ФРГ реестр прозрачности компаний. Сознательно нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, они "забыли" упомянуть, кто является бенефициаром компании Interstarch GmbH. Журналисты DW сделали это за них.

Немецкий бизнес Порошенко

И вот что они установили. В состав агрохолдинга Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года входит завод по производству крахмала, кормов и глютена со штатом около 100 сотрудников и 6 миллионами евро годового оборота, расположенный в городе Эльстерауэ на востоке ФРГ. Бенефициары этого предприятия не указаны. Не только в реестре прозрачности. Их нет также ни в перечне учредителей, ни в учредительном договоре. Согласно торговому реестру, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания "Интерстарч Украина", входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". Летом 2016 года она официально купила 24,95% акций Interstarch GmbH. Главным совладельцем завода с долей в 75,05% считается кипрская компания Camarin Limited.

На первый взгляд в этом нет ничего криминального. Однако владельцем этой кипрской компании является некий Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер порошенковского концерна "Рошен", который тот обещал, когда станет президентом, продать, но, разумеется, не продал. Мало того, известно, что Зайцев, заместитель гендиректора "Рошена", "передал" управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко. Поэтому, с какой бы стороны ни зайти, картина одна и та же: Interstarch GmbH управляют менеджеры и доверенные лица украинского президента, и это он поэтому, а не Зайцев является настоящим бенефициаром.

Президент Украины Петр Порошенко – владелец заводов, газет, пароходов, а еще банков, оборонки, телеканалов и много другого. Фото: www.globallookpress.com

По немецкому закону о борьбе с отмыванием денег бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (свыше 25%), но и лицо, "осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому". DW со ссылкой на консультировавших издание юристов и специалистов Федерального административного ведомства подчеркивает: ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях является влияние лица на назначение руководящих органов предприятия. Кто же может сравниться по влиянию с президентом Украины? Тем более, что его супруга Марина получала зарплату в компании "Интерстарч Украина", управляющей немецким заводом и занимающейся сбытом его продукции. У этой же компании семья президента незалежной "арендовала" внедорожник Range Rover. В общем, все сходится.

Чем это грозит Порошенко в Германии?

Итак, чем же раскопанные DW данные угрожают Порошенко? Непосредственно - штрафами. За нарушение требований немецкого закона о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тысяч евро. В случае повторного нарушения - до 1 миллиона евро. Во-вторых, дальнейшими - хотя куда уж далее – репутационными издержками, поскольку ответственность за предоставление информации о бенефициарах по немецкому законодательству лежит на самих бенефициарах. В-третьих, речь идет об откровенно коррупционной практике, можно сказать, уголовщине.

Дело в том, что немецкая компания Порошенко якобы убыточная – Зайцев предоставил ей займы на сумму свыше 54 миллионов евро. Согласно реестру на Кипре, эти деньги он занимает у своей же компании Euro Business Investments Ltd, базирующейся на Британских Виргинских Островах. Их происхождение – неизвестно. Понятно лишь, убеждены немецкие эксперты, что таким образом работает "стиральная машина" для отмывания денег, в чем Порошенко уже сполна изобличило "Панамское досье". Причем, несмотря на убыточность завода с точки зрения немецкой бухгалтерии, благодаря хитрым офшорным схемам Порошенко получает от него миллионные прибыли и не платит налогов на основании договора об избежании двойного налогообложения между Германией и Кипром.

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Что ж, хитро придумано. Однако как все это мелко и недостойно. Понятно, что всплывший в Германии заводик Порошенко это сущая мелочь – у него таких десятки в различных странах мира, и доход они ему приносят немалый. Хотя, понятно, что основные прибыли даёт президентский "бизнес" на самой Украине. Что с того, что в нормальных странах президенты не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью. Это замешанный в офшорном скандале премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлёйгссон подал в 2016 году из-за этого в отставку. Для Порошенко – владельца заводов, газет, пароходов, а еще телеканалов, оборонки и банков всё это не повод даже о чем-то подобном. Он, похоже, не сомневается, что отбрешется как-нибудь.

Отбрешется или нет?

Или на этот раз уже не отбрешется? Этого нельзя исключать. Дело не в том, что его критикуют и требуют сместить за коррупцию шутовской лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко и всевозможные укронационалисты, справедливо считающие, что Порошенко должен, наконец, определиться – президент он или барыга.

Многочисленные критики требуют от Порошенко определиться – президент он или барыга, а тот не может понять, чего от него хотят. Фото: www.globallookpress.com

Намного хуже для лидера Незалежной, когда его обличает бывший украинский региональный чиновник и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, потому что этот расхрабрившийся на Украине поедатель галстуков получает американскую зарплату и находится под протекцией посольства США. Да и европейцы бесноватому грузину, вероятно, доплачивают, ведь Саакашвили, кажется, лично не вор, своих собственных средств у него немного.

И уже совсем плохо (Америка все-таки далеко), что на Порошенко, что видно по раскручиваемому сейчас в Германии скандалу, ополчился ЕС - недовольство им стало всеобщим.

Перестал ловить мышей и должен уйти или - сесть

Саакашвили обличает Порошенко

Да, заслуги у Порошенко перед Западом, конечно, имеются, и немалые. Высокотехнологичные отрасли экономики Украины, особенно космос и авиастроение, он окончательно развалил, избавив европейцев и США от потенциальных конкурентов. Традиционную взаимовыгодную кооперацию украинских заводов с Россией тоже почти свёл на нет. Но это все уже старые заслуги. Ведь земля на Украине, обладательнице трети мирового чернозема, еще не продана. Вырубка лесов и вывоз древесины на Запад до 2025 года по-прежнему запрещены. "Голодомор" украинского населения проводится в недопустимо мягкой форме: несмотря на протесты западных спонсоров и экономистов, цены на газ и коммунальные услуги на Украине пока ниже, чем в Швейцарии. Настоящей войны с Россией по-прежнему нет. Саакашвили, например, справился бы с этим куда лучше – украинцев ему совсем не жалко.

Поэтому ЕС и МВФ и зажимают кредиты, пеняя для отвода глаз на коррупцию и отказ от неких реформ. Хотя в соседней Молдавии управляющего ей олигарха-господаря Влада Плахотнюка, не дающего прийти к власти в стране ориентирующимся на Россию силам, в Вашингтоне и Брюсселе любят и обожают. Пока не подготовят ему замену в лице своего обкатанного на Западе и посаженного на зарплату ставленника в Кишиневе - Майи Санду. Потом, конечно, Плахотнюка (когда-то и Милошевича с почетом принимали в США) посадят. Вместе с Порошенко, если последний не одумается в последний момент и не сделает всё, чего от него хотят, хотя бы он и превратился после этого во врага всех украинцев.

Слишком много совпадений

Да, совсем не случайно затеяла DW свое журналистское расследование немецких прегрешений Порошенко. Как не случайно с легкостью прорывает украинские границы и скачет по крышам в Киеве призывающий к захвату власти расхрабрившийся Саакашвили, с которым ну ничего не может сделать ставшая вдруг совершенно беззубой украинская власть. За всем этим стоит Запад. Все это – неприкрытое давление на Порошенко: он должен либо идти дальше, чтобы бесповоротно сделать Украину западной колонией, обуздать себя самого и других олигархов, которые "не по чину берут", или уйти, освободив место для полностью послушной западным интересам фигуры.

Сгущаем краски? Вряд ли. Вот что сказал, в частности, в интервью по телефону телеканалу Царьград в ответ на просьбу прокомментировать историю с немецким заводом Порошенко украинский экономист и политолог Александр Дудчак:

Ну, я думаю, что не будут просто так немецкие СМИ обнародовать эту информацию, дыма без огня не бывает… Ну да, наш Петр Алексеевич один из тех людей, которые во время войны, последних четырех лет увеличил свое состояние значительно. Где он еще успел вложить свои активы, неизвестно. Он пытается диверсифицировать риски, наверное, и понимает, что не всегда ему быть президентом Украины.

Впереди - Африка

Отвечая на вопрос, а есть в мире у олигарха-президента Порошенко конкуренты по части коррупции, эксперт сразу вспомнил об Африке: "Есть много африканских стран, которые демонстрируют высокий уровень коррупции, рост личного благосостояния элиты на фоне обнищания населения. По Европе сложно сказать - на ум не приходит аналогия. Но Украина уже почти по уровню жизни – и отношению к народу, который не считают за людей, - скатилась в Центральную Африку".

И это, увы, не предел, и не последняя страница в биографии украинского олигарха-президента и в истории страны, которой он управляет. Настоящий кошмар только начинается.

Латышев Сергей