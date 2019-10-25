«Он не нарушал законов Израиля»: вопрос об экстрадиции «хакера» Буркова в США будет решён в течение 60 дней

В Израиле суд продлил до 3 декабря 2019 года срок, в течение которого может быть депортирован в США «хакер» из России Алексей Бурков. Чтобы россиянин был выдан Соединённым Штатам, решение об экстрадиции должен подписать министр юстиции страны. Защита Буркова не исключает, что израильские власти решили «придержать» его, пока идут переговоры о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, приговорённой в России к 7,5 года колонии за контрабанду наркотиков.

Верховный суд Израиля постановил продлить процесс экстрадиции российского «хакера» Алексея Буркова в США ещё на 60 дней — до 3 декабря 2019 года. Согласно сообщениям израильских СМИ, такое ходатайство было подано в суд властями с опозданием — позже установленного в законе о выдаче иностранцев срока. Несмотря на это, запрос правительства был удовлетворён.

Как сообщал RT, 29-летний Алексей Бурков был арестован по запросу Интерпола в Израиле ещё в 2015 году. США обвиняют россиянина в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами.

Выдачи Буркова требует и Россия, где на него также заведено уголовное дело о мошенничестве. Однако запрос РФ так и не был рассмотрен. После длительного судебного разбирательства в Израиле в августе 2019 года Верховный суд страны постановил, что Бурков может быть выдан в США. Однако решение о депортации не было претворено в жизнь вовремя.

Защита Буркова согласилась с обращением властей Израиля в суд о продлении срока экстрадиции россиянина.

Таким образом, русский «хакер» по-прежнему может быть выдан в США, если министр юстиции Израиля Амир Охана до 3 декабря подпишет соответствующее постановление.

Ранее Охана заявлял журналистам, что примет «в ближайшее время» решение о том, подписывать ли постановление о выдаче.

Адвокат Буркова Михаэль Ирони в беседе с RT отметил, что продление срока на экстрадицию в целом является стандартной процедурой.

«Даже если министр Охана подпишет документ сегодня, властям понадобится ещё какое-то время, чтобы физически отправить Буркова в Америку», — говорит Ирони.

«Придержать» для обмена

При этом собеседник не исключает, что продление может быть связано с желанием израильских чиновников «придержать» Буркова до момента, пока в России не будет помилована осуждённая за контрабанду наркотиков гражданка Израиля и США Наама Иссахар или же властями двух стран не будет принято решение о гуманитарном обмене заключёнными.

«По крайней мере, я очень надеюсь, что это произойдёт в течение этих двух месяцев и Бурков вернётся в Россию», — отмечает адвокат россиянина.

Ранее Ирони, а также представители посольства России в Израиле поясняли, что намерены обжаловать решение министра экстрадировать Буркова в США, если оно будет принято.

В свою очередь, адвокаты Иссахар, ранее встречавшиеся с Оханой, заявляли, что также оспорят решение о выдаче Буркова, если оно будет подписано министром.

«Такие заявления действительно звучали в прессе, и это очень хорошая для нас новость», — резюмирует Ирони.

Напомним, что Наама Иссахар была признана в России в сентябре 2019 года виновной в контрабанде наркотиков и приговорена к семи с половиной годам колонии. В апреле 2019-го девушку задержали в аэропорту Шереметьево, где таможенники нашли в её багаже 9,6 грамма гашиша. Иссахар вину не признала. Её защита подала апелляцию.

Возможность экстрадиции

Стоит отметить, что 22 октября советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн заявил, что власти страны не будут обсуждать обмен Буркова на Иссахар. По словам Бульштейна, этот вопрос не находится в компетенции правительства, поскольку есть решение Верховного суда Израиля об экстрадиции россиянина в США.

«Даже если самый могущественный политик в Израиле захочет осуществить этот обмен, ничего не выйдет: есть решение суда об экстрадиции. Никто не может позвонить в Верховный суд и попросить решить этот вопрос, — заявил он. — Единственный выход из ситуации — если президент России Владимир Путин помилует Нааму Иссахар. Нетаньяху же не может помиловать россиянина, поскольку он не нарушал законов Израиля и формально не наш арестант».

Адвокат Буркова утверждает, что доводы израильских чиновников — не более чем уловка и манипуляция общественным мнением.

«Верховный суд рассматривает исключительно гипотетическую возможность экстрадиции человека — изучает, достаточно ли доказательств предоставила страна, требующая выдачи. А вот решение о том, выдавать или нет, принимает лично министр юстиции. Это уже не связано с обвинениями — это политика», — поясняет Ирони.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин недавно обсуждал судьбу Иссахар по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который ранее просил о помиловании девушки. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что «эта тема на слуху и в той или иной степени затрагивалась».