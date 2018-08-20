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«Он не будит судиться»: Трамп назвал Бреннана худшим директором в истории ЦРУ
20 августа 2018, 21:39 • 54 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан не решится подать на него в суд из-за отзыва доступа к государственной тайне.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Бреннан является худшим главой ЦРУ за всю историю ведомства. Кроме того, хозяин Белого дома выразил сомнение, что Бреннан решится обратится в американский суд, чтобы оспорить отзыв у него доступа к государственным секретам.
Свою оценку персоны экс-директора ЦРУ Трамп опубликовал в своем микроблоге Twitter. При этом президент США даже выразил надежду, что Бреннан все же решит подать в суд.
В этом случае, пояснил он, Белый дом сможет получить доступ ко всем документам, демонстрирующим плохую работу Бреннана и его участие в развязывании истерии в связи с делом о «российском вмешательстве».
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