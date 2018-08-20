«Он не будит судиться»: Трамп назвал Бреннана худшим директором в истории ЦРУ

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан не решится подать на него в суд из-за отзыва доступа к государственной тайне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Бреннан является худшим главой ЦРУ за всю историю ведомства. Кроме того, хозяин Белого дома выразил сомнение, что Бреннан решится обратится в американский суд, чтобы оспорить отзыв у него доступа к государственным секретам.

Свою оценку персоны экс-директора ЦРУ Трамп опубликовал в своем микроблоге Twitter. При этом президент США даже выразил надежду, что Бреннан все же решит подать в суд.

В этом случае, пояснил он, Белый дом сможет получить доступ ко всем документам, демонстрирующим плохую работу Бреннана и его участие в развязывании истерии в связи с делом о «российском вмешательстве».