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«Он не будит судиться»: Трамп назвал Бреннана худшим директором в истории ЦРУ

20 августа 2018, 21:39  •  54 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан не решится подать на него в суд из-за отзыва доступа к государственной тайне.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Бреннан является худшим главой ЦРУ за всю историю ведомства. Кроме того, хозяин Белого дома выразил сомнение, что Бреннан решится обратится в американский суд, чтобы оспорить отзыв у него доступа к государственным секретам.
Свою оценку персоны экс-директора ЦРУ Трамп опубликовал в своем микроблоге Twitter. При этом президент США даже выразил надежду, что Бреннан все же решит подать в суд.
В этом случае, пояснил он, Белый дом сможет получить доступ ко всем документам, демонстрирующим плохую работу Бреннана и его участие в развязывании истерии в связи с делом о «российском вмешательстве».
«Надеюсь, что худший директор ЦРУ в истории нашей страны Джон Бреннан подаст иск. После этого будет очень легко получить все его записи, тексты, электронные письма и документы, чтобы показать не только плохую работу, которую он вел, но и то, как он был связан со сфальсифицированной охотой на ведьм (спецпрокурора Роберта) Мюллера. Он не будет судиться!» — написал Трамп.

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