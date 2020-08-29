Он не боится Путина: Секретный план Зеленского

Автор:

Александр Гришин

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью "Евроньюс", в котором понадеялся, посетовал и нагнал тумана. Понадеялся, что ему по окончании президентских полномочий обычные украинцы не будут говорить плохие слова или плевать в лицо (и стоит согласиться – будут сразу бить в морду, скорее всего, так что намерение остаться на Украине и продолжить жизнь простого долларового миллионера вряд ли получится). Ещё понадеялся, что война в Донбассе скоро закончится. Может, даже в этом году. И тут, конечно, ему виднее. Дел-то – отдать приказ о полном прекращении огня на веки вечные. Но кто-то ему мешает всё время. Только Володя откроет рот для оглашения приказа – и всё… как воды или еды в рот набрал. А с полным ртом, сами понимаете, только Демосфен мог говорить. И то всего лишь с полным ртом камешков. А Зеленский и со свободным ртом-то совсем не Демосфен. Вы возьмите и послушайте любое его выступление, когда он хоть на 3-4 секунды от листика с текстом отвлекается. Всё, сразу видно – поплыл.

Зеленский понадеялся, что война в Донбассе скоро закончится. Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Посетовал Владимир Александрович и на "нормандский формат". Не хочет, мол, "четвёрка" обсуждать возвращение Крыма Украине. Он сам, дескать, поднимал этот вопрос, но никто слушать не захотел. Володя не понимает, что он ничего не сделал по теме Донбасса, а расширять какое-то поле для дискуссий, ещё более бесперспективных, чем урегулирование в Донбассе, никто из настоящих политиков не будет. Тем более что из Москвы чётко заявили ещё несколько лет назад: тема Крыма закрыта. Но Володя с упорством вышедшего в тираж баритона, которому организовали чёс по сельским клубам, выходит на сцену в надежде получить от публики долгожданное "бис!" Нет, ну как можно всерьёз воспринимать человека, который заявляет, что единственная крепкая, серьёзная и эффективная платформа для переговоров о возвращении Крыма – это санкции, введённые за якобы его "аннексию". Осталось ещё заявить о стратегической победе ВСУ под Иловайском и Дебальцево и об отражении "российской агрессии", чтобы окончательно уверить окружающий мир в своей неадекватности.

Тем временем власти Незалежной пошли на кардинальный шаг, который обеспечит решительный прорыв в экономике и выведет страну на передовые позиции во всём мире. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало приказ, который разрешает применять так называемые феминитивы для представителей различных профессий. В переводе на обычный язык это означает, что женщин теперь будут именовать не мужскими названиями профессий, а производными от них, указывающими на половую принадлежность. В приказе даже приводятся конкретные примеры: женщину-инженера следует называть теперь инженерка, социолога – социологиня. Не путать с инженершей, пожалуйста, потому что инженерша – это жена инженера. А капитанша – жена капитана, поэтому представительницу профессии или воинского звания надо, наверное, называть, капитанка. Ну, не капитаниня же! А женщина-министр – она как, министерка или министерша?

Стройными рядами выстроились в очередь на переименование менеджерки, девелоперки и дистрибьюторки с филологинями, сзади их подпирают снайперки и сапёрки вместе с водительками (шофёрками) и стрелкинями. И понятно, что без президентки тут уже не разобраться. Это пусть в России распахивают брошенные поля, строят животноводческие комплексы и новые заводы с дорогами и мостами. На Украине же люди заняты действительно реальным делом – феминитивы внедряют. Завидуйте, кляты москали!

А вдруг это и есть тот самый секретный план "Б" президента Зеленского по возвращению Крыма? Чтобы этим занялись инженерки со снайперками и сапёрками. Ведь сам Зеленский на вопрос о содержательной части плана отвечать отказался: мол, если я вам раскрою содержание, эту военную тайну, то "тогда план станет бесполезным".

Только для экономического процветания по-европейски этого переименования явно недостаточно. В цивилизованном мире сейчас уже не два пола, а что-то около 60. То ли меньше на десяток, то ли больше на двадцатку. И Минразвития Украины в сфере экономики, торговли и сельского хозяйства не надо останавливаться на достигнутом. Надо придумать названия для представителей каждого из полов, а не то получится дискриминация. Нетолерантненько как-то.

Понятно, что задача масштабная. И силами одного министерства не справиться. Так надо привлечь смежников. Из Министерства образования например. Заодно и ридной мове лексикон пополнят. Или из Министерства инфраструктуры. Гиперлуп Маска имени Омеляна то ли не взлетел, то ли не поехал, пробитый танкер "Дельфин" в Одессе подрядили поднимать и оттаскивать российские буксиры, а больше заняться им точно нечем. Не дороги же строить? Пусть придумывают 60 названий для строителок, ремонтнесс и операторок. Обеспечивают скачок экономики. Слава Илону Маску!

Главное – поставить задачу. Чем Зеленский, наверное, занимается в круглосуточном режиме. Сами понимаете, тут не до Донбасса.

Но в завершение просто не могу не отметить самый потрясающий момент из интервью Зеленского, когда в ответ на вопрос, поддерживает ли он связь с Путиным, президент Украины отвечает: "Я не боюсь прямого диалога с президентом России".

Ну, это всё равно, как если бы при встрече со знакомым в ответ на ваш обычный вопрос, как дела, тот начинает сбивчиво говорить: "Я не обделался, я не обделался". А потом переходит ко второму этапу: "Это не я. Это не я".

Ждём следующего этапа.