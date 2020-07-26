"Он не белорус": сбежавший в Россию соперник Лукашенко нелестно высказался о президенте

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Дипломат считает главу государства чуждым народу Республики

Сбежавший в Россию Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам в Белоруссии, нелестно высказался о своем сопернике Александре Лукашенко. Дипломат, продолжающий вести политическую борьбу и из-за границы, объяснил, почему считает президента абсолютно чуждым народу Белоруссии.

По мнению Цепкало, Лукашенко нарушает действующую Конституцию и занимается фальсификацией документов. Именно поэтому политик хочет показать белорусам "суть режима" – истинную систему власти в Республике.

"Он [Лукашенко] не белорус в том понимании, как мы мы воспринимаем сами себя и как воспринимают белорусов за рубежом",

– высказался соперник президента. Он добавил, что лидер Республики и генетически, и морально-этически абсолютно чужд народу страны.

"Наша основная цель – его полностью оголить, полностью раздеть, фигурально выражаясь, и сделать изгоем",

– поделился Цепкало в интервью Forbes. По словам дипломата, после побега он может выступать открыто. По поводу предстоящих выборов же сделать прогноз просто невозможно, заключил он.

Напомним, что Цепкало бежал из страны из-за страха политического преследования. Ранее политик прокомментировал возможную победу своего оппонента.