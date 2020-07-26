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"Он не белорус": сбежавший в Россию соперник Лукашенко нелестно высказался о президенте
26 июля 2020, 20:05 • 117 • Политика
Дипломат считает главу государства чуждым народу Республики
Сбежавший в Россию Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам в Белоруссии, нелестно высказался о своем сопернике Александре Лукашенко. Дипломат, продолжающий вести политическую борьбу и из-за границы, объяснил, почему считает президента абсолютно чуждым народу Белоруссии.
По мнению Цепкало, Лукашенко нарушает действующую Конституцию и занимается фальсификацией документов. Именно поэтому политик хочет показать белорусам "суть режима" – истинную систему власти в Республике.
"Он [Лукашенко] не белорус в том понимании, как мы мы воспринимаем сами себя и как воспринимают белорусов за рубежом",
– высказался соперник президента. Он добавил, что лидер Республики и генетически, и морально-этически абсолютно чужд народу страны.
"Наша основная цель – его полностью оголить, полностью раздеть, фигурально выражаясь, и сделать изгоем",
– поделился Цепкало в интервью Forbes. По словам дипломата, после побега он может выступать открыто. По поводу предстоящих выборов же сделать прогноз просто невозможно, заключил он.
Напомним, что Цепкало бежал из страны из-за страха политического преследования. Ранее политик прокомментировал возможную победу своего оппонента.
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