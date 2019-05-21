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«Он может все потерять»: В Крыму оценили уголовное дело против Порошенко

21 мая 2019, 20:54  •  24 • В России

На экс-президента Украины Петра Порошенко заведено уголовное дело. Государственное бюро расследований незалежной отмечает, что причиной послужили события 25 ноября 2018 года, когда украинские военные корабли устроили провокацию в Керченском проливе.

- Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 21.05.2019 по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных статьей 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), статьей 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий), – говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что Порошенко отправил моряков в Керченский пролив для введения военного положения в стране.

Крымский политолог Владимир Джаралла назвал это заявление знаковым.

- Прежде всего, обращу внимание на то, что иск подал один из ключевых сотрудников прежней администрации Януковича - Портнов, который был одним из главных специалистов по юридическим вопросам во всех ситуациях, которые возникали до 2014 года. Это говорит о мести и желании свести счеты. Все-таки бывший президент Украины сумел нажить себе большое количество врагов, которые не забыли ему ничего. Прежде всего, это произошло из-за его жадности, так как он оттяпал у других достаточно много. Кроме того, нужно не забывать, что неделю назад приехал главный пока что серый кардинал Украины Коломойский, который достаточно широко рассказал, что он собирается делать. Совместить два этих факта вполне возможно, - сказал Владимир Джаралла корреспонденту КП-Крым.

По его словам, сейчас формируется коалиция.

- В ближайшее время начнется сведение счетов и перераспределение собственности у бывшего президента Украины, который за это время превратился в одного из олигархов, - отмечает политолог. - Порошенко может все потерять, и это лишь первая из таких своеобразных ласточек по этому поводу, независимо от того, каким будет решение суда.

СПРАВКА "КП"

Напомним, утром 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию Российской Федерации. Таким образом, они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности". Российские пограничники задержали все три судна, было возбуждено уголовное дело. 24 украинских моряка находятся в московском СИЗО.

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