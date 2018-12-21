«Он молодец, если бы не Россия»: За что в Британии хвалят Трампа?

Под конец года британская газета Independent опубликовала неожиданную по содержанию статью в защиту Дональда Трампа. Издание оценило «рождественский подарок», который сделал президент США Владимиру Путину в виде обещания вывести войска из Сирии, а также отметило успехи американского лидера, на которые никто не обращает внимания из-за России

Автор:

Кучер Егор

В 2018 году произошло такое количество громких международных событий, что волей-неволей в них оказалось втянуто большинство мировых лидеров, принимались важные, противоречивые, а иногда и просто откровенно вредные для мирового порядка решения. Часть из произошедших событий повлекла за собой спекуляции, была вызвана провокациями или же привела к ним. Веса всем интригам мировой элиты придавало обсуждение актуальных вопросов в ООН и на международных саммитах.

Россия столкнулась с новыми санкциями, трудностями в экономике, затем прошли выборы президента, победу на которых одержал Владимир Путин. Западу, как и самому себе, не даёт покоя Киев, однако на ближневосточном направлении наступает долгожданная стабильность. И во многом, если не вообще во всём, это заслуга именно российской, а не западной политики. Не будем забывать и политическую лихорадку в Европе, связанную с Brexit, проблемами у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и, пожалуй, самыми большими проблемами у французского лидера Эммануэля Макрона, которого «жёлтые жилеты» вскоре могут и вовсе «уволить».

США, так или иначе, как по праву сильного, так и делая вид, что они сильные, были втянуты в большинство событий международной повестки дня. Однако у руля в Вашингтоне стоит миллиардер и бизнесмен, человек деловой среды, привыкший добиваться успеха. Сталкиваясь с ожесточённым сопротивлением внутри страны, Дональд Трамп запомнится в 2018 году, прежде всего, как лидер, который серьёзно занялся экономикой США, развязал торговую войну с Китаем, «пытался поладить» с Путиным в Хельсинки, но затем сам же дезавуировал свои попытки, отказавшись встречаться с президентом России на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

Трамп заканчивает год трудно. Он объявил о выводе американских сил из Сирии, отправил в отставку главу Пентагона – «Бешеного пса» Джеймса Мэттиса, не наладил отношения с Россией, но окончательно поссорился с Китаем, ничего не смог сделать с КНДР и Ираном. Кроме этого, вокруг него все серьёзнее разворачивается «антитрамповское» и антироссийское расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Трампа просто не так поняли

Британская Independent, можно сказать, полностью опровергает изложенную выше точку зрения. В статье «Как Россия исказила баланс Трампа (и это не то, что вы думаете)», опубликованной накануне, заявляется, что в США, да и во всём мире, почти никто не разбирается в политике хозяина Белого дома. Американского лидера просто не могут верно понять по целому ряду причин.

Для начала приводится пример «рождественского подарка», который Трамп сделал Владимиру Путину, объявив о выводе американского контингента из Сирии. Однако издание уверено, что это не поражение США, а успех Трампа: