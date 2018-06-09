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«Он человек вдумчивый, умеет слушать»: Путин сообщил, чего ждёт от диалога с Трампом

09 июня 2018, 20:09  •  50 • В мире
Встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезна для развития российско-американских отношений, заявил Владимир Путин. По его словам, Москва готова к нормализации и развитию отношений с Вашингтоном. Однако вопрос в том, позволит ли внутриполитическая ситуация в Соединённых Штатах этой встрече состояться, подчеркнул Путин. Как отмечают политологи, тема отношений с Россией — очень удобный инструмент давления на Трампа со стороны американского политического истеблишмента. Эксперты полагают, что некоторые силы в Вашингтоне постараются сделать всё, чтобы встреча лидеров не состоялась.
 
globallookpress.com © Mikhail Klimentyev
 

Проведение личной встречи с президентом США Дональдом Трампом целесообразно и полезно для развития российско-американских отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Вести в субботу». По мнению главы государства, барьером для переговоров на высшем уровне является внутриполитическая ситуация в Америке.

«В целом я считаю такую встречу полезной. Вопрос только в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Соединённых Штатах позволила это сделать», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что полученный в ходе общения с Трампом опыт даёт основание полагать, что диалог между Россией и США может быть конструктивным.

«Несмотря на то что его действия часто критикуются, особенно в последнее время, в том числе и на международной арене, и в сфере экономики, всё-таки этот опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы», — пояснил Путин.

Отвечая на вопрос о введённых США пошлинах в отношении своих союзников, российский лидер отметил, что приемлемые и цивилизованные взаимоотношения между главами государств не исключают решений, которые тот или иной лидер считает важными и целесообразными для своей страны. Путин также выразил надежду, что глава Белого дома выполнит и предвыборное обещание об улучшении российско-американских отношений.

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«Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке... Мы готовы к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединёнными Штатами. Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи», — заключил российский лидер.

«Окружение Трампа сделает всё, чтобы встреча не состоялась»

Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в беседе с RT отметил острую необходимость личного общения между лидерами России и США.

«Трампу и Путину необходимо общаться напрямую. Мы этого долго ждали, и, действительно, складывается ощущение, что Трамп, который в ходе избирательной кампании заявлял о необходимости нормализации отношений с Россией, сейчас не может реализовать эти предвыборные планы», — подчеркнул он.

«Окружение главы Белого дома делает всё, чтобы не состоялась прямая встреча между ним и Путиным», — пояснил эксперт.

Он также выразил надежду, что после парламентских выборов в ноябре 2018 года станут доступны новые возможности для нормализации отношений между государствами. Эксперт также призвал не оглядываться на заявление американского лидера о возвращении России в G8.

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«В современном мире есть, наверное, только три лидера, которые могут сами решать в значительной степени вопросы международных отношений. Это Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Очевидно, что предложение Трампа, обращённое к лидерам G7, было очень своевременным, поскольку в то время Путин находился в Китае. Но России не надо находиться в G7, чтобы донести свою точку зрения до международного сообщества», — заключил Домрин.

Любые возможные договорённости с Москвой могут быть использованы демократами и другими политическими силами США, агрессивно настроенными по отношению к России, в преддверии промежуточных выборов в американский конгресс. Такую точку зрения высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«К сожалению, тема России и хорошего отношения к ней является в Вашингтоне очень удобным инструментом, благодаря которому на Трампа всё время оказывалось давление. В этом смысле Трамп, даже несмотря на понимание, что без России не удастся решить ни одной глобальной проблемы, демонстрировал, с одной стороны, нормальное и конструктивное желание сесть за стол переговоров, а с другой — сдавал назад под гнётом общественного давления и представителей политического истеблишмента», — подчеркнул Данюк в разговоре с RT.

По его словам, пока Трамп не избавится от этой проблемы, не стоит ожидать конкретных прорывов в отношениях с РФ. Кроме того, эксперт напомнил, что, согласно закону, действующий глава Белого дома должен отчитываться перед конгрессом о шагах, предпринятых в отношении Москвы.

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«Если раньше американский лидер определял контур и вектор внешней политики государства, то сейчас Трамп может это делать, но не в отношении России», — пояснил он.

Эксперт указал, что Москва демонстрирует готовность к диалогу с Соединёнными Штатами, но всё зависит от американской стороны.

Подготовка встречи

На прошлой неделе в издании The Wall Street Journal появилась информация о предварительных переговорах в Белом доме по возможной встрече американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Отмечалось, что за организацию переговоров на высшем уровне отвечает посол США в Москве Джон Хантсман.

«Что касается возможной встречи, то, когда настанет пора, о ней будет объявлено. Белый дом сделает заявление в своё время. Президент США говорил, что хотел бы провести встречу с президентом Путиным, когда для этого настанет время», — сказал дипломат в эфире Fox News.

Позднее WSJ стало известно о готовности Австрии предоставить место для проведения встречи президентов России и США. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе то, что и Вена может стать таким городом», — сказал он.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что российское внешнеполитическое ведомство ведёт содержательную подготовку встречи, однако пока не известно, где и когда она пройдёт.

«Сейчас дело за определением конкретного варианта для такого контакта. Пока по состоянию на сегодня ясности, где и когда он может состояться, по-прежнему нет», — пояснил Рябков.

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