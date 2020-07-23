«Он человек слова»: хабаровчанка Олеся Смирнова рассказала, как Михаил Дегтярёв помог ей вернуть дочь

На своей первой встрече с журналистами и блогерами в должности врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поделился историей, которая связывает его с этим регионом. В прошлом году он помог местной жительнице Олесе Смирновой вернуть дочь, которую отец втайне от матери вывез в США. RT удалось поговорить с героиней этой истории.

Год назад в семье жительницы Хабаровска Олеси Смирновой произошла беда: отец взял дочку на прогулку и перестал выходить на связь. Спустя некоторое время выяснилось, что папа тайно вывез ребёнка в США.

Помочь Олесе пытались многие неравнодушные люди, в том числе и нынешний врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, занимавший на тот момент пост главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

В итоге дочку удалось вернуть матери. Об этой истории он упоминал на встрече с хабаровскими журналистами и блогерами, которая состоялась 21 июля. О том, как удалось вернуть ребёнка домой, в эксклюзивном интервью RT рассказала сама Олеся Смирнова.

— Олеся, вы не удивились, когда услышали о том, что Михаил Владимирович упомянул о вас на своей пресс-конференции?

— Не ожидала. Во время самой пресс-конференции мне в директ сразу же стали приходить ссылки, что про меня говорят. На самом деле, как только я узнала, что он в кандидатах на должность врио губернатора, я сразу же посвятила этому пост в Instagram, отметив, что я поддерживаю его кандидатуру, потому что он откликнулся на мою личную просьбу о помощи и сделал всё, что было в его силах.

— Можете рассказать подробности?

— Это было год назад. Мой бывший муж взял ребёнка на прогулку и перестал выходить на связь. Полгода я не слышала и не видела свою дочку. На тот момент огромное количество людей откликнулось на мою просьбу о помощи, делали всё возможное, чтобы найти ребенка: кто-то репостил мои сообщения, кто-то деньги отправлял. Михаил Владимирович тоже был среди неравнодушных людей, он помог решить проблему на международном уровне.

— Каким образом?

— Выяснилось, что муж улетел с ребёнком сначала в Южную Корею, затем в Японию, а потом в США. Михаил Дегтярёв год назад прилетал в Хабаровск, мои знакомые подошли к нему, объяснили ситуацию, он пообещал помочь.

Затем уже я сама написала ему в Instagram, он мне оставил свою рабочую почту. Я отправила запрос, и мне стали помогать. Я не знаю, с его подачи было возбуждено уголовное дело или нет, но история сдвинулась.

Я полетела в Америку с адвокатами, забрала дочку и приехала в местную полицию, где мы пробыли четыре часа. В итоге дочь отдали папе, аргументируя это тем, что Вики нет в розыскной базе на сайте Интерпола. Я тогда напрямую уже обратилась к Михаилу Владимировичу, и он сделал так, что буквально через пару часов Вика там появилась. И уже экстренным решением суда дочь была передана мне до основного судебного заседания. Неизвестно, какой бы ход был у всей этой истории в обратном случае.

— Вы лично знакомы с Дегтярёвым?

— Да. Когда была в Москве, я с ним встречалась, чтобы поблагодарить за содействие. Когда мы вернулись в Хабаровск, нас тут очень тепло встретили. Я ему отправляла фотографии из аэропорта: с цветами, хлопушками и прочим. Ему было очень приятно.

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© @smirnovaol__

— Как вы относитесь к тому, что он теперь временно исполняет обязанности губернатора?

— Для меня он, в первую очередь, человек, который лично мне помог. Думаю, что раз ему доверили наш регион, значит, у него есть всё, чтобы с этой должностью справиться. Поэтому я, безусловно, рада приветствовать его в Хабаровске.

Он человек слова: пообещал — сделал. Изначально мы с ним не были лично знакомы, он просто поверил в мою историю, понял, что ребёнок в опасности, сделал всё, что было в его силах.

Помогало очень много людей, и он — один из неравнодушных к моей беде. Поэтому я надеюсь, что политик он такой же, как человек: сильный, добрый и смелый. Хочется верить, что жители Хабаровского края очень быстро его полюбят и примут.

— Ваши близкие разделяют такую позицию?

— Все близкие и родственники знают, кто и как мне помогал. Конечно же, они поддерживают Михаила Владимировича, по-другому и быть не может. А как по-другому, если есть факт безвозмездной и бескорыстной помощи. Имея возможности, человек взял и помог. Он мог сказать, что занят, проигнорировать, забыть. Но он откликнулся и помог, просто так.