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«Он был воином»: в Москве простились с журналистом Орханом Джемалем

07 августа 2018, 21:24  •  57 • В России
Друзья и близкие погибшего в Центрально-Африканской Республике журналиста Орхана Джемаля проводили его в последний путь. Прощание состоялось в Московской соборной мечети, куда пришли около двухсот человек. У многих из них — своя история знакомства с Джемалем. Кому-то он помог, кого-то вдохновили его книги и статьи, а кто-то работал с ним в одной из горячих точек. Перед собравшимися выступили друг погибшего, журналист Максим Шевченко и сын Джемаля Мансур.
 
© Агентство городских новостей «Москва» / Иванко Игорь
 

«Вы из прессы или пришли проститься с Джемалем?» — спросила девушка-волонтёр при входе на территорию Московской соборной мечети. Многим из пришедших отдать последние почести Орхану Джемалю было сложно ответить на этот вопрос, поскольку они явились сюда одновременно и как журналисты, и как его друзья.

Напротив мечети дежурили автозаки и полиция. Однако это выглядело излишней предосторожностью — собиравшиеся на церемонию люди подходили ко входу в мечеть тихо, почти безмолвно.

«Сёстры, прошу пройти назад. Сёстры, будьте добры отойти назад», — ритмично повторял муфтий, призывая всех женщин освободить первые ряды в соответствии с мусульманскими обычаями.

Десятки людей в одежде траурно-чёрных тонов вскоре образовали скопление в двести человек. Бросалась в глаза разнородность публики: люди в дорогих костюмах тут соседствовали с бедно одетыми, молодые девушки — с пожилыми женщинами, утиравшими морщинистые лица платками.

В стороне стояли журналисты, тихо обсуждавшие последние новости расследования убийства Джемаля, а неподалёку от них — группа мускулистых мужчин кавказской внешности, которые мрачно молчали, глядя на то, как проносят мимо резной гроб. 

  • РИА Новости

У каждого тут нашлась своя уникальная история знакомства с Орханом Джемалем: кому-то он помог, кого-то в своё время вдохновили его книги и статьи, а кто-то работал с ним в одной из бесчисленных горячих точек.

Это не ускользнуло и от взгляда тех, кто собрался у микрофона, — друзей и близких Джемаля.

«Прощание с Орханом объединило сегодня нас всех — евреев, русских, мусульман, миллионы людей со всего мира», — сказал один из друзей семьи, выступая перед толпой.

Фактически руководил церемонией один из близких друзей Джемаля, журналист и общественный деятель Максим Шевченко. Рядом с ним стоял председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и 13-летний сын погибшего Мансур Джемаль. Он тоже вышел к микрофону с прощальным словом.

«Таких людей редко где можно встретить, — сказал Мансур. — Если бы таких людей было немного больше, мир стал бы лучше. Я постараюсь быть таким же, как мой отец. Я рад, что столько людей пришли с ним проститься».

В какой-то момент плеча коснулась чья-то рука. Сзади стоял чернокожий молодой парень с изувеченной ногой. Робким шёпотом он спросил на английском языке, что происходит. Оказалось, что Кенни на днях приехал из Нигерии: его семью вырезали боевики «Боко харам», а сам он чудом смог спастись, едва не лишившись ноги.

В Москву он приехал как беженец в надежде остаться здесь жить, а в Соборную мечеть пришёл на молитву — он мусульманин.

Узнав, что здесь прощаются с российским журналистом, убитым в ЦАР, Кенни очень удивился.

«Там чертовски опасно, друг, чертовски опасно, — покачал он головой. — Ваш журналист был отважным человеком».

Об отваге Джемаля, конечно, тоже было сказано. Именно отвага журналиста, граничившая с безрассудством и отчаянностью, привела Джемаля в чужой далёкий край.

«Орхан всегда был с нами в трудную минуту, но были ли мы с ним? — задал вопрос в толпу один из друзей Джемаля. — Может быть, нам стоило не оставаться в стороне, а сказать ему — Орхан, не езжай туда, ты нужен нам здесь».

Однако в конечном итоге рефлексию сменила другая мысль, высказанная Максимом Шевченко: Орхан Джемаль погиб как воин и как мужчина, который до конца был верен себе — не отворачивался, если видел несправедливость, а шёл до конца, борясь за правду.

Сегодня же прошли похороны режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко.

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